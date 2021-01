به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، سال ۲۰۱۸ بود که فیلم The Shape of Water به اولین فیلم علمی تخیلی تبدیل شد که جایزه اسکار بهترین فیلم سال را بدست می آورد و سال بعد نیز فیلم دیگری در این ژانر به نام Black Panther همین عنوان را در اسکار بدست آورد. پیش از آن، فیلم Gravity به کارگردانی آلفونسو کوارون برنده جایزه بهترین کارگردانی برای کارگردان خود شد. این سه فیلم از بهترین فیلم های علمی تخیلی با تم کلی علم به شمار می آیند. به طور ویژه، شخصیت ملکه شوری در فیلم Black Panther به عنوان یک الگو برای دختران به منظور مطالعه در رشته های علمی جدید و پیشرو تبدیل شده است. اما آیا این ها تنها فیلم های برتر در مورد علم و دانشمندان هستند؟

۱- Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb

سال تولید: ۱۹۶۴

کارگردان: استنلی کوبریک

فیلم Dr. Strangelove بیشتر به عنوان یک کمدی سیاه شناخته می شود، در حالی که پیتر سلرز نقش سه شخصیت از نقش های اصلی فیلم را بازی می کند. این کمدین سرشناس برای فیلم Dr. Strangelove یک میلیون دلار دستمزد دریافت کرد که نیمی از بودجه فیلم بود و باعث شد کوبریک این جمله معروف را به زبان بیاورد: «سه بازیگر با هزینه ۶ بازیگر داشتم». فیلم Dr. Strangelove اولین فیلم علمی تخیلی بود که نامزد جایزه اسکار بهترین فیلم سال می شد که البته این رقابت را به فیلم My Fair Lady واگذار کرد.

۲- ۲۰۰۱: A Space Odyssey

سال تولید: ۱۹۶۸

کارگردان: استنلی کوبریک

بیایید با هم صادق باشیم: کار روزمره ای که به یک کشف علمی تبدیل می شود گاهی اوقات ممکن است کسل کننده باشد. در نسخه اولیه ۱۶۱ دقیقه ای از فیلم ۲۰۰۱: A Space Odyssey، کوبریک سعی دارد این فضای بدون فراز و نشیب و کسل کننده را در یک سکانس طولانی به تصویر بکشد، جایی که فضانورد دیو باومن در فضای داخلی فضاپیمای دیسکاوری یک در حال رفتن از این طرف به آن طرف است. این سکانس بسیار بحث برانگیز شد و در اکران اولیه فیلم، سینماروها بارها فیلم را هو کرده و فریاد «سکانس بعدی» سر دادند. بعد از این اکران بحث برانگیز که با خارج شدن ۲۴۱ نفر از سینماروها از سالن همراه بود (از جمله مدیران اجرایی کمپانی مترو گلدوین مایر)، کوبریک ۱۹ دقیقه از فیلم کاست. استنلی کوبریک این بار نیز در رقابت اسکار قائله را به کارول رید واگذار کرد که فیلم موزیکال Oliver! را ساخته بود و این چنین بود که یکی از بدترین قضاوت های تاریخ اسکار رخ داد.

۳- Jurassic Park

سال تولید: ۱۹۹۳

کارگردان: استیون اسپیلبرگ

سومین بلاک باستر علمی تخیلی استیون اسپیلبرگ – بعد از Close Encounters of the Third Kind (1977) و E.T. the Extra-Terrestrial (1982)- فیلمی است که دانشمندان و روزنامه نگاران علمی از آن برای تشریح یافته های جدید علمی برای مردم نام می برند. بین سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۷، از فیلم Jurassic Park بارها و بارها در نشریات علمی نام برده شده و از واقعیات فیلم در مورد دایناسورها از جنبه های مختلف گفته شده است. در میان ۵ فیلم این فهرست، فیلم علمی تخیلی Jurassic Park تنها فیلمی است که شب خوبی در مراسم اسکار داشت و در سه بخشی که نامزد دریافت جایزه اسکار شده بود هر سه را با خود به خانه برد (بهترین میکس صدا، بهترین صداگذاری و بهترین جلوه های ویژه). تنها فیلم دیگر این فهرست که توانست برنده جایزه اسکار شد فیلم ۲۰۰۱: A Space Odyssey بود که برنده اسکار بهترین جلوه های ویژه شد.

۴- Primer

سال تولید: ۲۰۰۴

کارگردان: شین کاروت

همانطور که نیلز بور روزگاری گفته بود :«چقدر جالب است وقتی که با پارادوکس ها مواجه می شویم. آنگاه است که ما امیدی به پیشرفت کردن می یابیم». این همان چیزی بود که باعث جذابیت فیلم Primer شد، یک فیلم کالت مستقل که در آن دو دانشمند- همراه با ما و بینندگان فیلم- به شکلی تکان دهنده با پارادوکس های سفر در زمان مواجه می شود. این فیلم یکی از دردناک ترین فیلم های علمی تخیلی است که انسان را به فکر فرو می برد. Primer البته از آن فیلم های علمی نیست که انتظار بردن اسکار را از آن داشته باشیم اما برنده جایزه ویژه هیئت داوران فستیوال فیلم ساندنس شد که برای یک فیلم مستقل جایزه ای بسیار گرانبها بود.

۵- The Martian

سال تولید: ۲۰۱۵

کارگردان: ریدلی اسکات

اگر این فهرست در مورد ۵ فیلم برتر ژانر علمی تخیلی بود، احتمالاً ریدلی اسکات دو فیلم را در این فهرست خواهد داشت: Alien (1979) و Blade Runner (1982). اما این فهرست در مورد ۵ فیلم برتر تاریخ سینما در مورد علم و دانشمندان هستند و هیچ فیلمی بهتر از The Martian برای نشان دادن چگونگی استفاده یک دانشمند از علم برای حل مشکلات وجود ندارد. مارک واتنی فضانورد در این باره می گوید: «در مقابله با شرایط بسیار دشوار، تنها یک گزینه برای من باقی می ماند. باید از علم برای از بین بردن کامل آن مشکل استفاده کنم». فیلم The Martian که در سال ۲۰۱۶ در ۷ بخش نامزد دریافت جایزه اسکار شد و Interstellar که سال قبل از آن در ۵ بخش نامزد اسکار شده بود (و در بخش بهترین جلوه های ویژه برنده اسکار شد) هر دو مت دیمون را در نقش فضانوردی در یک سیاره دیگر نشان می دهند.

منبع: روزیاتو

انتهای پیام/