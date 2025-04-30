الرئيس بزشكيان: ملزمون بضمان صحة جميع المواطنيين الإيرانيين

قال الرئيس مسعود بزشكيان: لقد كانت حادثة ميناء الشهيد رجائي مريرة للغاية وأثرت علينا جميعا ولن نسمح لعائلات ضحايا الحادثة بمواجهة أي مشاكل طوال حياتهم، إننا ملزمون بضمان صحة جميع المواطنيين الإيرانيين.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وقال الرئيس بزشكيان خلال مؤتمر عمالي كبير اليوم الأربعاء في طهران، إننا نعتبر أنفسنا ملزمين بضمان صحة جميع أبناء البلاد وسنبذل قصارى جهدنا في هذا الصدد وقد وافقت الحكومة على الاهتمام بعائلات ضحايا الحادثة بكل الطرق.

وأضاف: الحكومة تسعى جاهدا إلى تحديد هوية جميع ضحايا الحادثة، بالإضافة إلى دفع الرواتب والمعاشات، والتحقيق في مشاكل عائلاتهم وحلها.

وأوضح أن الحكومة ستتابع الأمر ولن تسمح لأسر الضحايا بمواجهة المشاكل طوال حياتهم. أية معلومات يتم الحصول عليها سيتم مراجعتها ومعالجتها بالتأكيد.

وتابع في حديثه، اعتبر الرعاية الصحية والعلاج والصحة حق لكل أبناء الوطن، مضيفا: إننا نعتبر أنفسنا ملزمين بصحة كل الواطنيين الإيرانيين، وخاصة عمال الوطن الأعزاء .

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