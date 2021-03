به گزارش حوزه فناوری گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، محققان یک شهاب سنگ ۴.۵۶ میلیارد ساله را در صحرای بزرگ آفریقا کشف کردند که به گفته آن‌ها زمانی متعلق به یک سیاره خُردسال بوده که هیچ‌گاه به بزرگسالی نرسیده و متلاشی شده است.

این جرم آسمانی ۳۲ کیلوگرمی در ماه مه سال ۲۰۲۰ در منطقه «Erg Chech» واقع در جنوب غربی الجزایر کشف شد و به همین دلیل «Erg Chech ۰۰۲» نامگذاری شد. دانشمندان بلافاصله این قطعه سنگ را غیرمعمولی تشخیص دادند و بررسی‌های جدی در مورد آن را آغاز کردند؛ چرا که بر خلاف بیشتر شهاب سنگ‌ها از جنس بازالت است این شهاب‌سنگ از آندزیت تشکیل شده است.

دانشمندان در نتایج تحقیق خود که در نشریه «Proceedings of the National Academy of Science» منتشر شده برآورد کرده‌اند که این جرم آسمانی احتمالا یکی از معدود شواهد باقی مانده از نیاکان سیاره منظومه شمسی و قدیمی‌ترین شهاب سنگ در دست بشر است.

ژان آلیکس بارات، محقق دانشگاه وسترن بریتانی در فرانسه که بیش از ۲۰ از عمر خود را صرف تحقیق در مورد شهاب‌سنگ‌ها کرده، پس از بررسی ویژگی‌های این جرم آسمانی اعلام کرده که این خارق‌العاده‌ترین شهاب سنگ جدیدی است که من دیده‌ام و احتمالا قدیمی‌تر از آن توسط بشر کشف نخواهد شد.

تجزیه و تحلیل شیمیایی این قطعه سنگ نشان داده که زمانی گداخته بوده و در حدود ۴.۵۶ میلیارد سال پیش جامد شده است. این در حالی است که عمر کره زمین ۴.۵۴ میلیارد سال تخمین زده می‌شود.

دانشمندان به این نتیجه رسیده‌اند که این سنگ باید بقایای یک سیاره در حال شکل‌گیری باشد که احتمالا یا خُرد و متلاشی شده یا بخش‌هایی از آن پس از ترکیب با اجسام سنگی دیگر به بخشی از عناصر سازنده کره زمین بدل شده‌اند.

بیشتر بخوانید

انتهای پیام/