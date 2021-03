به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، اگرچه بخش عظیمی از پیشرفت و عظمت هنر سینما زمانی به دست آمد که موفق شد تخیل دور از واقعیت انسان را به تصویر بکشد، اما واقعیت آن است که هنر هفتم همیشه به روایت واقعیت هم وفادار بوده است. به همین دلیل تعداد فیلم‌هایی که براساس داستان‌هایی واقعی ساخته شده‌اند، چندان هم کم نیست و در میان آن‌ها آثار ارزشمندی وجود دارند که فرصت تبدیل‌شدن به بهترین فیلم‌های تاریخ سینما را هم پیدا کرده‌اند. واقعیت آن است که نوشتن یک فیلم‌نامه جذاب و بی‌بدیل براساس یک داستان واقعی بسیار دشوارتر از نگارش یک داستان کاملا منحصربه‌فرد به نظر می‌رسد.

فیلم‌هایی که براساس داستان‌های واقعی ساخته می‌شوند، لزومی به پای‌بندی به اصل داستان نمی‌بینند و در بسیاری از موارد برای سینمایی‌ترشدن، نزدیکی بیشتر به تماشاگر و روایت همزمان چند داستان تحت تاثیر تغییرات متعددی قرار می‌گیرند. حوادث باورنکردنی، شخصیت‌های تاریخی، جنگ‌های خونین و اتفاقات حماسی از جمله سوژه‌هایی هستند که در فیلم‌هایی که براساس داستان‌های واقعی ساخته شده‌اند به تصویر کشیده می‌شوند.

در ادامه می‌توانید با بهترین فیلم‌هایی که براساس داستان‌های واقعی ساخته شده‌اند، آشنا شوید.

The Silence of the Lambs | سکوت بره‌ها

نمره منتقدان: ۹۶ از ۱۰۰

شاید باورکردنی نباشد، اما فیلم «سکوت بره‌ها» هم براساس حوادثی کاملا واقعی ساخته شده است. رمان «سکوت بره‌ها» را توماس هریس نوشته که در جوانی با پرونده‌های جنایی در ارتباط بود. شخصیت هانیبال لکتر که در فیلم «سکوت بره‌ها» به تصویر کشیده می‌شود از یکی از اشخاصی که توماس هریس با آن‌ها در ارتباط بوده، اقتباس شده است. دکتر تروینو، پزشکی مکزیکی، از آزار و اذیت و حتی شکنجه معشوقه‌اش لذت می‌برد و به همین دلیل در نهایت او را سلاخی کرد. شواهد بسیاری وجود دارد که ثابت می‌کند دکتر تروینو این کار را تحت تاثیر رفتار‌های مشابه افراد آدم‌خوار انجام می‌دهد.

فیلم «سکوت بره‌ها» با هنرنمایی کوتاه آنتونی هاپکینز، یکی از مهم‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما است. این فیلم همه‌ی جوایز اصلی اسکار را از آن خود کرد؛ بهترین کارگردانی، بهترین فیلم‌نامه (اقتباسی)، بهترین بازیگر نقش اول زن، بهترین بازیگر نقش اول مرد و البته که بهترین فیلم.

خلاصه داستان: هانیبال لکتر یک آدم‌کش دیوانه است. او پس از آن‌که توسط پلیس دستگیر می‌شود با کارموزی جوان از اف‌بی‌آی مواجه می‌شود. این کارآموز جوان که کلاریس استرلینگ نام دارد، می‌خواهد جزییات مهمی از زندگی هانیبال را درک کند.

The Great Escape | فرار بزرگ

نمره منتقدان: ۹۴ از ۱۰۰

از نام و طرح کلی داستان فیلم «فرار بزرگ» به نظر می‌رسد که با عنوانی خسته‌کننده و تکراری مواجه هستید که حتی ارزش تماشاکردن هم ندارد. اما کافی است به تماشای این فیلم بنشینید تا متوجه شوید چرا کوئنتین تارانتینو آن را یکی از بهترین فیلم‌هایی که در طول عمرش دیده، می‌داند. «فرار بزرگ» براساس رمانی به همین نام نوشته پائول بریکهیل ساخته شده و به اعتقاد بسیاری از منتقدان روی بسیاری از آثار پس از خودش تاثیرگذار بود. این فیلم براساس حوادث واقعی فرار متفقین از اردوگاه استالاگ لوفت سوم ساخته شده است.

خلاصه داستان: اسیر‌های جنگی در خلال جنگ جهانی دوم نقشه‌ای برای فرار از زندان نازی‌ها می‌کشند. آن‌ها تونلی حفر می‌کنند و تلاش‌های بی‌پایانشان برای فرار از زندان را آغاز می‌کنند.

۱۲۷Hours | صد و بیست و هفت ساعت

نمره منتقدان: ۹۲ از ۱۰۰

داستان واقعی انزوای انسان‌ها همیشه جذابیت‌های ویژه‌ای دارد. این فیلم هم براساس داستان واقعی کوهنوردی آمریکایی ساخته شده است. آرون رالستون کوهنوردی بود که در جمع دوستان و بستگانش به سفر‌های ناگهانی مشهور بود. در این فیلم هم او راهی یک سفر ناگهانی می‌شود. هیچکس همراه آرون نیست و اطلاعی هم از سفر او ندارد. اما شرایط مثل همیشه نیست و کوهنورد حرفه‌ای داستان، دچار حادثه‌ای می‌شود که ممکن است زندگی او را نابود کند. در این فیلم جذاب، تماشا می‌کنید که چگونه انسان می‌تواند در تنهایی تا آستانه مرگ پیش برود. «۱۲۷ ساعت» داستان دقیق یک درگیری جانانه میان انسان و طبیعت است که براساس حوادثی کاملا واقعی ساخته شده است.

خلاصه داستان: یک کوهنور حرفه‌ای تصور می‌کند که می‌تواند به تنهایی در یک سفر تفریحی به دل طبیعت بزند، اما تعدادی اشتباه کوچک او را در دل یک مخمصه بزرگ قرار می‌دهد.

Into the Wild | به درون طبیعت

نمره منتقدان: ۸۳ از ۱۰۰

شان پن بازیگری است که بسیاری او را با فیلم‌های اکشن و هیجان‌انگیز به یاد می‌آورند. با این حال او کارگردانی یکی از جذاب‌ترین فیلم‌های بیوگرافی چند سال اخیر سینما را برعهده دارد. فیلم «به درون طبیعت» با کارگردانی شان پن، در سال ۲۰۰۷ اکران شد و حتی در مراسم اسکار نامزدی دو جایزه را دریافت کرد. این فیلم در حقیقت اقتباسی از کتابی به همین نام است.

کتابی که جان کراکائر در سال ۱۹۹۶ نوشت و سفر‌های واقعی کریستوفر مک‌کندلس به آمریکای شمالی و زندگی در طبیعت وحشی آلاسکا را به تصویر می‌کشید. مک‌کندلس مردی ماجراجو بود که در اوایل دهه ۹۰ بدون پس‌انداز و امکانات قابل قبول به آلاسکا سفر کرد. او تلاش کرد تا بتواند بدون نیاز به وسایل روزمره زندگی، لذت کاوش واقعی در طبیعت را بچشد.

خلاصه داستان: مردی که از زندگی در شهر خسته شده تصمیم می‌گیرد برای همیشه به طبیعت بازگردد و زندگی متفاوتی را در دل آسکا تجربه کند. او می‌خواهد به ریشه‌های زندگی در طبیعت بازگردد.

American Gangster | گانگستر آمریکایی

نمره منتقدان: ۸۰ از ۱۰۰

این فیلم براساس حوادثی واقعی در دهه ۱۹۷۰ در آمریکا ساخته شده و روایتی صادقانه، صریح و بدون تعارف از بسیاری از حوادث جنایی ایالات متحده آمریکا در آن دوران ارائه می‌دهد. به همین دلیل «گانگستر آمریکایی» یکی از بهترین فیلم‌هایی است که براساس داستانی واقعی ساخته شده و تماشای آن برای افرادی که دوست دارند فرایند تبدیل‌شدن یک داستان واقعی به یک فیلم سینمایی تماشایی را بیشتر از قبل درک کنند، ضروری به نظر می‌رسد.

یک فیلم گانگستری واقعا باید بدشانس باشد که مورد استقبال هواداران سینما قرار نگیرد و فیلم «گانگستر آمریکایی دقیقا به همین اندازه بدشانس و گم‌نام است. حتی کارگردانی ریدلی اسکات و هنرنمایی دنیزل واشنگتن هم باعث نشده این فیلم به اندازه لیاقتی که داشته، دیده شود. اگر همه فیلم‌های گانگستری سینما را تماشا کرده‌اید و تازه با «گانگستر آمریکایی» آشنا شده‌اید، همین حالا برای تماشای آن اقدام کنید.

خلاصه داستان: در دهه ۶۰ میلادی و باورنکردنی‌ترین دوران تبعیض نژادی در آمریکا، یک خلاف‌کار حرفه‌ای جان خودش را از دست می‌دهد. او رییس یک گروه جنایتکار بوده و حالا باند قدرتمندش بدون رییس است؛ بنابراین نزدیک‌ترین عضو گروه به او یعنی فرانک لوکاس ریاست گروه را به عهده می‌گیرد. اما یک تعارض بسیار بزرگ وجود دارد؛ لوکاس یک سیاه‌پوست است.

