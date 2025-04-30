مفوض أممي يدعو العالم للتحرك العاجل لمنع كارثة إنسانية في غزة

حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك"، العالم على التحرك لمنع الانهيار التام للدعم الحيوي المنقذ للحياة في غزة.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وأكد تورك في بيان له، ضرورة تضافر الجهود الدولية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من الوصول إلى مستوى غير مسبوق.

وحذر من أن أي استخدام لتجويع السكان المدنيين كأسلوب حرب يشكل جريمة حرب، وكذلك جميع أشكال العقاب الجماعي.

وأشار إلى تقارير حول وجود خطة إسرائيلية لإعلان محافظة رفح (منطقة إنسانية) جديدة.

وأوضح تورك، أنه من شبه المؤكد أن مثل هذه الخطة ستعني إجبار أجزاء كبيرة من غزة والأشخاص غير القادرين على التحرك بسهولة، بمن فيهم ذوو الإعاقة والمرضى والجرحى والنساء اللواتي يعلن أسرا بأكملها على البقاء بدون طعام.

كما أكد تورك، أنه على الدول الأخرى التزامات واضحة بموجب القانون الدولي بضمان وقف هذا السلوك فورا، وعليها التصرف وفقا لذلك. كما يجب عليها البحث عن جميع مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي وتقديمهم للعدالة، أيا كان مرتكبوها.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني بدعم أمريكي مطلق عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد وجرح أكثر من 170 ألف فلسطيني في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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