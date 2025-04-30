بزشکیان يوعز بتحديد أسباب وظروف الحادث في ميناء الشهيد رجائي

أكد رئيس الجمهوریة على ضرورة الاهتمام الفوري بالمتضررين من حادث ميناء الشهيد رجائي ودعا المسؤولين إلى تحديد أسباب وظروف الحادث أولاً وإعطاء الأولوية لحلها وثانياً، السعي إلى الإصلاح الهيكلي والبرمجي والإداري للموانئ وإدارة الجمارك في البلاد.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وأعرب مسعود بزشكيان، صباح اليوم الأربعاء، في اجتماع الحكومة، عن تعازيه وتمنياته بالصبر لأسر ضحايا حادث ميناء الشهيد رجائي وأعرب عن تعاطفه مع المصابين وشكر وزراء الداخلية والطرق وبناء المدن ومحافظ هرمزکان والقوات المسلحة وقوات الهلال الأحمر وكل من تواجد في جهود الإغاثة منذ الساعات الأولى بعد الحادث.

كما أعرب الرئيس بزشكيان عن امتنانه لجميع الدول التي أعربت عن تعاطفها مع الحكومة والشعب الإيراني في هذا الحادث وشكر الحكومة الروسية على إرسال معدات وقوات الإغاثة.

وطالب الرئيس بزشکیان الجهات المعنية بمتابعة تقييم الأضرار ودفعها في أسرع وقت ممكن حتى لا يتضرر الضحايا والمصابون أكثر من الأضرار.

وتابع الرئيس كلمته مؤكدا أن تحديد سبب وسياق هذا الحادث له الأولوية على تحديد المتسببين في الحادث وأضاف: يجب علينا أولاً أن نسعى إلى تحديد المشاكل والظروف التي أدت إلى هذا الحادث، حتى نتمكن من خلال القضاء عليها من منع حدوث مثل هذه المآسي مرة أخرى.

وأشار بزشكيان إلى قضية أخرى مهمة وهي مستودع الحاويات الكبير في ميناء الشهيد رجائي ووصف هذه الممارسة بأنها غير مقبولة وقال:على رئيس الهيئة الإدارية والتوظيفية أن يقوم سريعاً بإجراء دراسات ومسوحات مقارنة لتحديد أفضل وأنجح التجارب في إدارة الموانئ والجمارك في الدول الأخرى، وبناءً على المعلومات التي تم الحصول عليها، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح هياكل وتخطيط وإدارة الموانئ والجمارك في الدولة.

وأوعز بزشکیان إلى بذل أقصى الجهودهم والحرص على ضمان عدم تعرض ضحايا هذا الحادث لمزيد من المعاناة من خلال تعويضهم عن الأضرار في أسرع وقت ممكن.

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