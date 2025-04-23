السفير الايراني لدى بيروت: نريد أن نشارك في إعادة إعمار لبنان

اوضح السفير الايراني لدى بيروت "مجتبى اماني" في اشارته للاضرار التي لحقت بالشعب اللبناني ابان العدوان الصهيوني ، بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تسعى للتعاون مع الحكومة اللبنانية بهدف إعادة الإعمار.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- ووفقا لما نشره موقع قناة المنار، قال السفير الايراني لدى بيروت، مجتبى اماني: “نريد المشاركة في دعم الشعب اللبناني المتضرر من العدوان الاسرائيلي ونتواصل مع الجهات الدولية بهذا الصدد ونسعى للتعاون مع الحكومة اللبنانية بهدف إعادة الإعمار.

وفيما يتعلق بحوادث “إنفجار البيجر”، أوضح أماني أن “جهاز البيجر الذي انفجر كان موجوداً في مكتبي، والغرض منه كان التحذير من أي هجوم محتمل”.

وعن استدعائه من قبل وزارة الخارجية اللبنانية على خلفية تغريداته حول ملف السلاح، أشار السفير الإيراني إلى أنه “اعتذر عن الحضور بسبب انشغاله”، لافتاً إلى أنه “كان من المفترض أن يستقبله المدير العام في وزارة الخارجية هاني شميطلي”.

تجدر الاشارة هنا، الى ان اماني كان قد كتب مؤخرا في منشور له عبر منصة التواصل الاجتماعي (اكس):" أنّ مشروع نزع السلاح يشكّل مؤامرة واضحة ضد الدول".

وفي هذا الصدد،أوضح، أنّه "في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة الأميركية تزويد الكيان الإسرائيلي بأحدث الأسلحة والصواريخ، يُمنع عدد من الدول من تسليح وتقوية جيوشها، فيما يُمارس الضغط على دول أخرى لتقليص ترساناتها أو تدميرها تحت ذرائع متعددة".

وشدد في منشوره هذا،على أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدرك خطورة هذه المؤامرة وما تمثّله من تهديد لأمن شعوب المنطقة"، محذّراً من "الوقوع في فخ الأعداء".

يشار الى ان الكيان الصهيوني، قد نفذ عمليات إرهابية في لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 سبتمبر/أيلول 2024، بتفجير آلاف أجهزة النداء والأجهزة اللاسلكية وأنظمة الاتصالات، ما أدى إلى استشهاد 37 مواطنا لبنانيا على الأقل وإصابة أكثر من 4 آلاف آخرين.

كما تعرض السفير الإيراني في لبنان لإصابة في عينه إثر هذا الهجوم الإرهابي وخضع لعملية جراحية.

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