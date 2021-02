به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،چه به ویروس کرونا ربط بدهیم یا خیر، سال ۲۰۲۰ برای گیمر‌ها و بازی‌ها سالی بزرگ بود. عناوین پرفروشی مانند Last of Us ۲ و Final Fantasy ۷ Remake و دو پلتفرم جدید بازی پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس/اس عرضه شدند.

در سال ۲۰۲۱ انتظار عرضه هیچ سخت‌افزار جدید پر سروصدایی را نداریم؛ فقط شاید شاهد رونمایی از ۴ K Switch باشیم. اما عناوین بازی امیدوارکننده و بزرگی را خواهیم داشت. بازی Hogwarts Legacy امسال نمی‌آید و عرضه آن به سال آینده موکول شده است، ولی فعلا فهرست ما از بازی‌های بزرگ شامل موارد زیر می‌شود:

مانستر هانتر رایز

تاریخ انتشار: ۲۶ مارس

به دنبال عرضه بازی مانتسر هانتر ورلد در سال ۲۰۱۸ که برای پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه شد و همین‌طور عرضه نسخه ۳ DS بازی مانستر هانتر جنریشن، سرانجام شاهد ارائه نسخه جدیدی از این بازی خواهیم بود. نسخه جدید ابتدا برای کنسول بازی سوئیچ نینتندو عرضه می‌شود و باز هم دارای یک جهان غول پیکر و صد‌ها ساعت کشتن جانوران مختلف است.

بیشتر بخوانید

نیو پوکمون اسنپ

تاریخ انتشار: ۳۰ آوریل

نسخه جدیدی از بازی پوکمون اسنپ سال ۱۹۹۹ برای کنسول N۶۴ است. شامل بیش از ۲۰۰ گونه پوکمون از هشت نسل است و پروفسور میرور هنگام سفر به مناطق مختلف، هنر عکاسی شما را ارزیابی خواهد کرد. ایده این بازی کاملا از N۶۴ گرفته شده و با کنسول سوئیچ تطبیق داده می‌شود.

رزیدنت ایول ویلیج

تاریخ انتشار: ۷ می‌نگذارید این نام شما را فریب دهد: بازی Resident Evil Village همان Resident Evil ۸ است و دنبال بازی رزیدنت ایول ۷ که سازندگانش آن را «ویلیج» نام‌گذاری کردند. چون می‌خواهند نشان بدهند محل بازی یک دهکده است و مطمئنا ترسناک است.

سازندگان رزیدنت ایول قول دادند بازی سری هشتم بزرگ‌تر و پرماجراتر باشد. این بازی در ۷ ماه می‌برای پلتفرم‌های مختلف از جمله پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس وان و ایکس و اس به همراه پی‌سی منتشر می‌شود.

دِث لوپ

تاریخ انتشار: ۲۱ می‌توسعه‌دهندگان Arkane Studios پس از سال‌ها تمرکز روی بازی Dishonored حالا سراغ بازی جدیدی به نام Deathloop رفتند.

ایده بازی این است: شما یک آدم‌کش هستید که در یک حلقه زمانی گرفتار شدید و هر روز صبح دوباره سر جای اول هستید. برای خلاص شدن از این حلقه زمانی باید هشت visionaries پراکنده شده در اطراف یک جزیره را پیدا کرده و بکشید. یک قاتل هم دنبال کشتن شما است و باید همزمان فرار کنید و هشت visionaries را بکشید.

این بازی روز ۲۱ می‌برای پلتفرم‌های پی‌سی و پلی‌استیشن وارد بازار می‌شود و احتمالا در سال آینده شاهد نسخه ایکس‌باکس آن هستیم.

ریچت و کلنک: شکاف جدا

تاریخ انتشار: ۱۱ ژوئن

آخرین نسخه بازی Ratchet and Clank برای پلی‌استیشن ۵ در حال انتشار بود، ولی با پایان سال ۲۰۲۰ دوباره به تعویق افتاد و هنوز تاریخ انتشار مشخصی نداشت.

در فوریه امسال اعلام شد بازی Ratchet and Clank: Rift Apart در ۱۱ ژوئن به طور اختصاصی برای PS۵ عرضه می‌شود و یک انیمیشن ویژه برای این کنسول بازی است.

پرنس اف پرشیا: شن‌های زمان

تاریخ انتشار: سال ۲۰۲۱

ریمستر‌ها جالب هستند، ولی بازسازی‌ها هم جادویی هستند. پس از سه بازسازی خارق‌العاده Resident Evil ۲ و Colossus و Final Fantasy ۷ Remake حالا برای سال ۲۰۲۱ بازی Prince of Persia: The Sands of Time را انتظار می‌کشیم.

نسخه اصلی این بازی در سال ۲۰۰۳ برای پلی‌استیشن ۲ منتشر شد و اکنون یوبی‌سافت می‌خواهد نسخه سال ۲۰۲۱ را برای تمام پلتفرم‌ها عرضه کند.

قرار بود در ژانویه سال ۲۰۲۱ عرضه شود، اما به ماه مارس موکول شد و احتمالا دوباره تاخیر خواهد خورد. هنوز هیچ تاریخ جدیدی برای بازی پرنس اف پرشیا ۲۰۲۱ مشخص نشده است. این بازی برای پلتفرم‌های پی‌سی، ایکس‌باکس وان و پلی‌استیشن ۴ عرضه می‌شود.

لِگو جنگ ستارگان: حماسه اسکای‌واکر

تاریخ انتشار: نیمه اول سال ۲۰۲۱

بازی جنگ ستارگان لگو پس از ۵ سال دوباره برمی‌گردد. آخرین بار این بازی را با عنوان The Force Awakens در سال ۲۰۱۶ دیدیم. نسخه The Skywalker Saga این بازی لگو به نظر بسیار بلندپروازانه به نظر می‌رسد و سری نهم این بازی‌ها است.

هنوز تاریخ انتشار نهایی این بازی مشخص نشده است، ولی انتظار داریم در نیمه اول سال ۲۰۲۱ وارد بازار شود. برای پلتفرم‌های مختلفی مانند PS۴ و PS۵ و Xbox One و Xbox Series X|S و Switch و PC عرضه خواهد شد.

فار کرای ۶

تاریخ انتشار: سال ۲۰۲۱

قرار بود این عنوان بازی در فوریه امسال عرضه شود، ولی فعلا به تاریخ نامعمولی منتقل شده است. قرار است بازی Far Cry ۶ بزرگترین عنوان بازی‌های فار کرای در تاریخ گیم باشد.

این بازی در منطقه گرمسیری Yara کشور کوبا می‌گذرد و برای پلتفرم‌های مختلفی عرضه می‌شود.

مس افکت: Legendary Edition

تاریخ انتشار: بهار ۲۰۲۱

پیش‌نمایش این بازی در رویداد Game Awards سال گذشته رونمایی شد و البته انتظار داریم نسخه اصلی بسیار بزرگ‌تر و هیجان‌انگیزتر باشد.

نسخه Mass Effect Legendary Edition به‌روزرسانی از سه بازی قبلی Mass Effect و Mass Effect ۲ و Mass Effect ۳ است و برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و پی‌سی عرضه می‌شود.

گرن توریسمو ۷

تاریخ انتشار: سال ۲۰۲۱

بازی Gran Turismo از زمان عرضه GT اصلی برای پلی‌استیشن اصلی در سال ۱۹۹۷، جزو اصلی‌ترین عناوین بازی برای کنسول‌های پلی‌استیشن بوده است. حالا هم گرن توریسمو ۷ در ژوئن گذشته برای پلی‌استیشن ۵ عرضه شد و ما درباره تاریخ عرضه آن در سال ۲۰۲۱ برای دیگر پلتفرم‌ها اطلاعی نداریم.

هیلو اینفینیت

تاریخ انتشار: پاییز ۲۰۲۱

بازی هیلو اینفینیت بزرگ‌ترین عنوانی بود که برای کنسول‌های بازی ایکس‌باکس سری ایکس/اس در نظر گرفته شده بود، ولی پس از نمایش ضعیف آن در سال گذشته، تاریخ عرضه رسمی آن تا پاییز ۲۰۲۱ به تعویق افتاد.

یدک کشیدن نام هیلو به تنهایی برای مهم بودن این بازی کافی است. این بازی توسط ۳۴۳ Industries توسعه یافته است و توسط خود استودیو ایکس‌باکس گیم استودیو برای کنسول‌های مایکروسافت ویندوز و ایکس‌باکس وان و ایکس باکس سری ایکس/اس منتشر می‌شود.

ارباب حلقه‌ها: گالوم

تاریخ انتشار: سال ۲۰۲۱

پس از اینکه دو بازی «سرزمین میانه» Lord of the Rings نشان دادند که این سری بازی‌ها هنوز ظرفیت عرضه دارند؛ در سال ۲۰۲۱ عنوان دیگری از این سری به نام Lord of the Rings: Gollum وارد بازار می‌شود. این بازی به اندازه دو بازی قبلی اکشن و ماجراجویی نخواهد بود و بیشتر روی پنهان‌کاری و مخفی‌کاری و حیله‌گیری شخصیت گالوم متمرکز است.

بازی «ارباب حلقه‌ها: گالوم» برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس وان، سری ایکس/اس، نینتندو سوئیچ و پی‌سی عرضه می‌شود.

هورایزن غرب ممنوعه

تاریخ انتشار: سال ۲۰۲۱

بازی Horizon Zero Dawn یکی از بهترین عناوین کنسول پلی‌استیشن ۴ است و نسخه جدید و دنباله آن در سال ۲۰۲۱ از راه می‌رسد. این بازی برای هر دو کنسول PS۴ و PS۵ عرضه شده و در زمانه خودمان و منطقه‌های ناوادا، یوتا و کالیفرنیا می‌گذرد.

خدای جنگ: Ragnarok

تاریخ انتشار: سال ۲۰۲۱

باز هم یکی دیگر از بهترین عناوین بازی‌ها برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ که قرار است دنباله آن برای پلی‌استیشن ۴ و ۵ در سال ۲۰۲۱ عرضه شود.

اطلاعات زیادی درباره این بازی وجود ندارد و تیزر آن هم چیزی زیادی به ما نمی‌گوید.

منبع: یک پزشک

انتهای پیام/