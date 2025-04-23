الرئيس بزشكيان: العلاقات بين إيران وجمهورية أذربيجان مبنية على الصداقة العميقة

-قال رئيس الجمهورية في إشارة إلى التاريخ القديم والقواسم المشتركة الثقافية والتاريخية والدينية بين إيران و أذربيجان: إن البلدين جزء من جسد واحد، والشعبان على جانبي الحدود لديهما مصالح متبادلة واسعة النطاق مع بعضهما البعض والتي ترتكز على المصالح العميقة والصداقات الممتدة لآلاف السنين.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وانعقد اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 الاجتماع النهائي للتنسيق والمراجعة بشأن القضايا المشتركة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان برئاسة "مسعود بزشکیان" وبحضور بعض المسؤولين، عشية زيارة الرئيس إلى باكو.

وشرح المسؤولون الحاضرون في هذا الاجتماع، آخر مستجدات التعاون والمشاورات التي جرت لتعزيز مستوى العلاقات مع جمهوریة اذربيجان.

وصرح بزشکیان في إشارة إلى التوضيحات التي قدمت في هذا الاجتماع بشأن حل بعض سوء الفهم والمشاكل في العلاقات مع جمهورية اذربيجان: إن مجالات وقدرات التفاعل بين البلدين واسعة وعميقة ومتنوعة للغاية، ومع استمرار العملية الحالية لإصلاح العلاقات بينهما فإننا سوف نشهد قريبا ازدهار هذه القدرات وتحسنا سريعا وجديا في مستوى العلاقات والتعاون الثنائي.

وأشار رئيس الجمهورية الى المشاورات والاستعدادات التي تمت حول زيارته لباكو واعرب عن أمله في أن تؤدي هذه الزيارة،إلى تسهيل وتسريع عملية تعميق العلاقات وتوسيع التعاون بين الحكومة والقطاعين الخاص والعام في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية والسياسية لدى البلدين بشكل كبير .

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