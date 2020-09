به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، فلفل دلمه‌ای از برادران تندش شیرین‌تر است و همین دلیل محبوبیت آن است. فلفل دلمه‌ای در انواع سبز، زرد، قرمز و نارنجی وجود دارد. فلفل دلمه‌ای قرمز حاوی بیشترین مواد مغذی این گروه است، اما همه انواع فلفل دلمه‌ای برای سلامتی شما مفید هستند.

فلفل دلمه‌ای نوعی فلفل شیرین است از خانواده سیب‌زمینیان که به رنگ‌های مختلف یافت می‌شود. از ویژگی‌های آن این است که به تندی دیگر گونه‌های فلفل نیست. به همین دلیل در انگلستان و ایرلند «فلفل شیرین» نیز نامیده می‌شود. این گیاه بومی مکزیک، آمریکای مرکزی و شمال آمریکای جنوبی است.

بیشتر بخوانید

خواص فلفل دلمه

در ادامه برخی از فواید سلامتی فلفل دلمه‌ای را برای شما قرار داده ایم:



سلامت چشم:

فلفل دلمه‌ای حاوی بیش از ۳۰ نوع مختلف کاروتنوئید از جمله آلفا کاروتن، بتاکاروتن، لیکوپن، لوتئین، کریپتوکسانتین و زئاگزانتین است. کاروتنوئید‌ها یک خانواده مغذی گیاهی هستند که مسئول رنگ آمیزی قرمز، زرد و نارنجی در بسیاری از میوه‌ها و سبزیجات هستند. محققان دریافته اند که آن‌ها به بهبود سلامت چشم‌ها و دفع بیماری‌های چشم کمک می‌کنند، زیرا هنگام ورود نور به داخل چشم، نور آبی مضر را جذب می‌کنند.

جلوگیری از سرطان:

کاروتنوئید‌ها همچنین دارای اثرات آنتی اکسیدانی قدرتمندی هستند که می‌توانند از انواع خاصی از سرطان‌ها جلوگیری کنند. کاروتنوئید‌ها رادیکال‌های آزاد را که اتم‌های اکسیژن آسیب رسان به سلول هستند و با مولکول‌های دیگر بدن واکنش نشان می‌دهند، غیرفعال می‌کنند. اطمینان حاصل کنید که فلفل دلمه‌ای برای رسیدن به حداکثر میزان فواید آنتی اکسیدانی موجود در آن، رسیده شود، رسیدن فلفل دلمه‌ای باعث افزایش کاروتنوئید در فلفل دلمه‌ای می‌شود. آن‌ها همچنین دارای گوگرد هستند که به جلوگیری از سرطان کمک می‌کند.

مصونیت را تقویت می‌کند:

میزان ویتامین C با رسیدن فلفل دلمه‌ای نیز افزایش می‌یابد و فلفل دلمه‌ای پر از ویتامین C است. ۱ فنجان فلفل دلمه‌ای قرمز خرد شده ۱۵۷ ٪ از ویتامین C روزانه را به شما می‌دهد و این یک روش عالی برای سالم ماندن است.

حال شما را متعادل می‌کند:

اگر احساس ناراحتی می‌کنید، سعی کنید میزان ویتامین B۶ مصرفی خود را افزایش دهید. B۶ که به طور طبیعی در فلفل دلمه‌ای وجود دارد، به مغز شما کمک می‌کند تا سروتونین و نوراپی نفرین، دو ماده شیمیایی تأثیرگذار بر خلق و خوی شما تولید کند.

کمک به خواب طبیعی:

قادر به خوابیدن در شب نیستید؟ مقداری فلفل دلمه‌ای بخورید! ویتامین B۶ موجود در فلفل دلمه‌ای همچنین به تولید ملاتونین کمک می‌کند، که بدن شما برای تنظیم ساعت داخلی خود به آن نیاز دارد.

کاهش وزن:

فلفل دلمه‌ای بسیار کم چربی و کالری است (حدود ۱ گرم چربی و ۲۹ کالری در هر فنجان) که آن‌ها را به یک گزینه برای میان وعده ایده آل یا یک مکمل عالی برای یک وعده غذایی اصلی تبدیل می‌کند. این مقدار کم چربی کافی است تا ذخیره مناسبی برای مواد مغذی محلول در چربی فلفل دلمه‌ای فراهم کند. فلفل دلمه‌ای باعث کاهش وزن میشود.

فلفل دلمه‌ای در طب سنتی

پوست زیبا:

فلفل دلمه‌ای حاوی مقدار زیادی ویتامین E است که به شما کمک می‌کند تا پوست شاداب و جوان به نظر برسد و مو‌ها نیز قوی و سرزنده باشند.

کلسترول را کاهش می‌دهد:

اگرچه فلفل دلمه‌ای حاوی کپسایسین کمتری نسبت به فلفل‌های دیگر است، اما مقداری نیز دارند و این خبر خوبی برای کسانی است که کلسترول بالا دارند، زیرا کپسایسین ماده مغذی است که سطح کلسترول بد را در سیستم شما کاهش می‌دهد.

به کاهش درد کمک می‌کند:

فلفل دلمه‌ای به چند روش درد مزمن را تسکین می‌دهد. ویتامین C و ویتامین K که هر دو در فلفل دلمه‌ای یافت می‌شوند، دارای خواص ضد التهابی هستند که تورم را کاهش می‌دهد و از پوکی استخوان محافظت می‌کند. کپسایسین همچنین درد مزمن را تسکین می‌دهد.

سلامتی قلب:

خواص ضد التهابی موجود در فلفل دلمه‌ای همچنین التهاب عروق را کاهش می‌دهد. این بدان معنی است که فلفل دلمه‌ای به جلوگیری از بیماری‌های قلبی و دیابت کمک می‌کند.

پیشگیری از کم خونی:

فلفل دلمه‌ای نه تنها منبع مناسبی از آهن است، بلکه از نظر ویتامین C فوق العاده غنی است که باعث افزایش جذب آهن از روده می‌شود.

در حقیقت، یک فلفل دلمه‌ای قرمز با اندازه متوسط ​​ممکن است حاوی ۱۶۹ ٪ RDI ویتامین C باشد. هنگامی که میوه یا سبزیجات سرشار از ویتامین C مصرف می‌کنید، جذب آهن در رژیم غذایی به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. به همین دلیل، خوردن فلفل دلمه‌ای خام در کنار غذا‌های غنی از آهن - مانند گوشت یا اسفناج - ممکن است به افزایش ذخایر آهن بدن کمک کرده و خطر کم خونی را کاهش دهد.

منبع: بیتوته

انتهای پیام/