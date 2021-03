به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،موضوع ترس چیزی نیست که بازی‌سازان فقط در بازی‌های ژانر وحشت به آن بپردازند. نه، اتفاقا برخی اوقات بازی‌سازان از المان وحشت برای تنوع بخشیدن به یک سری از مراحل بازی‌های غیرترسناک استفاده کرده‌اند و جالب اینجاست که از این کارشان جواب هم گرفته‌اند. در ادامه سراغ همین تغییر فاز‌های غیرمعمول رفته‌ام و از ۵ مرحله وحشتناکی برایتان گفته‌ام که در بازی‌های غیر ترسناک تجربه کردیم.

۵) Tower of Latria – Demon’s Souls

در کل سری دارک سولز ما زیاد در محیط‌هایی قرار می‌گرفتیم که چندش یا زننده بودند، اما طبیعتا روی هیچ کدام از آن‌ها نمی‌شد برچسب ترسناک زد. با این حال، قضیه برای دیمنز سولز فرق می‌کند. چراکه این اثر لوکیشنی دارد به اسم Tower of Latria که با کمی اغراق می‌توان آن را با Other World سری سایلنت هیل مقایسه کرد. سرزمین Tower of Latria با یک زندان تاریک و مخوف شروع می‌شود که صد‌ها زندانی دیوانه در سلول‌هایش پرسه می‌زنند.

بازی در این نقطه به قدری تاریک می‌شود که برخی اوقات متوجه حضور زندانبان‌های ترسناک بازی که ظاهری شبیه اختاپوس دارند و می‌توانند شما را با یک حرکت به کام مرگ بفرستند نمی‌شوید. تازه بازی چند سورپرایز ترسناک نیز در دل تاریک این زندان برایتان تدارک دیده که برایتان اسپویلشان نکنم بهتر است.

۴) Geothermal Caverns – Tomb Raider

ریبوت مجموعه Tomb Raider یکی از بهترین اتفاقاتی بود که در اوایل نسل هشتم شاهدش بودیم. با این حال، به نظرم بازی برای افرادی که خیلی علاقه‌ای به پا گذاشتن در لوکیشن‌های چندش و زننده ندارند، مناسب نبود. چراکه Tomb Raider چند محیط خیلی ترسناک و خون‌آلود داشت که به محض ورود به آن‌ها فشار عصبی زیادی به آدم وارد می‌شد. بدترین آن‌ها نیز لوکیشن Geothermal Caverns بود. جایی که یک دفعه بازی از Tomb Raider به Outlast تبدیل می‌شد و با مجبور کردن مخاطب به شنا در یک دریاچه پر از خون جسد، کاری کرد که خیلی‌ها همان جا بازی را رها کنند. تازه هر چه جلوتر می‌رفتید بدتر هم می‌شد. چراکه بعد از این استخر خون، پا به زندان فرقه مذهبی بازی می‌گذاشتید. مکانی که مخالفین این گروه یا آنقدر زندانی شده بودند که دیگر چیزی به اسم انسانیت در وجودشان پیدا نمی‌شد یا بدنشان به شکل وحشیانه‌ای دریده و روی زمین رها شده بود. طبیعتا این چیزی نبود که از Tomb Raider انتظار داشتیم، ولی تیم سازنده آنقدر در پیاده‌سازی آن عملکرد خوبی داشت که نمی‌توانستیم حتی از این تجربه دردناک نیز دست بکشیم.

۳) Ravenholm – Half Life ۲

در این اینکه دنیای هف لایف همیشه خشک و خشن بوده شکی نیست. ولی منطقه ریون‌هولم همین خشکی و تاریکی را به یک سطح بالاتر برد. بعد از کلی درگیری در طول مراحل هف لایف ۲، ما تمامی سلاح‌های قدرتمند خود را از دست می‌دادیم و باید تنها با یک گرویتی گان، خودمان را از شهری که کوچه و پس‌کوچه‌هایش پر از هد کربر‌های زامبی مانند بود نجات می‌دادیم. جدای از اینکه به جز پرت کردن آیتم‌های مختلف به سمت این موجودات ترسناک با گرویتی گان چیزی برای دفاع از خود در اختیار نداشتیم، این صداگذاری معرکه بازی بود که باعث می‌شد بودن در ریون‌هولم حتی ترسناک‌تر هم بشود. مرحله فرار از ریون‌هولم نه تنها یکی از خاطره‌انگیزترین مراحل کل سری هف لایف است بلکه نشان می‌داد که تیم سازنده چه شم خوبی برای خلق فضایی رعب‌آور دارند و حیف که چقدر کم از آن در بازی‌هایشان استفاده کرده‌اند.

۲) Nightmares – Max Payne

مرحله کابوس مکس پین کاری می‌کرد که از شدت استرس مور مورتان شود. در این مرحله بعد از یک سری اتفاقات به خصوص، شما وارد یکی از عجیب‌ترین و آزار دهنده‌ترین کابوس‌های مکس می‌شدید. جایی که او با مرور دوباره صحنه مرگ همسر و فرزندش، کاری می‌کرد که شما به خوبی حس و حال این مرد افسرده را درک کنید و در اعماق وجودش گم شوید. در جریان این مرحله، اما مدام دوربین بازی به شکل غیرمعمولی به هم می‌ریخت و همین موضوع باعث می‌شد حس بودن در یک کابوس واقعی به شما دست دهد. در نهایت هم این مرحله به هزارتویی می‌رسید که در دل تاریکی قرار داشت و شما باید با شنیدن شیون‌های عذاب‌آور فرزند مکس و دنبال کردن رد خون‌ها راهی برای بیرون آمدن از این کابوس وحشتناک پیدا می‌کردید.

۱) Cult Mission – SWAT ۴

سری بازی‌های SWAT، آثار تاکتیکال نظامی جذابی بودند که باید در آن‌ها کنترل یک تیم از نیرو‌های ویژه را به دست می‌گرفتید و در جریان ماموریت‌های خاصی با تروریست‌ها مقابله می‌کردید. با این حال نسخه چهارم این مجموعه یک سورپرایز بزرگ برای طرفدارانش داشت. بازی مرحله‌ای داشت به اسم Cult که شما باید در آن به یک ساختمان قدیمی که محل استقرار فرقه‌ای مذهبی است وارد می‌شدید. بر خلاف اکثر مراحل بازی، مرحله Cult به شکل عجیبی فضای سنگینی داشت. همه جا تاریک بود و هر از گاهی از دل همین تاریکی، اعضای فرقه با سلاح‌های خطرناکشان به سمتتان حمله‌ور می‌شدند. اما چیزی که باعث می‌شد مرحله Cult خیلی فضای رعب‌آورتری بگیرد، قبر‌های کوچکی بود که در میانه راه در کف زمین ساختمان کنده شده بودند. این جا بود که شما می‌فهمیدید این فرقه مذهبی برای اهداف پلید خود بچه‌های کوچک را قربانی می‌کردند و فهمیدن این موضوع باعث می‌شد که بودن در آن ساختمان لعنتی ثانیه به ثانیه سخت‌تر شود.

