به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، بزودی اولین ماوس رایانه‌ای جهان به حراج گذاشته می‌شود. این ماوس سه دکمه‌ای برای اولین بار در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۶۸ توسط داگلاس انگلبارت و در جلسات موسوم به Mother of All Demos رونمایی شد و اکنون این قطعه رایانه‌ای تاریخی و نمادین قرار است در تاریخ ۱۷ دسامبر از طریق حراج «RR» به فروش برسد.

حراج این موشواره منحصر به فرد از ساعت ۱۸:۰۰ به وقت منطقه زمانی شرقی شروع خواهد شد. اما با کمال تعجب، قیمت پیشنهادی اولیه برای این موشواره ۸۰۰ دلار تعیین شده است؛ رقمی که برای چنین قطعه‌ای که بخش قابل توجهی از تاریخ رایانه در جهان است خیلی کم است.

در جلسه The Mother of All Demos در سال ۱۹۶۸، انگلبارت و همکارانش نه تنها این موشواره موسوم به «X-Y» را به نمایش گذاشتند، بلکه انواع مختلفی از ویژگی‌های رایانه‌ای را نیز به نمایش گذاشتند. این موارد شامل کنفرانس ویدئویی، اشتراک صفحه، پردازش کلمه، هایپر مدیا، ایمیل و کنفرانس از راه دور بود. ویژگی‌هایی که امروزه آن را بدیهی می‌دانیم، اما در آن زمان بسیار برجسته و چشمگیر بودند.

موشواره سه دکمه‌ای X-Y به عنوان بخشی از یک پروژه با بودجه ناسا ساخته شده است که هدف آن بهبود عملکرد رابط رایانه‌ها بود تا کاربران را قادر سازد مسائل پیچیده را سریعتر و آسانتر حل کنند.

انگلبارت، این موشواره را به نمایندگی از SRI در سال ۱۹۶۷ ثبت اختراع کرد و سپس به جای فقط یک دکمه، با دو دکمه دیگر و یک پوشش بیرونی پلاستیکی بهبود یافت. بعد‌ها شرکت اپل امتیاز موشواره X-Y را با مبلغ تقریبی ۴۰ هزار دلار از SRI خرید.

منبع: اسپوتنیک

