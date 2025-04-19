عراقجي: الكيان الصهيوني هو العقبة الوحيدة أمام شرق أوسط خال من الأسلحة النووية

اثناء لقاء نظيره الايطالي قُبيل انطلاق مفاوضات روما؛

رأى وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي" ان الكيان الصهيوني هو العقبة الوحيدة أمام تحقيق شرق أوسط خال من الأسلحة النووية.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وخلال زيارته الى ايطاليا في سياق اجراء الجولة الثانية من المفاوضات الايرانية -الامريكية في روما، التقى وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي" نظيره الايطالي "أنطونيو تاجاني".

وفي هذا اللقاء هنأ عراقجي الشعب الإيطالي بعيد الفصح وشكر نظيره الإيطالي على الترتيبات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع سلطنة عُمان لعقد هذه الجولة من المحادثات في روما ،والتي ستعقد مثل الجولة الأولى بوساطة وزير الخارجية العُماني وفي مقر أحد البعثات الدبلوماسية العمانية في روما ، وناقش وتبادل وجهات النظر معه حول آخر مستجدات العلاقات الثنائية والتطورات الدولية.

إيران ملتزمة بالدبلوماسية

وفي إشارته إلى التزام إيران بالدبلوماسية والتاريخ الطويل للجمهورية الإسلامية الإيرانية في التفاعل مع البلدان الأخرى بشأن القضية النووية،ذكّر عراقجي وذكر جميع الأطراف بضرورة الاستفادة من الفرصة المتاحة للتوصل إلى تفاهم منطقي ومعقول من شأنه أن يزيل أي شكوك حول البرنامج النووي السلمي الإيراني من خلال بناء الثقة الطوعي،وان يحترم الحقوق المشروعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ورفع العقوبات الجائرة وغير القانونية.

الكيان الصهيوني يسعى إلى إثارة الخوف من إيران وتفاقم انعدام الأمن في الشرق الأوسط

وفي معرض تأكيده على سلمية البرنامج النووي الإيراني ورفض أسلحة الدمار الشامل وفقا للقيم الدينية والوطنية للإيرانيين ووفقا لعقيدة الدفاع للجمهورية الإسلامية الإيرانية، اعتبر وزير الخارجية الايرانية ان الكيان الصهيوني هو العقبة الوحيدة أمام تحقيق شرق أوسط خال من الأسلحة النووية.

واضاف عراقجي ان هذا الكيان الذي يرتكب جرائم الإبادة الجماعية والفوضى والعدوان ضد دول المنطقة، يسعى في الوقت نفسه الى إثارة الخوف من إيران وتفاقم انعدام الأمن في الشرق الأوسط، الأمر الذي يتطلب من أوروبا والمجتمع الدولي اتخاذ موقف مسؤول بعيدًا عن الصور النمطية المفروضة.

إيطاليا تؤكد استعدادها لأي مساعدة لإنجاح المفاوضات الإيرانية -الأمريكية

ومن جهته اعتبر وزير الخارجية الايطالي "انطونيو تاجاني" استضافة المفاوضات الايرانية-الامريكية غير المباشرة ، امرا قيّما جدا بالنسبة لايطاليا، معربا عن استعداد بلاده لأي مساعدة لإنجاح المفاوضات الإيرانية -الأمريكية.

واستذكر تاجاني التاريخ الطويل للعلاقات الايرانية- الإيطالية،ذات التاريخ العريق والطويل ، مؤكدا على اهتمام إيطاليا بتعزيز العلاقات بين البلدين.

هذا، ومن المقرر أن تعقد الجولة الثانية من المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية اليوم السبت 19 نيسان/ابريل، بشكل غير مباشر وبوساطة سلطنة عمان.

يشار الى ان الجولة الأولى من هذه المفاوضات ، قد عقدت يوم السبت الماضي 12 نيسان/ابريل في العاصمة العُمانية مسقط.

كما صرح عراقجي انه وعلى الرغم من ان الجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية- الأميركية غير المباشرة، قد تأثرت ببعض التصريحات المتناقضة من الأطراف الأميركية،الا ان إيران ستكون حاضرة في هذه المفاوضات بشكل جدي للغاية.

وفي أحدث التصريحات الصادرة عن الجانب الأمريكي؛ كرر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، مساء الخميس، ادعاءاته السابقة بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تستطيع الحصول على سلاح نووي، وانه يعتقد أن إيران تريد التحدث.

ومن جانبه اكد عراقجي مرة أخرى على ان مواقف ايران في هذه المفاوضات واضحة وقد تم توضيحها للطرف الآخر بكل وضوح وشفافية، مضيفا بأن كلمات ايران لم ولن تتغير، متوقعا من نظرائه أن يحضروا المفاوضات بجدية وثبات في الموقف والرأي، مبيّنا بان المسار المستقبلي للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة سوف يعتمد بشكل مباشر على حضور الجانب الآخر.

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