متحدث الخارجية : تحقيق التفاهم يعتمد على احترام الحقوق الايرانية المشروعة

في تقرير له حول الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين ايران وامريكا؛

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، في احدث تقرير له حول الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين ايران وامريكا في مسقط : ان التجارب اثبتت بان تحقيق التفاهم يعتمد على احترام الحقوق المشروعة للجمهورية الاسلامية الايرانية؛ وفق معاهدة حظر الانتشار النووي وتقديم ضمانات مؤثرة حول ازالة الحظر.