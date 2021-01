به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کنگره آمریکا، فروش اسلحه در آمریکا در بحبوحه همه گیری کرونا رو به افزایش گذاشت، روندی که بنا به پیش بینی کارشناسان با وجود سیاست‌های کنترل سلاح دولت جو بایدن و البته با تداوم نااطمینانی ناشی از کرونا در سال ۲۰۲۱ نیز همچنان سیر صعودی خود را حفظ کند.

بر اساس گزارش اف بی آی، بررسی سوابق انجام شده در سال ۲۰۲۰، نزدیک به ۳۹.۳ میلیون مورد در اختیار داشتن سلاح گرم را در آمریکا نشان می‌دهد.

به گفته آدام وینکلر، نویسنده آمریکایی کتاب "Gunfight: The Battle over the Right to Bear Arms in America"، اگرچه هیچ اطلاعات رسمی درباره میزان فروش اسلحه در ایالات متحده وجود ندارد، بررسی پیشینه به عنوان یک پروکسی خوب عمل می‌کند. مردم آمریکا احساس عدم اطمینان می‌کنند و هنگامی که احساس عدم اطمینان آسیب پذیری می‌کنید، سلاح گرم یکی از مواردی است که ممکن است به دنبال آن باشید تا از خودتان محافظت کنید.

کارشناسان علت این افزایش تقاضا را ترس و عدم اطمینانی می‌دانند که از همه گیری ویروس کرونا، اعتراضات تابستان گذشته نسبت به بی عدالتی نژادی و انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ نشات گرفته است. اگر از دو فاکتو اول صرف نظرکنیم، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چند ماه ناآرامی‌های آشکار معترضان در سراسر کشور مبنی بر سرقت آرا رئیس جمهور سابق را باعث شد. داده‌های پلیس فدرال آمریکا صراحتا اعلام می‌کند بعید است روند تقاضای سلاح گرم با توجه به وضعیت کنونی آمریکا در ماه‌های آتی رو به کاهش بگذارد.

آمریکا در حالی سال ۲۰۲۱ را آغاز کرد که رئیس جمهور جدیدی در کاخ سفید دارد، کسی که با وعده اصلاحات جدی در خصوص قوانین خرید و فروش سلاح روی کار آمده است. پلتفرم احتمالی بایدن شامل ممنوعیت فروش برخی سلاح‌ها و نیاز به بررسی پیشینه برای فروش اسلحه است.

انتهای پیام/