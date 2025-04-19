السفير الايراني لدى بيروت؛

رأى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى لبنان، ان مشروع نزع السلاح مؤامرة لضرب سيادة الدول، و الحفاظ على القدرة الردعية هو خط الدفاع الأول عن هذه السيادة ولا ينبغي المساومة عليه.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء-و في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، اليوم السبت،كتب سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية لدى لبنان، مجتبى أماني:" أنّ مشروع نزع السلاح يشكّل مؤامرة واضحة ضد الدول".

وأوضح، أنّه "في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة الأميركية تزويد الكيان الإسرائيلي بأحدث الأسلحة والصواريخ، يُمنع عدد من الدول من تسليح وتقوية جيوشها، فيما يُمارس الضغط على دول أخرى لتقليص ترساناتها أو تدميرها تحت ذرائع متعددة".

وأضاف أماني، "بمجرّد أن ترضخ تلك الدول لمطالب نزع السلاح، تصبح عرضة للهجوم والاحتلال، كما حصل في العراق وليبيا وسوريا".

وشدّد على أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدرك خطورة هذه المؤامرة وما تمثّله من تهديد لأمن شعوب المنطقة"، محذّراً من "الوقوع في فخ الأعداء".

وختم أماني، "الحفاظ على القدرة الردعية هو خط الدفاع الأول عن السيادة والاستقلال، ولا ينبغي المساومة عليه".

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