به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، می‌خواهید در cloud gaming service (بستر سیستم‌های ابری) بر روی تلفن هوشمندتان بازی کنید، اما کنترلر ندارید؟

مایکروسافت این مشکل را با افزودن کنترل‌های صفحه لمسی محور به ۱۰ بازی دیگر در سرویس xCloud برای گوشی‌های هوشمند و تبلت‌های اندرویدی حل می‌کند.

این ویژگی را در Xbox Game Pass Ultimate، که ماه گذشته سرویس xCloud را به عنوان یک مزیت رایگان افزود، بررسی کنید. در حال حاضر، می‌توانید بیش از ۱۰۰ عنوان بازی را از طریق گزینه cloud gaming انجام دهید، که نیاز به داشتن سخت افزار Xbox را خنثی می‌کند. در عوض، مایکروسافت تجربه انجام بازی را مستقیماً در یک اتصال اینترنتی جاری می‌کند.

با این حال، یک محدودیت کلیدی این است که بازی‌ها چگونه برای اجرا به کنترلر احتیاج دارند، مثل حالت عادی که از کنسول Xbox استفاده می‌کنید. در ابتدا، تنها استثناء Minecraft Dungeons بود که مایکروسافت به آن کنترل‌های صفحه نمایش محور افزوده بود. اما اکنون گیمر‌های گوشی می‌توانند از ۱۰ بازی دیگر در xCloud بدون نیاز به داشتن کنترلر لذت ببرند.

این ۱۰ بازی شامل:

• Dead Cells

• Gucamelee! 2

• Hellblade: Senua’s Sacrifice

• Hotshot Racing

• Killer Instinct

• New Super Lucky’s Tale

• Slay The Spire

• Streets of Rage 4

• Tell Me Why

• Undermine‌

می‌شود.

همانگونه که مشاهده می‌کنید، این فهرست بسیاری از عنوان‌های پرطرفدار Xbox، به ویژه تیراندازان اول شخص را پوشش نمی‌دهد. اما مایکروسافت می‌گوید در آینده بازی‌های بیشتری از کنترل لمسی پشتیبانی می‌کنند.

مدیرکل xCloud شرکت مایکروسافت، Catherine Gluckstein در بیانیه امروز گفت: «کنترل‌های لمسی یکی از پر تقاضاترین ویژگی‌ها برای cloud gaming بوده اند». «بنابراین برای ساخت این مجموعه از نزدیک با بازیکنان و طراحان بازی کار کردیم، و سطحی از بازی را پشتیبانی کردیم که با کنترلر فیزیکی به آن عادت دارید.»

مایکروسافت ضرورتاً کنترل‌های مجازی را طراحی کرد تا برای هر بازی کار کند. Gluckstein گفت: بنابراین برای Hellblade، Senua’s Sacrifice «می‌بینید که با گردش شما در اطراف کنترل‌ها تغییر می‌کنند و کنترل‌های جنگی هنگامی ظاهر می‌شوند که با Northmen رو به رو می‌شوید».

