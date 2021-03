به گزارش خبرنگار حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، نامزد‌های نهایی اسکار ۲۰۲۱ در تمامی ۲۳ بخش آکادم توسط پریانکا چوپرا و نیک جوناس اعلام شد. این اکادمی سابقا لیست کوتاهی (نامزد‌های اولیه) در ۹ بخش را منتشر کرده بود و اکنون لیست نامزد‌های خود را تکمیل کرده است.

قوانین آکادمی اسکار، امسال به دلیل شرایطی که ویروس کرونا ایجاد کرد، دچار تغییر و تحولات زیادی شد. از دیگر تغییرات هم می‌توان به ادغام و بخش بهترین تدوین و بهترین ترکیب صدا اشاره کرد.

جوایز این اکادمی با تعویقی حدودا دو ماهه، در ۲۵ ماه آوریل (۶ اردیبهشت) برگزار می‌شود که دیرترین زمان برگزاری در تاریخ این رویداد است. به دلیل ویروس کرونا این رویداد بر خلاف سال‌های گذشته در دو سالن برگزار خواهد شد.

نامزد‌های بهترین فیلم

پدر

یهودا و مسیح سیاه پوست

منک

میناری

عشایر

زن جوان نوید دهنده

آوای متال

دادگاه شیکاگو ۷

نامزد‌های بهترین کارگردانی

توماس وینتربرگ برای «یک دور دیگر»

دیوید فینچر برای «منک»

لی آیزاک برای «میناری»

کلویی ژائو برای «عشایر»

امرلاند فنل برای «زن جوان نوید دهنده»

نامزد‌های بهترین بازیگر نقش اصلی مرد

ریز احمد «صدای متال»

چادویک بوزمن برای «بلک باتم ما رینی»

گری اولدمن «منک»

آنتونی هاپکینز «پدر»

استیون یون «میناری»

نامزد‌های بهترین بازیگر نقش اصلی زن

وایولا دیویس«بلک باتم ما رینی»

آندرا دی «ایالات متحده علیه بیلی هالیدی»

ونسا کربی«تکه های یک زن»

فرانسیس مک دورمند «عشایر»

کری مولیگان برای «زن جوان نوید دهنده»

نامزد‌های بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

کیت استنفیلد و دنیل کالویا برای فیلم Judas And The Black Messiah

ساشا بارون کوهن برای فیلم The Trial of The Chicago ۷

لزلی جونیور برای فیلم One Night In Miami

پاول راسی برای فیلم Sound of Metal

نامزد‌های بهترین بازیگر نقش مکمل زن

ماریا باکالوا برای فیلم Borat Subsequent Moviefilm

گلن کلوز برای فیلم Hillbilly Elegy

اولیویا کلمن برای فیلم The Father

آماندا سایفرد برای فیلم Mank

یونگ یو جون برای فیلم Minari

نامزد‌های بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی

فیلم یهودا و مسیح سیاه پوست

فیلم میناری

فیلم زن جوان نوید دهنده

فیلم آوای متال

فیلم دادگاه شیکاگو ۷

نامزد‌های بهترین طراحی لباس

فیلم بلک باتم ما رینی

فیلم منک

فیلم اِما

فیلم مولان

فیلم پینوکیو

نامزد‌های بهترین فیلم بین المللی

فیلم «یک دور دیگر»

فیلم «روز های بهتر»

فیلم «کالکتیو»

فیلم «مردی که پوستش را فروخت»

فیلم کجا میروی آیدا؟»

نامزد‌های بهترین ترانه

مبارزه برای تو (یهودا و مسیح سیاه)

صدای من را بشنو (دادگاه شیکاگو ۷)

هاسویاک (مسابقه ترانه یوروویژن:ماجرای داستان آتش)

دیده شده (زندگی پیش رو)

حرف بزن حالا (یک شب در میامی)

نامزد‌های بهترین فیلم مستند



Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time

نامزد‌های بهترین مو و چهره‌پردازی

اِما

مرثیه هیل‌بیلی

بلک باتم ما رینی

منک

پینوکیو

نامزد‌های بهترین فیلمنامه اقتباسی

فیلم «بورات ۲»

فیلم «پدر»

فیلم «عشایر»

فیلم «زن جوان نوید دهنده

فیلم «ببر سفید» از رامین بحرانی

نامزد‌های بهترین جلوه‌های بصری

عشق و هیولا‌ها

آسمان نیمه‌شب

مولان

فقط و فقط ایوان

تنت

نامزد‌های بهترین فیلمبرداری

یهودا و مسیح سیاه

منک

اخبار دنیا

عشایر

دادگاه شیکاگو ۷

نامزد‌های بهترین تدوین

پدر

عشایر

زن جوان نوید دهنده

آوای متال

دادگاه شیکاگو ۷

نامزد‌های بهترین طراحی صحنه

منک

پدر

بلک باتم ما رینی

اخبار دنیا

تنت

نامزد‌های بهترین صدابرداری

سگ تازی

منک

اخبار دنیا

روح

آوای متال

نامزد‌های بهترین مستند بلند

دیک جانسون مُرده است

کمپ معلولان

جنگ برای دموکر اسی

دولت پسران

کالکتیو

گوندا

شب

نقاش و دزد

۷۶ روز

زمان

MLK/FBI

شکارچیان ترافل

به چچن خوش آمدید

نامزد‌های بهترین مستند کوتاه

راهنمای سقط جنین: لیزا هستم

مرکز تماس بلوز

کولت

کنسرتو یک مکالمه است

جدا نشوید

بخش گرسنگی

دختر تاریخی

یک آهنگ عاشقانه برای لاتاشا

سوفیا لورن چه کار می‌کرد؟

نامزد‌های بهترین فیلم کوتاه

بیتو

دا یی

احساس کردن

گروه کُر کیکسلد

اتاق نامه

هدیه

دو غریبه دور

وَن

چشم سفید

بهترین انیمیشن

انیمیشن Soul

انیمیشن Wolfwalkers

انیمیشن Over The Moon

انیمیشن Onward

انیمیشن A Shaun The Sheep Movie: Farmageddon

نامزد‌های انیمیشن کوتاه

لانه

جایگاه نبوغ

اگر اتفاقی بیافتد عشق است

کاپایماهو

اوپرا

خارج

حلزون و وال

برای جرارد

ردپاها

مردم بله قربان گو



نامزد‌های بهترین گریم

پرندگان شکاری

اِما

گلوریاس

مرثیه هیل بیلی

جینل جانگل: سفر کریسمس

چیز‌های کوچک

ما رینی بلک باتم

مَنک

یک شب در میامی

پینوکیو

نامزد‌های موسیقی متن

آمونیت

۵ همخون

زندگی پیش رو

مَنک

آسمان نیمه شب

میناری

مولان

اخبار جهان

روح

تِنت

دادگاه شیکاگو ۷

کولاک‌های روح

مرد نامرئی

جینگل جانگل: سفر کریسمس

نامزد‌های ترانه اصلی

ماموریت در تایلند

بورات ۲

رقابت موسیقی یوروویژن: داستان آتش ساگا

صدا دادن

میناری

آقای سول

دادگاه شیکاگو ۷

صدای متال

ایوان تک و تنها

یهوا و مسیح سیاه پوست

جینگل جانگل: سفر کریسمس

نامزد‌های جلوه‌های ویژه

تِنت

انیمیشن روح

ایوان تک و تنها

مولان

آسمان نیمه شب

مَنک

عشق و هیولا‌ها

خونریزی

پرندگان شکاری

به چچن خوش آمدید

در حال تکمیل...