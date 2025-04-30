عارف : مستعدون لتحديث الصناعة السودانية

خلال لقائه وزيرة الصناعة السودانية؛

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية "محمد رضا عارف" على ضرورة تطوير وتحسين العلاقات مع السودان، مشيرا الى استعداد ايران للتعاون في تحديث الصناعة في السودان البلد الصديق والشقيق.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- و خلال لقائه وزيرة الصناعة السودانية "محاسن علي يعقوب"، اعرب النائب الاول للرئيس الايراني عن أمله في أن يسود السلام والاستقرار في السودان، معتبرا استئناف أنشطة سفارتي البلدين في العام الماضي بمثابة مؤشر على علاقات أفضل.

و أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن استعداد ايران لتطوير العلاقات مع هذا البلد الصديق والشقيق في جميع المجالات.

واكد عارف على ان الغرب والكيان الصهيوني يعملان على إثارة الفتن من أجل التفرقة بين المسلمين وتقسيم الدول الإسلامية الكبرى، وفرض أعباء باهظة على الشعوب والدول الإسلامية، ولكنهم وبعون الله لن ينجحوا بمخططهم هذا.

وضمن تقديره لتعاطف وزيرة الصناعة السوداني مع ضحايا الحادث المؤسف في ميناء الشهيد رجائي، رأى عارف بأن هذا التعاطف يشير إلى عمق العلاقات العاطفية والوجدانية بين الشعبين والبلدين الصديقين والشقيقين.

ومضى بالقول بان العلاقات الاستراتيجية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقارة الأفريقية العظيمة والعريقة كانت من أهم أولويات ايران منذ الأيام الأولى لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، لافتا الى ان العلاقات السياسية الايرانية-السودانية في مستوى جيد.

واضاف النائب الاول لرئيس الجمهورية انه وبناء على هذه الخلفية فان ايران مستعدة للتعاون مع السودان في مختلف المجالات، ولكن في المرحلة الأولى يجب تحديد نوع التعاون ونوع الاحتياجات وفقا للاولوية بين الطرفين.

واوضح عارف بأن استئناف انشطة سفارتي البلدين يعد بداية جيدة للتحرك نحو تحسين مستوى التعاون الثنائي، لافتا الى الزيارة الطيبة التي قام بها وزيرا الخارجية والاقتصاد السودانيان زيارة طيبة إلى إيران في هذا الشأن، معربا عن امله في أن تعقد اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين قريبا أيضا.

وبالاشارة الى خبرات ايران في مواجهة العقوبات الجائرة طيلة العقود الأربعة الماضية، وتمكنها من التغلب عليها والسير قدما نحو التقدم والتطور، اعتبر عارف ان هذه التجربة العظيمة ليست حصرا على ايران بل تخص للعالم الإسلامي كله، لذلك فان ايران على استعداد للتعاون وتطوير العلاقات في مختلف المجالات.

وضمن تأكيده على ضرورة تبادل الوفود على مختلف المستويات للمساعدة بشكل كبير في تحديد القدرات وتعزيز العلاقات، اشار الى انه من المهم أن نلاحظ أن العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية يجب أن تتم من خلال القطاع الخاص حتى تكون ناجحة.

كما ابدى جهوزيته للتعاون بمجالات البنية التحتية ونقل التقنيات الجديدة إلى القطاعات التي تحتاج إليها. علاوة على ذلك، ثمن النائب الأول للرئيس الدعم السوداني للقضايا الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بقضايا العالم الإسلامي، بما فيها فلسطين ولبنان.

منتدى التعاون الاقتصادي الإيراني-الأفريقي فرصة جيدة لتعزيز التعاون

ومن جانبها، وخلال اللقاء، أعربت وزيرة الصناعة السوداني عن تعاطفها مع الحكومة والشعب الإيراني ازاء حادث ميناء الشهيد رجائي، قائلة: انقل تحيات وتمنيات السلام من الشعب والحكومة السودانية للشعب الإيراني واسر الضحايا والمصابين.

وصرحت وزيرة الصناعة السودانية بأن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية بلد متقدم وكبير جدا، ونحن بحاجة إلى الاستفادة من قدرات إيران، وخاصة في مجال الصناعات المتقدمة".

وفي إشارة إلى الهجمات الواسعة على الأراضي السودانية، افادت محاسن علي يعقوب بان البنية التحتية السودانية تعرضت للقصف، ويتعرض الشعب السوداني الى مأساة حقيقة يومية، لكننا نأمل أنه بمساعدة الله ودعم إيران، سنتغلب على المشاكل.

وصرحت بأن المشاركة في منتدى التعاون الإيراني -الأفريقي أتاحت لبلادها فرصة جيدة للتواصل مع رجال الأعمال والصناعيين والتجار الإيرانيين واتخاذ الخطوات الأولى نحو توقيع العقود.

وضمن تقديره جهود السفير الإيراني لدى السودان، قالت الوزيرة السودانية :لقد حددنا مجالات جيدة للتعاون سيتم تنفيذها عبر السفارات، وفيما يتعلق بلجنة التعاون المشتركة فإننا سنتابع بشكل جدي الاستعدادات لعقدها.

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