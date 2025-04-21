بقائي: لا نؤكد التكهنات والتحليلات الاعلامية بشأن تفاصيل المفاوضات/عراقجي سيتوجه الى الصين

خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي؛

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، بأن ايران لا تؤكد ايا من التفاصيل والقضايا التي أثيرت حول الأمور التي نوقشت في المفاوضات الإيرانية- الأمريكية، واصفا اياها بمجرد تكهنات وتحليلات إعلامية.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وخلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي، وضمن اليوم العالمي لإحياء ذكرى الشاعر الفارسي العالمي سعدي الشيرازي، الذي اختارته منظمة اليونسكو يوم 21 نيسان/ابريل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي: في عالم حيث هناك الكثير من الكلام والقليل من المعنى، لا يزال الشاعر سعدي مرشدا للعثور على الطريق.

وبالاشارة إلى أن هناك العديد من التطورات في مجال الدبلوماسية خلال الأسبوع الماضي، اوضح بقائي بان وزير الخارجية الايراني قد قام بزيارة إلى روسيا، كما عقد لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي على هامش المحادثات الايرانية-الامريكية غير المباشرة، لافتا الى ان عراقجي ايضا سيتوجه غدا الى الصين.

وردا على سؤال لوكالة إرنا، حول التكهنات الإعلامية المتداولة بشأن تفاصيل الجولة الثانية من المفاوضات الايرانية-الامريكية غير المباشرة والتي زعمت فيها صحيفة نيويورك تايمز أن إيران قدمت مقترحات لدول أخرى للمشاركة في برامجها النووية، قال بقائي: لا نؤكد ايا من التفاصيل والقضايا التي أثيرت حول الأمور التي نوقشت في المفاوضات الإيرانية- الأمريكية، واصفا اياها بمجرد تكهنات وتحليلات إعلامية.

واضاف بانه لا يجوز مناقشة تفاصيل هذه المفاوضات في وسائل الإعلام، مشيرا الى ان المفاوضات مازالت في اول الطريق و في بداية رحلة طويلة، ولذلك لا تؤيد ايران أيًا من القضايا التي أثيرت.

يجب أن يكون لرفع الحظر آثارا ملموسة وفعالة

وفيما يتعلق بالضمانات المتعلقة بطلب إيران رفع الحظر وعدم عودته، رأى بقائي بأن الحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية غير مبرر وغير قانوني وظالم، مؤكدا على ان ايران ومن هذا المنطلق لا تفرق بين الحظر المفروض عليها تحت ذرائع ومسميات مختلفة.

واوضح المتحدث باسم الخارجية بأن مطلب ايران الأساسي في أي مفاوضات هو رفع هذا الحظر غير القانوني والظالم بطريقة لها آثار ملموسة وفعالة تماما، بحيث تكون الجمهورية الإسلامية الإيرانية قادرة على ممارسة أنشطتها الاقتصادية والتجارية والمصرفية بشكل طبيعي، وعلاوة على ذلك ضمان عدم تكرار التجارب السلبية الماضية ايضا.

ومضى يقول ان مناقشة الضمانات تتعلق بهذه المسألة، مما يعني أنه يتعين على ايران أن تضمن أنه إذا توصلت هذه المحادثات إلى نتيجة محددة، فسوف تكون مستدامة، وأن الأطراف الأخرى سوف تتصرف بجدية في الوفاء بالتزاماتها.

سلطنة عُمان اقترحت عقد الجولة الثانية من المحادثات في مكان آخر غير مسقط

وردا على سؤال حول أن مكان عقد المحادثات قد أربك وسائل الإعلام وان هناك اقتراح بأن تجرى المحادثات على مستوى الخبراء في جنيف،افاد بقائي بأن الأمر المهم هنا، هو أن سلطنة عُمان لعبت دورا مهما للغاية كوسيط ومضيف لهذه المحادثات.

وضمن اشادته وتقديره للدور العُماني في هذه المفاوضات حتى الآن،اوضح بقائي بأن سلطنة عُمان اقترحت أن تعقد الجولة الثانية من المفاوضات في مكان آخر غير مسقط، واحتراما لعُمان لم تعارض ايران هذا الاقتراح، وهكذا تم تحديد مكان المحادثات أيضا بالاتفاق بين الأطراف الثلاثة، وهي سلطنة عمان وإيران والولايات المتحدة.

واضاف المتحدث باسم الخارجية : كان من الطبيعي أن يتطلب عقد اجتماع في بلد آخر ترتيبات وتوقعات مختلفة، وقد قدمت الحكومة الإيطالية أيضا استضافة ممتازة،معربا عن الامتنان لها أيضا.

وتابع معلنا بأن الجولة المقبلة من المفاوضات ستكون في مسقط ، بحيث تتضمن اجتماعا فنيا واجتماعا على مستوى كبار المفاوضين، وسيعقد هذا الاجتماع يوم السبت.

معرض إيران إكسبو، الحدث الأهم في مجال الدبلوماسية الاقتصادية

وبخصوص النسخة السابعة لمعرض إيران إكسبو IRAN EXPO 2025،اعتبر بقائي بأن هذا الحدث السنوي هو الأهم في مجال الدبلوماسية الاقتصادية الإيرانية، والذي سيقام من 28 نيسان/ابريل الى 2 ايار/مايو 2025 تحت عنوان " معرض قدرات التصدير للجمهورية الإسلامية الإيرانية" في مركز المعارض الدائم في طهران، بمشاركة المنتجين والناشطين الاقتصاديين الإيرانيين والتجار الأجانب.

وفي السياق ذاته، تابع بقائي: لقد شهدنا هذا العام نموا كبيرا، من حيث الكمية والنوعية، كما تم اتخاذ خطوات جيدة للغاية في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، بالتعاون مع منظمة تنمية التجارة ووزارة الداخلية والهيئات الأخرى المسؤولة عن القضايا الاقتصادية والصناعية في البلاد،خلال هذين الشهرين أو الثلاثة أشهر حتى نتمكن من تحويل هذا المعرض إلى فرصة للتعريف بالقدرات الاقتصادية والإنتاجية والصناعية للبلاد وإقامة اتصالات مع شركائنا التجاريين.

ولفت الى ان الاحصاءات المتوفرة حتى الان، تشير الى أنه من المقرر أن تشارك في هذا الحدث شركات خاصة وعامة من أكثر من 100 دولة، وبالتزامن مع هذا الحدث سينعقد المؤتمر الاقتصادي الإيراني الأفريقي.

واوضح اهمية المؤتمر الاقتصادي الايراني الافريقي،من حيث عدد الشركات المشاركة وعدد الضيوف، وكذلك المجالات التي سيتم النظر فيها في هذا المؤتمر، في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والسياحية وقال: لقد اعلنت نحو 40 دولة أفريقية ،بقطاعها الخاص أو العام، استعدادها للمشاركة في هذا المؤتمر،كما انه من المقرر مشاركة أكثر من 30 مسؤولا كبيرا، بينهم وزراء ونواب ايضا .

المحادثات في مسقط وروما تركزت على الأطر والمواقف العامة

وردا على سؤال عما إذا كان الجانب الاخر قد اثار قضايا أخرى غير القضية النووية والحظر في الجولة الثانية من المحادثات الإيرانية- الأمريكية،اكد بقائي على ان هذه المحادثات تتركز حصرا على الملف النووي ورفع العقوبات، مشيرا الى ان هذا هو إطار التفاوض، ولا يتم تناول أي قضايا أخرى خارجه، قائلا : كما ذكرنا منذ البداية وكما كررنا عدة مرات إن رفع الحظر بالنسبة لنا يُعد مطلبا جوهريا واساسيا.

وفي هذا السياق ، اضاف بقائي:" نحن نؤمن، وهي حقيقة ايضا، أن الحظر الجائر المفروض على إيران لا يستند إلى أي أساس قانوني، فقد بُني على مزاعم تتعلق بالقلق من برنامجنا النووي السلمي، رغم أنه لا يوجد ما يدعو للقلق."

واشار الى ان كل الجهود المبذولة ستنصب على إيجاد الأساس لرفع الحظر في أسرع وقت ممكن، معربا عن استعداد ايران لبناء الثقة، لافتا الى انه وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية ، قامت ايران بشكل ثابت بمعالجة أي مخاوف أو شكوك بشأن البرنامج النووي الإيراني من خلال اتخاذ تدابير طوعية وشفافة.

كما اوضح بقائي ، ان الاجتماع المقبل للخبراء سيبقى في إطار مناقشة التفاصيل المتعلقة بالهيكل العام للتفاوض، وإذا لزم الأمر، فسيتم التطرق إلى قضايا أكثر تفصيلا ودقة لمواقف الطرفين ضمن الأطر التي تمت مناقشتها.

إيران بادرت إلى تقديم التوضيحات للدول الأخرى بشأن المفاوضات

وفيما يتعلق بتزامن زيارة وزير الدفاع السعودي إلى إيران والجولة الثانية من المحادثات الإيرانية- الأمريكية ، أوضح بقائي بأن هذه الزيارة كانت مخططة ومبرمجة مسبقا، وتزامنت تقريبا مع المحادثات غير المباشرة الجارية في روما.

واضاف بانها تعكس اهمية وجدوى سياسة حسن الجوار التي تنتهجها إيران منذ عدة سنوات، وتُظهر مدى إيمان ايران بضرورة أن تتحرك دول المنطقة بالاستناد إلى قدراتها لتعزيز الاستقرار وصون الأمن الإقليمي في الخليج الفارسي وغرب اسيا.

واردف انه من الطبيعي أن يتم التطرق إلى المفاوضات في مثل هذه الزيارات، وقد قامت ايران بنفسها بمبادرة نشطة إلى التشاور مع دول المنطقة في هذا السياق.

نؤكد على ضرورة الحفاظ على أمن ووحدة سورية

وعن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الدوحة ولقائه بأحمد الشرع ، قال بقائي : "الزيارات بين الدول شأن داخلي يخصها، وخطط الحكومة العراقية بشأن تنظيم علاقاتها وتفاعلاتها مع كل دولة من دول الجوار هي مسألة تهم العراق وسيادته.

وتابع بان موقف ايران من الملف السوري واضح تماما، مؤكداعلى ضرورة الحفاظ على وحدة سورية وأمنها، وإنشاء هيكل سياسي يمثل جميع فئات الشعب، مبيّنا بأن أمن سورية يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن المنطقة بأكملها، ولا ينبغي أن تتحول إلى ملاذ للنشاطات الإرهابية،لافتا الى انه و في الوقت نفسه، لا يزال جزء من الأراضي السورية تحت الاحتلال الصهيوني.

مشاورات مع الترويكا الأوروبية باعتبارها عضوا في الاتفاق النووي

وفيما يتعلق باستمرار المشاورات مع الأعضاء الآخرين في الاتفاق النووي، وخاصة الصين وروسيا،اوضح بقائي بأن الصين وروسيا عضوين مهمين في مجلس الأمن، وهما من أصدقاء إيران، وكانتا على اطلاع دائم بتطورات العملية التفاوضية بحيث انه قبل انطلاق الجولة الأخيرة من المحادثات، تم إطلاع موسكو وبكين على التفاصيل.

واضاف بقائي بأن ايران اجرت مشاورات حتى مع الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا،بريطانيا، المانيا) الأعضاء في الاتفاق، لافتا الى مواصلة هذه المشاورات فيما يتعلق بمفاوضات مسقط، موضحا بأن القرار 2231 ما زال قائما، وهذه الدول تُعد جزءا من الوثيقة الأساسية للاتفاق النووي. ولضمان تقدم أي مسار تفاوضي بشكل طبيعي، من الضروري استمرار هذه المشاورات.

استخدام "الية الزناد" ليس بنّاء على الإطلاق

وردا على سؤال بشأن وتيرة المفاوضات والتهديدات المتكررة من قبل الترويكا الأوروبية باستخدام آلية الزناد، اكد بقائي على ان الحكومة الايرانية جادة ولن تتردد ابدا في رفع الحظر غير القانوني المفروض على الشعب الإيراني، مبيّنا بأن سرعة العمل مهمة جدا بالنسبة لايران، لكنها تعتمد على الطرف الآخر.

وفي المقابل ، رأى بقائي ان تلميح الترويكا الاوروبية باستخدام ما يسمونه "آلية الزناد" ليس بنّاء على الإطلاق، مضيفا انه يتعين على الدول الأوروبية أن تقرر ما إذا كانت تريد أن تلعب دورا بناء في هذه العملية واستعادة مكانتها، أو ما إذا كانت ستتصرف كأطراف غير بناءة فيها.

وفي هذا السياق ايضا، اضاف بقائي بأن الدول الاوروبية لعبت دورا مهما للغاية في تشكيل خطة العمل المشترك الشاملة وكانت لديها خبرة جيدة في مساعدة هذه العملية، مشيرا الى انه وفي هذه الأثناء، فقد أبقت ايران الدول الأوروبية على اطلاع بالمحادثات،معربا عن امله في ان تأخذ هذه الدول هذه النوايا الحسنة من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الاعتبار وتساعد العمليات الجارية حاليا.

نأمل من الكويت الاستجابة لدعوة إيران بشأن حقل "آرش" الغازي

وفي تعليقه على تجديد الكويت مزاعمها بشأن حقل "آرش/ الدرة" الغازي المشترك مع الكويت، اعتبر بقائي انه من حيث المبدأ، تكرار الادعاءات لا يمنح أي دولة حقا قانونيا. إطلاق المواقف التي يُفترض أن تُعالج من خلال الحوار لا يُكسب الطرف المقابل مشروعية.

وتابع : لذا ندعو الأشقاء في الكويت إلى تلبية دعوة ايران للتفاوض لحل هذه المسألة مع الأخذ في الاعتبار الحقوق التاريخية والعرفية للأطراف، وهنا على وجه التحديد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتحويل هذه الأرضية المشتركة إلى قضية أخرى للتفاهم والصداقة بين البلدين.



تشكيلة فريق الخبراء الإيراني للمفاوضات

وفيما يخص تشكيلة فريق الخبراء الإيراني في المفاوضات المقرر عقدها يوم الاربعاء، اوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن التشكيلة سيتم تحديدها وفقا لمراحل تطور الجولتين السابقتين في مسقط وروما ودخولها في مجالات متعددة، لافتا الى ان هذا الموضوع لا يزال قيد الدراسة والتحقيق في الوقت الراهن.



الجولان جزء لا يتجزء من سورية وغير قابل للتغيير

وتطرق المتحدث باسم الخارجية الايرانية أيضا الى استمرار الكيان الصهيوني احتلاله لمساحة واسعة من الجولان السوري، مؤكدا على ان هذا الامر يعد مصدر قلق جاد وحقيقي. ونظرا لتاريخ الكيان الصهيوني في احتلال الدول المجاورة وعدوانه عليها، فلا بد من أخذ هذه القضية على محمل الجد.

ورأى بقائي ان استمرار احتلال نحو 370 كيلومترا مربعا من الأراضي السورية، هو أمر غير مبرر بأي حال من الأحوال، وهو عدوان واضح ينتهك كل المبادئ والقواعد الدولية وميثاق الأمم المتحدة، مشيرا الى انه في الوضع الطبيعي كان ينبغي لمجلس الأمن الدولي أن يتدخل لوقف عدوان الكيان الصهيوني في الجولان ومنع استمراره منذ لحظة وقوعه.

واضاف بقائي انه وبحسب قرارات الأمم المتحدة فإن الجولان لا يزال يعتبر جزءا من سورية، ولن يغير مرور الزمن هذا المبدأ القانوني، ومن المتوقع أن تتخذ دول المنطقة، سواء في إطار منظمة التعاون الإسلامي أو جامعة الدول العربية أو المحافل الأخرى الموجودة على المستويين الإقليمي والدولي، موقفا جديا تجاه هذه القضية وتطالب بوقف العدوان وانسحاب قوات الكيان الصهيوني من الأراضي السورية.



الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل مراقبة البرنامج النووي الإيراني

وردا على سؤال حول دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المفاوضات الإيرانية- الأميركية،بيّن بقائي بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقوم بواجباتها ومسؤولياتها وصلاحياتها وفقا للنظام الأساسي للوكالة ووفقا للمعاهدات التي تنظم العلاقات بينها وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتابع انه وبناء على ذلك ،فإن عمليات المراقبة والتفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستستمر في نفس الإطار ووفقا للإجراءات المتبعة سابقا.



انتخاب سفيرين جديدين لايران لدى كوبا والمكسيك

وفي رده على سؤال حول آخر الأخبار بشأن اختيار سفراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعلن بقائي أنه تم اختيار "ذبيح الله نادري " سفيرا لايران لدى كوبا بينما اختير "أبو الفضل بسنديده" سفيرا لايران لدى المكسيك.كما افاد أنه سيتم قريبا تعيين سفراء إيران لدى ايرلندا وبولندا وصربيا وساحل العاج.



إيران والعراق يتفقان على تفاهم مشترك لمكافحة الإرهاب

وعن موعد تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق،اوضح بقائي بأن العلاقة مع العراق ودية ومبنية على حسن الجوار، وفيما يتعلق بالقضايا التي يثيرها الإرهاب، يعتقد كلا البلدين أن القضايا التي يثيرها الإرهابيون يمكن أن تكون أساسا لزعزعة العلاقات بين البلدين.

وتابع المتحدث باسم الخارجية :ان التفهم المشترك لكيفية مكافحة الإرهاب أمر ذو قيمة، وبناء على ذلك نجح البلدان في التوصل الى اتفاق لمواجهة الجماعات الإرهابية.وبالتالي ، يعد متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إحدى القضايا المدرجة على جدول أعمال الطرفين.

واضاف بأن ايران تطرح هذه القضية بشكل جدي مع السلطات العراقية والإقليمية في كل تفاعل دبلوماسي، ومع نظرة إيجابية نأمل أن يتم إزالة بعض العقبات التي تعترض تنفيذ الاتفاقية.

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