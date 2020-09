از سوی دبیرخانه شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت؛

به گزارش حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، اسامی نامزد‌های بخش «جشنواره‌جشنواره‌ها» و «مدافعان سلامت» از سوی دبیرخانه شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، به شرح زیر اعلام شد:

نامزد‌های دریافت جایزه بخش «جشنواره جشنواره‌ها»

نامزد‌های بخش مستند کوتاه

«نامه‌ای از دمشق» به کارگردانی مهدی ابراهیم‌خانی، تهیه‌کنندگی عباس ایمانیان و صدا‌وسیمای مرکز سمنان

«لوتوس» به کارگردانی محمدرضا وطن‌دوست و تهیه‌کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

«ابو حمیظه» به کارگردانی محمدعلی فارسی و تهیه‌کنندگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و محمد علی فارسی

نامزد‌های مستند بلند

«زنانی با گوشواره‌های باروتی» به کارگردانی رضا فرهمند و تهیه‌کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و مرتضی شعبانی

«خاطرات خبرنگار جنگ» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی وحید چاووش

«رستاخیز» به کارگردانی محمدعلی فارسی و تهیه‌کنندگی گروه روایت فتح شبکه ۵ سیما و محمدعلی فارسی

«آخرین روز‌های زمستان» به کارگردانی محمدحسین مهدویان و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد و شبکه اول سیما

«پل» به کارگردانی امیرحسین نوروزی و تهیه‌کنندگی مرتضی شعبانی و مرکز مستند حقیقت

نامزد‌های نماهنگ

«ارغوان» به کارگردانی مهدیار عقابی و تهیه‌کنندگی امیر پوروزیری

««حلول» به کارگردانی امیر مهران و تهیه‌کنندگی فرید فرخنده‌کیش

«خاک مهرآیین» به کارگردانی جواد اشرفیان و تهیه‌کنندگی سید عباس امامزاده

نامزد‌های کوتاه داستانی

«آب هرگز نمی‌میرد» به کارگردانی حسین دارابی و تهیه‌کنندگی محمدجواد موحد

«تمام مریم‌ها» کارگردان محمدجلیل اسکندرزاده و تهیه‌کنندگی عمار خطی با مشارکت شبکه سمنان و حوزه هنری استان سمنان

«ولد» به کارگردانی امیر باس ربیعی و تهیه‌کنندگی باشگاه فیلم سوره

«بادیه‌نشین» به کارگردانی عماد سلمانیان و تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوانان دفتر آبادان و شرکت پتروشیمی شیمی تکس آریا

نامزد‌های بخش سینمایی

«آژانس شیشه‌ای» به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا و تهیه‌کنندگی مهدی کریمی

«ایستاده در غبار» به کارگردانی محمدحسین مهدویان و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد

«بازمانده» کارگردان سیف‌الله داد و تهیه‌کننده منوچهر محمدی

«سفر به چزابه» به کارگردانی رسول ملاقلی‌پور و تهیه‌کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

«شیار ۱۴۳» به کارگردانی نرگس آبیار و تهیه‌کنندگی محمدحسین قاسمی

نامزد‌های پویانمایی کوتاه و بلند

«شهر خاموش» به کارگردانی امیر مهران و تهیه‌کنندگی امیر مهران و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

«فهرست مقدس» به کارگردانی محمدامین همدانی و تهیه‌کنندگی خانه پویانمایی انقلاب اسلامی و محمدامین همدانی

«پدر» به کارگردانی سید محمدرضا خردمندان و تهیه‌کنندگی باشگاه فیلم سوره

«شهر من سردشت» کارگردان زیبا ارژنگ و تهیه‌کننده انجمن سینمای جوانان ایران

نامزد‌های دریافت جایزه بخش مدافعان سلامت

نامزد‌های کوتاه داستانی

«Don't Worry (نگران نباش)» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مانا پاک‌سرشت

«ملاقات آخر» به کارگردان محمد مهدی فکریان، تهیه کننده محسن مشرقی

«خط شکن» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی امیر مسعود اصلاح

Mask (ماسک) از هند به کارگردانی سوئتا کومار داش و تهیه‌کنندگی مهاپراساد ناندا

Gratitude (شکرگزاری) از مکزیک به کارگردانی و تهیه‌کنندگی خورخه سالگادو پونس

My Mom (مادر من) از هند به کارگردانی راکش مویرانگتم و تهیه‌کنندگی Dark Room Studio

نامزد‌های مستند کوتاه

«در خلوت شب» به کارگردانی مهدی امینی و جواد یقموری و تهیه‌کنندگی گروه مستند روایت فتح

«بلوک ۶۵» به کارگردانی سید وحید حسینی نامی و تهیه‌کنندگی سالار حیدرنژاد

Italy lockdown: how the coronavirus has foreve changed our lives

(قرنطینه در ایتالیا: ویروس کرونا چگونه زندگی ما را برای همیشه تغییر داد)؛ کارگردانان کارلا فالزون، ساچا بیازو، سیمون ژیانکریستوفارو وکارمین بنینسارا؛ تهیه کننده

From the window (از پشت پنجره) به کارگردانی و تهیه‌کنندگی آنژلیکا گریگورییوا

داوطلب (مستند شهادت دکتر طهماسبی– آمل) به کارگردانی نسرین گودرزی و تهیه‌کنندگی مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نامزد‌های پویانمایی

«سنگ‌های سپید» به کارگردانی فاطمه حسنی و تهیه‌کنندگی فاطمه حسنی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

The Saviour (مُنجی) از هند به کارگردانی و تهیه‌کنندگی آرجون موخرجی

Don't Panic, Man (نترس مَرد) از هند به کارگردانی و تهیه‌کنندگی ساحیل

نامزد‌های موشن گرافیک

«مجموعه با هم رعایت _ کنیم (کرونا)» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی شهرام بیگی

«مجموعه موشن گرافیک کرونا» به کارگردانی حامد بارئی طبری و پویا رئیسی و تهیه‌کنندگی موسسه فرهنگی اندیشه شهید آوینی و شبکه یک سیما

«پاندمی ۲۰۲۰» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی موسسه چند رسانه ایرنا و لیلا رستمی شکوه

نامزد‌های نماهنگ

«یه روزی دوباره» به کارگردانی مهران علوی و تهیه‌کنندگی مأوا

«شب قدر» به کارگردانی فرشید فرجی و تهیه‌کنندگی مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

«FRAGILE (شکستنی)» از ایتالیا به کارگردانی امیلیانو لئون و مکس نارداری و تهیه کنندگی امیلیانو لئون و موسسه Reset Production

