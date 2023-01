برترین فیلم‌ها در بریتانیا و ایرلند مشخص شدند؛

به نقل از ورایتی، تحقیقات Comscore Movies نشان می‌دهد مجموع درآمد باکس‌آفیس در سراسر انگلستان و ایرلند در سال ۲۰۲۲، ۹۷۸.۵ میلیون پوند (۱.۱۷ میلیارد دلار) بود که این میزان افزایش ۶۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ (۵۹۷ میلیون پوند معادل ۷۱۹.۸ میلیون دلار) را نشان می‌دهد.

قبل از دوران کرونا، متوسط درآمد سالانه باکس‌آفیس در این منطقه در هر یک از پنج سال منتهی به سال ۲۰۱۹ از ۱.۳ میلیارد پوند فراتر رفته بود و این بررسی پیش‌بینی می‌کند که تا سال ۲۰۲۴ بهبودی کامل به این بازار باز خواهد گشت.

امسال، ۹۱۱ عنوان جدید در منطقه انگلستان و ایرلند روی پرده‌های سینما‌ها رفت، در حالی که در سال ۲۰۲۱ فقط ۵۰۳ فیلم جدید در سینما‌ها به نمایش گذاشته شد. این رقم در سال ۲۰۱۹ به ۹۳۸ می‌رسید. ناگفته نماند که در سال ۲۰۱۹، ۱۸۶ فیلم به صورت اشباع شده روی پرده رفتند. یعنی در بیش از ۲۵۰ سینما به نمایش گذاشته شدند که این میزان در سال ۲۰۲۲ به ۱۳۵ فیلم رسید.

این گونه نمایش فیلم‌ها در سال ۲۰۲۲، درآمد در روز آغاز اکران را به ۶.۴ میلیون پوند رساند که در سال ۲۰۱۹ به ۶.۹ میلیون پوند می‌رسید که پیش‌بینی می‌شود اگر نحوه نمایش فیلم‌ها به سال ۲۰۱۹ بازگردد، می‌تواند ۳۲۵ – ۳۵۰ میلیون پوند به میزان درآمد باکس‌آفیس سالانه اضافه کند.

در میان ۱۰ فیلم برتر باکس‌آفیس منطقه انگلستان و ایرلند در سال ۲۰۲۲، فیلم تهیه شده توسط استودیوی پارامونت و بازی درخشان تام کروز به نام «تاپ گان: ماوریک» (Top Gun: Maverick) با فروش ۸۳.۶ میلیون پوند در رتبه نخست ایستاد و استودیوی فیلمسازی دیزنی سهم بیشتری در این فهرست ۱۰ فیلمه داشت؛ جایی که «آواتار: راه آب» (Avatar: The Way of Water) با فروش ۵۱.۴ میلیون پوند در رتبه دوم ایستاد. ۱۰ فیلم پرفروش باکس‌آفیس انگلستان و ایرلند ۴۳.۸ درصد از درآمد سال ۲۰۲۲ را رقم زدند.

در بین استودیو‌های فیلمسازی پردرآمد نیز، دیزنی با درآمد ۲۲۱.۸ میلیون پوند (۲۲.۷ درصد بازار) در رتبه نخست، یونیورسال با درآمد ۲۱۹.۳ میلیون پوند (۲۲.۴ درصد بازار) در رتبه دوم، برادران وارنر با ۱۶ درصد بازار در رتبه سوم و پارامونت با ۱۵.۵ درصد بازار انگلستان و ایرلند در رتبه چهارم قرار گرفتند.

در ادامه، فهرست برترین فیلم‌های باکس‌آفیس انگلستان و ایرلند در سال ۲۰۲۲ را مشاهده می‌کنید:

۱- تاپ گان: ماوریک (۸۳.۶ میلیون پوند)

۲- آواتار: راه آب (۵۱.۴ میلیون پوند)

۳- مینیون‌ها: ظهور گرو (۴۶.۹ میلیون پوند)

۴- دکتر استرنج در مولتی‌ورس جنون (۴۲ میلیون پوند)

۵- بتمن (۴۰.۷ میلیون پوند)

۶- ثور: عشق و تندر (۳۷.۴ میلیون پوند)

۷- دنیای ژوراسیک: قلمرو (۳۵.۱ میلیون پوند)

۸- پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد (۳۳.۶ میلیون پوند)

۹- آواز ۲ (۳۲.۹ میلیون پوند)

۱۰- الویس (۲۷.۶ میلیون پوند)