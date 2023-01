برای اطمینان از استفاده خوب از AirPods، وب سایت McRumors نکاتی را توصیه کرده است.

۱- از Find My استفاده کنید

آخرین AirPods از برنامه Find My برخوردار اشت، به گونه ای که اگر به سرقت رفت یا گم شد، به لطف این برنامه می‌توان آن‌ را ردیابی کرد. این برنامه در این حالت، یک هشدار فوری ارسال می کند.

برای روشن کردن این ویژگی، Find My را باز کنید، روی AirPods در لیست ضربه بزنید و گزینه "Notify when Left Behind" را تغییر دهید.

۲- دستگاه اتوماتیک

AirPods به طور خودکار به هر دستگاهی که در حال استفاده است متصل می‌شود، بنابراین هنگامی که از iPhone به Mac سوئیچ می‌کنید، به طور خودکار وضعیت آن تغییر می‌کنند.

هنگامی که سوئیچ خودکار رد می‌شود، مراحل زیر را می‌توان دنبال کرد:

سوئیچ اتوماتیک

اتصال AirPods به آیفون

برنامه تنظیمات را باز کنید.

AirPods را در زیر Apple ID فشار دهید.

روی "اتصال به این دستگاه" کلیک کنید.

برای خاموش کردن سوئیچ خودکار، «وقتی آخرین بار به این دستگاه وصل شده‌اید» و برای روشن کردن آن «به‌طور خودکار» را انتخاب کنید.

۳- اعلام اطلاعیه‌ها

AirPods می‌تواند اعلان‌های دریافتی از جمله پیام‌ها را اعلام کند.

برنامه تنظیمات را باز کنید.

"اعلان ها" را فشار دهید.

"Ad Notifications" را فشار دهید.

Push Notifications را روشن کنید.

به «هدفون» بروید.

۴- باتری AirPods

برای دنبال کردن عمر باتری ایرپادها، می‌توان به خود آنها اتکا داشت؛ به گونه ای که این دستگاه پس از اتصال به دستگاه دیگر، میزان باتری خود را به خود می‌گوید.

۵- از سنسور نیرو برای کنترل پخش استفاده کنید

اگر از AirPods ۳ یا AirPods Pro ۲ استفاده می کنید، یا اگر کاملاً در استفاده از AirPods تازه کار هستید، ممکن است با کنترل‌های فیزیکی آشنا نباشید.

AirPods ۳ و AirPods Pro دارای یک حسگر نیرو در انتهای خود هستند. سنسور نیرو را می‌توان برای کنترل پخش رسانه با ضربات مختلف استفاده کرد:

برای روشن یا خاموش کردن صدا یک ضربه بزنید

سه ضربه بزنید تا به عقب برگردید

گزینه "تماسی وجود دارد"، را فشار دهید تا به تماس ورودی پاسخ دهید

برای پایان دادن به تماس، دو ضربه سریع بزنید

برای فعال کردن «Siri» فشار دهید و نگه دارید

در AirPods Pro، می‌توانید کاری را که ژست حسگر نیروی فشار طولانی انجام می‌دهد را با تنظیم آن بر روی Noise Control یا Siri سفارشی کنید.

۶- صدای مکان را فعال کنید

صدای مکان قابلیتی است که صدای سه بعدی ارائه می‌دهد و می‌تواند حرکت آیفون وان را با صدا و تصویر دنبال کند. می‌توان مرکز کنترل را روشن یا خاموش کرد و برای AirPods ۳، AirPods Pro و AirPods Max در دسترس است.

پس از اتصال AirPods به iPhone یا iPad، Control Center را باز کنید، سپس نوار صدا را طولانی فشار دهید، روی گزینه Voice Location ضربه بزنید و روشن کنید و بین Off، Fixed یا Head Tracking را انتخاب کنید.

تست صدا مکان

روی Place Sound در برنامه Settings با اتصال AirPods ضربه بزنید. این هندزفری از دوربین TrueDepth برای اسکن گوش‌ها برای یافتن صدای یک مکان استفاده می‌کند.

صدای مکان را سفارشی کنید

Place Audio با Apple TV و Apple Music کار می‌کند، اما بسیاری از برنامه‌های شخص ثالث مانند Netflix، Disney و YouTube نیز از آن پشتیبانی می‌کنند.

۷- حذف نویز

حذف نویز یک ویژگی پیش فرض در AirPods Pro و AirPods Pro ۲ است. پس از اتصال AirPods Pro به آیفون، Control Center را باز کنید. نماد صدا را طولانی فشار دهید و کنترل نویز را فشار دهید.

۸- شفافیت

AirPods Pro نسل دوم شفافیت گسترده‌ای را برای انطباق با صداها، کاهش صدا‌هایی مانند کار‌های ساختمانی، آژیر‌ها و موارد دیگر ارائه می‌کند. گزینه شفافیت معمولاً به‌طور پیش‌فرض روشن است، اما می‌توان آن را خاموش کرد.

پس از اتصال AirPods Pro ۲ به iPhone، برنامه Settings را باز کنید، روی AirPods Pro ۲ ضربه بزنید، به سمت Transparency بروید تا آن را روشن یا خاموش کنید.

منبع: ae.24