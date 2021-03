به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، احتمالا بعد از گذراندن یک سال ترسناک، با آن همه اتفاقاتی که در سال ۲۰۲۰ رخ داد، تصور کنید که دیگر حالا حالا‌ها ترس و وحشت بس است. اما موضوع اینجاست که همیشه چیزی برای ترسیدن وجود دارد و فیلمسازان خیلی خوب می‌دانند که با چه چیز‌ها و داستان‌هایی مخاطب خود را بترسانند؛ آن هم مخاطبی که چنین سال سخت و در عین حال وحشتناکی را پشت سر گذاشته است. حتی خیلی‌ها در این میان اعتقاد دارند که از همین سال گذشته میلادی باید یک اثر سینمایی ساخته شود و با درجه‌بندی بزرگسالان به روی پرده سینما‌ها در بیاید؛ به احتمال خیلی زیاد برنده اسکار هم می‌شود. حالا از تمام این حرف‌ها گذشته، ما به‌تازگی وارد سال جدید میلادی شده‌ایم و فیلم‌های سینمایی خیلی زیادی انتظار ما را می‌کشند تا آن‌ها را تماشا کنیم.

خیلی از فیلم‌ها قرار بود سال گذشته اکران شوند و به خاطر همان مسائلی که عنوان شد، اکران آن‌ها به تاخیر خورد و امیدواریم که در سال ۲۰۲۱ به نمایش در بیایند. اما ما در این مقاله قصد نداریم سراغ همه فیلم‌ها برویم؛ هدف اصلی ما بهترین فیلم‌های ترسناکی است که برای اکران در سال ۲۰۲۱ برنامه‌ریزی شده‌اند. البته همانطور که گفته شد، آثار ترسناک زیادی وجود دارد، اما ما سراغ ۱۰ مورد از بهترین‌های آن‌ها خواهیم رفت که حتما آن‌ها را در فهرست خودتان قرار دهید. لازم به ذکر است که این فهرست رتبه‌بندی نشده است و براساس سال تولید مرتب شده‌اند؛ به همین ترتیب هم بالا بودن اثری نسبت به دیگری، اصلا نشانه برتری آن نسبت به بقیه نیست. پس شما هم اگر از آن دسته افرادی هستید که علاقه زیادی به ژانر وحشت دارید، این مقاله را تا انتها دنبال کنید.

فیلم‌های ترسناک ۲۰۲۱ که منتظرشان هستیم

۱۰- فیلم Wrong Turn

فیلم پیچ اشتباه

تاریخ اکران: ۲۶ ژانویه ۲۰۲۱ (۷ بهمن ۱۳۹۹)

کارگردان: مایک پی. نلسون

نویسنده: الن مک‌الروی

بازیگران: شارلوت وگا، ادین بردلی و بیل سیج

Wrong Turn در Imdb

خلاصه داستان: یک گروه از دوستان در حال پیاده‌روی در مسیر آپالاچی هستند. اما مدت زیادی طول نمی‌کشد که توسط Foundation مورد حمله و شکار قرار می‌گیرند. گروه Foundation یک جامعه متشکل از افراد خودکفایی است که صد‌ها سال در کوهستان زندگی کرده‌اند. آن‌ها به‌شدت با افرادی بیگانه و خارجی، رفتاری خصمانه و وحشیانه دارند.

«این منطقه، سرزمین آن‌ها است». در اولین مورد از فهرست بهترین فیلم‌های ترسناک ۲۰۲۱ قصد داریم به سراغ فیلمی که اخیرا اکران شده، برویم. فیلم پیج اشتباه که برای اکران در سال ۲۰۲۱ در نظر گرفته شده، یک ریبوت و قسمت ۷ سری فیلم Wrong Turn به شمار می‌رود. لازم به ذکر است که این قسمت، هیچ ارتباطی به آن فیلم‌هایی که در سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ منتشر شده بودند، ندارد. نکته جالبی که درباره این اثر وجود دارد، این است که این فیلم با همکاری سه کشور مختلف ایالات متحده، آلمان و همچنین کانادا ساخته شده است. از آنجایی که در زمان نگارش این مقاله، این فیلم در سینما‌ها به نمایش درآمده است، می‌توان گفت که منتقدان نظرات مختلفی را برای آن ثبت کرده‌اند که هر کدام امتیاز‌های مختلفی را به آن داده‌اند. منتقدان، این فیلم را به خاطر فیلمنامه ناهموار، روایت گیج‌کننده و همچنین شخصیت‌هایی تکامل زیادی نداشتند، مورد انتقاد قرار دادند. این در حالی بود که در همین میان هم منتقدانی بودند که ارزش‌های تولیدی آن را مورد تحسین قرار دادند و اعتقاد داشتند که این اثر پیشرفت‌هایی را به مجموعه اصلی اضافه کرده است.

۹- فیلم A Quiet Place Part II

فیلم یک مکان ساکت: بخش ۲

تاریخ اکران: ۲۳ آوریل ۲۰۲۱ (۳ اردیبهشت ۱۴۰۰)

کارگردان: جان کراسینسکی

نویسنده: جان کراسینسکی

بازیگران: امیلی بلانت، کیلین مورفی و میلیسنت سیموندز

A Quiet Place Part II در imdb

خلاصه داستان: در پی اتفاقاتی که در خانه رخ داد، اعضای خانواده ابوت با وحشت دنیای خارج روبه‌رو هستند. آن‌ها حالا مجبور هستند که به ناشناخته‌ها پا بگذارند و متوجه می‌شود که آن موجوداتی که با صدا قربانیان خود را شکار می‌کنند، تنها هدف‌هایی نیستند که در این مسیر شن و ماسه‌ای، برای این افراد کمین کرده‌اند.

«تن‌ها سکوت کافی نیست» این مورد از فهرست بهترین فیلم‌های ترسناک ۲۰۲۱، دنباله فیلم A Quiet Place که در سال ۲۰۱۸ اکران شده بود، محسوب می‌شود. در تاریخ ۸ مارس سال ۲۰۲۰ بود که این اثر برای اولین‌بار در شهر نیویورک به نمایش درآمد و درست همان زمان تاریخ اکرانش تنظیم شد. شرکت پارامونت در ابتدا برنامه داشت که این فیلم را اواخر همان ماه مارس سال گذشته اکران کند، اما به خاطر محدودیت‌های ایجاد شده، برای دومین و آخرین بار، به ماه آوریل سال جاری منتقل شد. جان کراسینسکی عنوان کرد که در ابتدا اصلا دوست نداشت در این دنباله حضور داشته باشد، اما تهیه کنندگان سرانجام او را متقاعد کردند که ایده‌های خود را با استودیو در میان بگذارد.

بعد از آن، استودیو از او خواست که براساس همین ایده‌ها، فیلمنامه را هم بنویسد تا فرد دیگری آن را کارگردانی کند؛ بعد هم که کارگردانی دوباره به خودش سپرده شد. از طرف دیگر امیلی بلانت هم تمایلی برای حضور در این اثر نداشت و فکر می‌کرد که به اندازه قسمت اول موفق نخواهد بود. علاوه‌بر این، در ماه نوامبر سال گذشته بود که شرکت پارامونت پیکچرز، جف نیکولز را استخدام کرد تا اسپین آفی را براساس ایده‌ای که خود کراسینسکی مطرح کرده بود، بنویسد و کارگردانی کند.

۸- فیلم Last Night in Soho

فیلم دیشب در سوهو

تاریخ اکران: ۲۳ آوریل ۲۰۲۱ (۳ اردیبهشت ۱۴۰۰)

کارگردان: ادگار رایت

نویسنده: کریستی ویلسون و ادگار رایت

بازیگران: آنیا تیلور جوی، مت اسمیت و دایانا ریگ

Last Night in Soho در Imdb

خلاصه داستان: یک دختر جوان که علاقه و اشتیاق خیلی زیادی به طراحی مد دارد، به‌طرز مرموزی می‌تواند وارد دهه ۱۹۶۰ شود؛ جایی که او با بت و الگوی خود که یک خواننده بسیار محبوب و فوق‌العاده جذاب است، برخورد می‌کند. اما لندنی که در دهه ۱۹۶۰ وجود دارد، اصلا آنطور که به نظر می‌آید، نیست. در همین موقع هم به نظر می‌رسد که جریان زمان در حال نابود شدن است و یک سری عواقب ناگوار را هم به وجود می‌آورد.

احتمالا همین حالا هم متوجه شدید که فیلم دیشب در سوهو، با این تاریخ اکرانی که در حال حاضر دارد، یکی از رقیبان مهم یک مکان ساکت: بخش ۲ در زمان اکران محسوب می‌شود؛ دو فیلم خیلی خوب، با کارگردانان و تیمی بسیار حرفه‌ای قرار است در زمان اکران با هم رقابت کنند (البته اگر تاریخ هیچکدام از آن‌ها تغییری نکند)؛ به همین دلیل هم در مقاله مورد انتظارترین فیلم‌های ترسناک ۲۰۲۱ آورده شده است. همانطور که از خلاصه داستان هم تا حدودی مشخص بود، این اثر با زیرژانر روانشناختی ساخته شده است. ادگار رایت و کریستی ویلسون، فیلمنامه این اثر را براساس داستانی که خود رایت مطرح کرده بود، نوشته‌اند.

این فیلم توانسته آخرین تصویر از دایانا ریگ و مارگارت نولان را ضبط کند؛ کسانی که هر دو در سال ۲۰۲۰ از میان ما رفتند. این اثر هم درست همانند خیلی فیلم‌های دیگر، در ابتدا تاریخ اکران دیگری داشت و قرار بود که در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰ به روی پرده سینما‌ها برود، اما به خاطر شرایط موجود، تاریخ آن به زمان فعلی تغییر پیدا کرد. سازندگان برای ساخت فیلم دیشب در سوهو از دو فیلم Don't Look Now و همچنین Repulsion الهام گرفته بودند. لازم به ذکر است که این فیلم، اولین اثر سینمایی غیرکمیکی و ترسناک ادگار رایت محسوب می‌شود.

۷- فیلم Spiral

فیلم مارپیج

تاریخ اکران: ۲۱ می ۲۰۲۱ (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰)

کارگردان: دارن لین بوسمن

نویسنده: جاش استولبرگ و پیتر گولدفینگر

بازیگران: کریس راک، ساموئل ال. جکسون و مکس مینگلا

Spiral در Imdb

خلاصه داستان: کاراگاه بداخلاقی به نام ازیکیل بنکس که در سایه یک پیشکسوت محترم پلیس کار می‌کند، به همراه همکار تازه‌کار خود به نام ویلیاک شنک مسئولیت تحقیق و بررسی یک پرونده سخت را در دست می‌گیرند؛ پرونده‌ای که در آن قتل‌هایی صورت گرفته که به‌نوعی یادآور همان گذشته وحشتناک شهر است. زیک که ناخواسته در یک راز بزرگ و عمیق گرفتار شده است، خودش را در مرکز یک بازی بیمارگونه یک قاتل پیدا می‌کند.

از آنجایی که این مورد از بهترین فیلم‌های ترسناک ۲۰۲۱ صحنه‌های خونین، وحشتناک، خشن و پر از شکنجه دارد، درجه سنی بزرگسالان را دریافت کرده است. این فیلم که با نام Spiral: From the Book of Saw هم شناخته می‌شود، قسمت نهم مجموعه Saw به شمار می‌رود. این اثر در ابتدا برای اکران در تاریخ ۱۵ می ۲۰۲۰ تنظیم شده بود، اما یک سال به تاخیر افتاد. این اثر پیش از این با نام The Organ Donor کار می‌کرد. جالب است بدانید که خود کریس راک یکی از طرفداران بزرگ سری فیلم‌های اره است و خود او ایده این فیلم را برای لاینزگیت مطرح کرد. در نتیجه، آن‌ها علاوه‌بر بازیگر، او را به‌عنوان نویسنده طرح اصلی داستان و تهیه کننده اجرایی هم انتخاب کردند. او دومین فرد در این مجموعه محسوب می‌شود که هم نقش بازیگری و هم نویسندگی را برعهده دارد؛ پیش از این، لی وانل کسی بود که هم در فیلم ایفای نقش کرد و هم در نوشتن داستان آن وظیفه‌ای را برعهده داشت.

۶- فیلم The Conjuring: The Devil Made Me Do It

فیلم احضار: شیطان مرا وادار کرد

تاریخ اکران: ۴ ژوئن ۲۰۲۱ (۱۴ خرداد ۱۴۰۰)

کارگردان: مایکل چاوز

نویسنده: دیوید لزلی جانسون مک‌گولدریک

بازیگران: ورا فارمیگا، پاتریک ویلسون و روری اوکانر

The Conjuring: The Devil Made Me Do It در Imdb

خلاصه داستان: یک داستان ترسناک درباره وحشت، قتل و شیطان ناشناخته که حتی محققان باتجربه‌ای مانند اد و لورین وارن را هم شوکه می‌کند؛ کسانی که در زندگی واقعی درباره اتفاقات ماوراطبیعی تحقیق می‌کنند. این پرونده یکی از مهیج‌ترین موارد در میان زندگی حرفه‌ای آن‌ها محسوب می‌شود. ماجرا با یک نبرد بر سر روح یک پسر جوان آغاز می‌شود و آن‌ها را فراتر از هر چیزی که در گذشته دیده بودند، می‌برد. این اتفاق برای اولین‌بار در تاریخ ایالات متحده رخ می‌دهد که یک مظنون قتل به‌عنوان دفاعیه خود، ادعا می‌کند که توسط یک شیطان تسخیر شده است.

احضار ۳ یا همان شیطان مرا وادار کرد، دنباله مستقیم فیلم The Conjuring و فیلم The Conjuring ۲ محسوب می‌شود و همچنین قسمت هشتم دنیای احضار است. داستان این اثر براساس ماجرای محاکمه آرن شاین جانسون نوشته شده است؛ یک پرونده قتل مشهور که در سال ۱۹۸۱ و در ایالت کنتیکت رخ داده است. در سال ۲۰۱۶ بود که این پروژه اولین مراحل خود را آغاز کرد. پیش از این، مایکل چاوز تجربه کارگردانی فیلم The Curse of La Llorona (نفرین لیورونا) را برعهده داشت که بعد از آن به‌عنوان کارگردان این اثر انتخاب شد. فیلم احضار: شیطان مرا وادار کرد، در ابتدا قرار بود سپتامبر سال ۲۰۲۰ اکران شود که به تاریخ جدیدی انتقال پیدا کرد.

از طرف دیگر هم شرکت برادران وارنر قصد دارد در همان تاریخ این اثر را در سرویس استریم اچ‌بی‌او مکس به نمایش در بیاورد. جالب است بدانید که خود لورین وارن، سال ۲۰۱۹ در اثر کهولت سن از دنیا رفت؛ کسی که در تمام پروژه‌های دنیای احضار، نقش مشاور را برعهده داشت و از طرفداران سرسخت این دنیای سینمایی بود.

۵- فیلم The Forever Purge

فیلم پاکسازی همیشگی

تاریخ اکران: ۹ جولای ۲۰۲۱ (۱۸ تیر ۱۴۰۰)

کارگردان: اوراردو گوت

نویسنده: جیمز دیموناکو

بازیگران: آنا د لا رگه‌را، جاش لوکاس و تنک هوئرتا

The Forever Purge در Imdb

خلاصه داستان: بعد از ماجرا‌هایی که سال گذشته در طی انتخابات ریاست جمهوری و لغو پاکسازی رخ داد، یک زوج مکزیکی از دست یک کارتل مواد مخدر فرار کردند و در یک مزرعه در تگزاس گرفتار شدند. آن‌ها در آنجا گرفتار یک گروه از افراد غریبه می‌شوند که تصمیم گرفتند به‌صورت غیرقانونی، پاکسازی خود را ادامه بدهند.

با اینکه این فیلم قرار بود در ابتدا در جولای سال ۲۰۲۰ اکران شود و حالا یک سال به تاخیر خورده، اطلاعات زیادی از آن منتشر نشده است. اما یکی از نکات مهمی که درباره این مورد از فهرست بهترین فیلم‌های ترسناک ۲۰۲۱ وجود دارد، این است که جیسون بلوم و مایکل بی از جمله تهیه کنندگان آن محسوب می‌شوند. زمانی که پروژه ساخت این اثر رسما مرحله اول خود را آغاز کرد، جیسون بلوم با سیلوستر استالونه ملاقاتی داشت و از او خواست که در این فیلم ایفای نقش کند، اما به نتیجه مثبتی نرسید. فیلم پاکسازی همیشگی پنجمین قسمت از سری فیلم Purge محسوب می‌شود که قرار است کار این مجموعه را به پایان برساند؛ علاوه‌بر این، دنباله مستقیم فیلم The Purge: Election Year (پاکسازی: سال انتخابات) هم به‌حساب می‌آید.

۴- فیلم Don't Breathe ۲

نفس نکش ۲

تاریخ اکران: ۱۳ آگوست ۲۰۲۱ (۲۲ مرداد ۱۴۰۰)

کارگردان: رودو سایاگز

نویسنده: فده آلوارز و رودو سایاگز

بازیگران: استیفن لنگ، بابی اسکوفیلد و روکی ویلیامز

Don't Breathe ۲ در Imdb

خلاصه داستان: در فیلم Don't Breathe ۲، ما شاهد این هستیم که مرد نابینا چندین سال است که در یک کابین منزوی، پنهان شده است. او یک دختر جوان و یتیم را از یک آتش‌سوزی خانگی نجات داده بود و حالا به همراه او زندگی می‌کند. آن‌ها زندگی ساکتی را تجربه می‌کنند. اما زمانی که یک گروه از آدم‌ربا‌ها در آنجا ظاهر می‌شوند و این دختر را می‌دزدند، این آرامش به‌صورت کامل از بین می‌رود. همین اتفاق، مرد نابینا را مجبور می‌کند تا از پناهگاه امن خود خارج شود تا بلکه بتواند این دختر را نجات دهد.

از همان سال ۲۰۱۶ فده آلوارز اعلام کرد که ساخت دنباله فیلم بسیار موفق نفس نکش در دستور کار قرار گرفته است. زیرا قسمت اول این مجموعه از در باکس آفیس فروش بسیار خوب و بالایی داشت و هم تا حد خیلی زیادی توسط منتقدان مورد تحسین قرار گرفت. زمانی که سم ریمی به‌عنوان تهیه کننده وارد تیم این اثر شد، عنوان کرد که بزرگترین ایده‌هایی که اصلا به گوشش هم نخورده است، در این فیلم وجود دارد. با اینکه خود آلوارز بخش زیادی از فیلمنامه را نوشته بود، اما در ماه ژانویه سال ۲۰۲۰ رودو سایاگز به‌عنوان کارگردان و نویسنده دیگری جایگزین او شد تا حرفه کارگردانی خود را با همین اثر آغاز کند. جالب است بدانید که در طی این مدت شایعه شده بود که استیفن لنگ قرار است نقش دو نفر را در فیلم نفس نکش ۲ ایفا کند.

۳- فیلم Candyman

فیلم کندی من

تاریخ اکران: ۲۷ آگوست ۲۰۲۱ (۵ شهریور ۱۴۰۰)

کارگردان: نیا داکاستا

نویسنده: جوردن پیل، وین رزنفلد و نیا داکاستا

بازیگران: یحیی عبدل متین دوم، تیونا پریس و ناتان استیورات-جارت

Candyman در Imdb

خلاصه داستان: در زمان حال و یک دهه بعد از اینکه آخرین برج‌های کابرینی هم تخریب شد، آنتونی و همراه او به یک اتاق زیرشیروانی که در کابرینی قرار داشت، رفتند؛ جایی که حالا تغییر خیلی زیادی کرده بود. یک برخورد تصادفی با یک فرد قدیمی، باعث شد تا آنتونی به داستان واقعی ماجرای کندی من پی ببرد. او از اینکه می‌خواهد از این جزئیات ترسناک در نقاشی‌های خودش استفاده کند، تا حدودی نگران است. اما نمی‌داند که با انجام این کار، ناخواسته و نادانسته، دری را به سمت یک گذشته پیچیده باز می‌کند؛ گذشته‌ای که هم سلامت عقلی را به چالش می‌کشد و هم یک موج ترسناکی از خشونت را آزاد می‌کند.

شماره بعدی مورد انتظارترین فیلم‌های ترسناک ۲۰۲۱، کندی من است. نسخه جدید فیلم کندی من که سبکی ماوراءطبیعی و اسلشری دارد، دنباله مستقیم اثری است که با همین نام، در سال ۱۹۹۲ اکران شده بود. این اثر چهارمین قسمت از سری فیلم Candyman هم محسوب می‌شود که براساس همان داستان کوتاه The Forbidden نوشته و ساخته شده است؛ داستان کوتاهی که به قلم کلیو بارکر نوشته شده بود. علاوه‌بر بازیگران جدیدی که در این اثر نقش خود را ایفا می‌کنند، تونی تاد و ونسا‌ای ویلیامز هم قرار است باری دیگر در این فیلم حضور داشته باشند و همان نقش‌های مخصوص به خودشان را ایفا کند.

این اثر در ابتدا قرار بود در ماه ژوئن سال ۲۰۲۰ اکران شود، اما به خاطر شرایطی که بیماری همه‌گیر کرونا به وجود آورد، اکران آن به تاخیر خورد. این فیلم به خاطر صحنه‌های خشن، ترسناک و خونینی که دارد، درجه سنی بزرگسال را دریافت کرده است. یحیی عبدل متین دوم قرار است نقش بزرگسالی آنتونی مک‌کوی را بازی کند؛ همان بچه‌ای که در فیلم اصلی توسط کندی من ربوده شد و به‌عنوان یک طعمه مورد استفاده قرار گرفت.

۲- فیلم Halloween Kills

فیلم هالووین می‌کشد

تاریخ اکران: ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱ (۲۳ مهر ۱۴۰۰)

کارگردان: دیوید گوردن گرین

نویسنده: اسکات تیمز، دنی مک‌براید و دیوید گوردن گرین

بازیگران: جیمی لی کورتیس، جودی گریر و اندی ماتیچاک

Halloween Kills در Imdb

خلاصه داستان: قسمت بعدی مجموعه احیا شده‌ی Halloween داستان لوری استرود و اعضای خانواده او را برای ما حکایت می‌کند؛ کسانی که مجبور هستند تا باری دیگر با قاتل سریالی روانی و مرگباری به نام مایکل مایرز روبه‌رو شوند.

مورد بعدی‌ای که در فهرست بهترین فیلم‌های ترسناک سال ۲۰۲۱ قرار دارد، فیلم هالووین می‌کشد است که باعث می‌شود جیمی لی کورتیس برای بار ششم نقش خودش را ایفا کند؛ او با حضور در همین فیلم رکورد دونالد پلیزنس را شکسته است. این اثر که با زیرژانر اسلشری ساخته شده است، دوازدهمین قسمت در مجموعه هالووین محسوب می‌شود. البته علاوه‌بر این، یک دنباله دیگر هم وجود دارد که قرار است با نام Halloween Ends به نمایش در بیاید (در حال حاضر برای ۱۴ اکتبر ۲۰۲۲ تنظیم شده است).

البته به گفته خود مک‌براید، آن‌ها منتظر هستند که ابتدا واکنش منتقدان و مردم به این فیلم را ببینند و بعد به سراغ اثر دوم بروند. در ابتدا پاول رود برای ایفای نقش تامی دویل انتخاب شده بود، اما به خاطر مشکلاتی که در زمان‌بندی و برنامه‌ریزی وجود داشت، نقش به آنتونی مایکل رسید. در ابتدا این اثر برای اکتبر ۲۰۲۰ برنامه‌ریزی شده بود، اما درست مانند کار‌های دیگری که در این فهرست قرار دارند، درست یک سال به تاخیر افتاد.

۱- فیلم Antlers

فیلم انتلرز

تاریخ اکران: ۲۹ اکتبر ۲۰۲۱ (۷ آبان ۱۴۰۰)

کارگردان: اسکات کوپر

نویسنده: سی. هنری چیسون، نیک آنتوسکا و اسکات کوپر

بازیگران: کری راسل، جسی پلمونس و جرمی تی. توماس

Antlers در Imdb

خلاصه داستان: در یک شهر منزوی اورگان، یک معلم مدرسه راهنمایی و برادر کلانتر او درگیر ماجرا‌های دانش‌آموز معمایی و مرموز خود می‌شوند. راز‌های تاریک این دانش‌آموز باعث می‌شود که آن‌ها با یک موجود اجدادی و افسانه‌ای که مقابل آن‌ها قرار می‌گیرد، به‌طرز وحشتناکی روبه‌رو شوند؛ این دانش‌آموز، به‌طور مخفیانه از یک موجود ماوراطبیعی در خانه خود نگه‌داری می‌کرد.

در آخرین مورد از مورد انتظارترین فیلم‌های ترسناک ۲۰۲۱ هم به سراغ فیلم انتلرز می‌رویم. فیلم انتلرز که یک سبک ماورایی و سوپرنچرال دارد، برایای یک داستان کوتاه به نام The Quiet Boy نوشته شده است. این داستان کوتاه به قلم خود نیک انتوسکا نوشته شده که برای اولین‌بار در سال ۲۰۱۹ در مجله Guernica چاپ شد. این فیلم هم در ابتدا قرار بود که در ماه آوریل سال ۲۰۲۰ اکران شود، اما شرکت سرچلایت پیکچرز به خاطر شرایط موجود، آن را به تاریخ جدیدی منتقل کرد. از نکات مهمی که می‌توان درباره این فیلم گفت، این است که گیرمو دل تورو و دیوید اس گویر از تهیه کنندگان آن هستند. اسکات کوپر که کارگردانی این اثر را برعهده داشته است، پیش از این ساخت فیلم Hostiles (متخاصمان)، فیلم Black Mass (عشای شیطانی) و ... را برعهده داشت؛ بنابراین می‌توان گفت که این اثر رسما تجربه اول این کارگردان در سبک ماوراطبیعی و ترسناک محسوب می‌شود. از طرف دیگر هم نیک انتوسکا تجربه نگارش فیلمنامه فیلم The Forest (جنگل) را در سال ۲۰۱۶ برعهده داشته که باعث می‌شود در ژانر ماوراطبیعی و ترسناک تجربه‌هایی داشته باشد؛ هرچند که این فیلم در ابتدای اکران خود خیلی مورد استقبال منتقدان قرار نگرفت، اما در باکس آفیس موفقیت‌هایی را کسب کرد.

