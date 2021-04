به گزارش خبرنگار حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از ایندیپندنت، ممکن است جوایز آکادمی اسکار امسال دو ماه عقب بیفتد؛ اما اکنون در فاصله کمی از زمان مقرر برای برگزاری آن قرار داریم.

مراسم اسکار که مهمترین شب جوایز سینمایی محسوب می‌شود، قرار است در تاریخ ۲۵ آوریل برگزار شود و فیلم‌هایی مثل «میناری»، «عشایر»، «یهودا و مسیح سیاه پوست» و «زن جوان نوید دهنده» برای جوایز اصلی این رویداد با یکدیگر رقابت می‌کنند.

سال گذشته جوایز اسکار با شگفتی همراه بود و فیلم کره‌ای «انگل» ساخته بونگ جون هو با شکست دادن «۱۹۱۷» و «خرگوش جوجو» جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه را دریافت کرد.

به دلایل مشخص و واضحی، مراسم اسکار امسال از شرایط همیشگی و عادی فاصله دارد و برای مثال علاوه بر تعویق دو ماهه، بیشتر فیلم‌های نامزد شده هنوز در انگلیس اکران نشده اند و اکثراً روی سرویس‌های استریم در دسترس قرار گرفتند.

نتایج جوایز آکادمی اسکار مشخص نیست و مثل سال گذشته می‌توان انتظار اتفاقی تاریخ ساز را داشت؛ اما اگر به شرط بندی اعتقاد دارید، محبوب‌ترین فیلم‌ها و بازیگران در بخش‌های مختلف را می‌توانید ببینید. برای مثال جایزه اخیری که فیلم «عشایر» از بفتا دریافت کرد، به این معناست که عده زیادی این فیلم را دوست دارند و احتمالا انتخاب منتقدین برای جایزه بهترین فیلم است.

بعد از درگذشت چادویک بوزمن به علت بیماری سرطان، عده زیادی او را برنده اسکار بهترین بازیگر مرد برای بازی در فیلم «بلک باتم ما رینی» دانستند؛ اما آنتونی هاپکینز هم که جایزه بفتا را دریافت کرده نباید نادیده گرفت و احتمال دارد دومین اسکارش را دریافت کند.

فرانسیس مک دورمند که دو جایزه اسکار گرفته، برای سومین افتخارش با ویولا دیویس، اندرا دی، ونسا کربی و کری مولیگان رقابت می‌کند که همگی گزینه‌های محبوب در رویداد‌های فصل جوایز هستند.

در ادامه می‌توانید لیست فیلم‌ها و بازیگران منتشر شده توسط ایندیپندنت که بیشترین شانس برای دریافت جایزه اسکار دارند را ببینید. نام فیلم ها و بازیگران به ترتیب بیشترین شانس آورده شده است:

بهترین فیلم:

Nomadland «عشایر»

Trial of the Chicago ۷ «دادگاه شیکاگو ۷»

Minari «میناری»

Promising Young Woman «زن جوان نوید دهنده»

Mank «منک»

Judas and the Black Messiah «یهودا و مسیح سیاه پوست»

Sound of Metal «آوای متال»

The Father «پدر»

بهترین بازیگر مرد:

چادویک بوزمن

آنتونی هاپکینز

ریز احمد

استیون یون

گری اولدمن

بهترین بازیگر زن:

کری مولیگان

ویولا دیویس

فرانسیس مک دورمند

آندار دی

ونسا کربی

بهترین کارگردان:

کلویی ژائو

دیوید فینچر

لی آیزاک چانگ

امرالد فنل

توماس ونیتربرگ

