بسیاری از افراد می‌خواهند فیلم‌هایی را که با آیفون خود می‌گیرند به رایانه منتقل کنند تا تنظیمات مناسب را انجام دهند و سپس آن‌ها را در سایت‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی منتشر کنند؛ اما چگونه می‌توان یک ویدیو را از آیفون به کامپیوتر منتقل کرد؟

اولین راه برای انتقال ویدیو از آیفون به کامپیوتر ساده‌ترین راه است

برای این کار نیازی به نصب برنامه یا راه اندازی پلت فرم ذخیره سازی ابری ندارید. همچنین، می‌توانید فایل‌ها را از برنامه Photos در رایانه شخصی ویندوز خود (از طریق مایکروسافت) وارد کنید. برنامه Photos از قبل نصب شده است، به این معنی که در هر لپ تاپ یا رایانه رومیزی ویندوزی وجود دارد. این یک انتقال سیمی خواهد بود، بنابراین برای اتصال آن به کامپیوتر به یک کابل لایتنینگ با کانکتور USB مناسب نیاز دارید.

قفل آیفون خود را باز کنید.

کابل لایتنینگ را به آیفون و سر دیگر آن را به کامپیوتر وصل کنید.

روی Allow در پنجره بازشو کلیک کنید که می‌گوید Allow this device to access to photos and videos your.

در رایانه شخصی خود، منوی Start را باز کرده و برنامه Photos را انتخاب کنید.

روی Import کلیک کنید و From Connected Device را انتخاب کنید.

از آیفون خود، اعلان «Choose a device to import from» را انتخاب کنید.

ممکن است چند لحظه طول بکشد تا رایانه شما عکس‌ها و ویدیو‌های آیفون شما را بخواند. پس از انجام این کار، فایل‌های رسانه‌ای روی گوشی شما نمایش داده می‌شوند. ویدیو‌هایی را که می‌خواهید وارد کنید انتخاب کرده و مشخص کنید کجا در رایانه ذخیره شوند. در نهایت روی دکمه «وارد کردن انتخاب شده» در صفحه کلیک کنید. کامپیوتر شما فایل‌های انتخاب شده را در عرض چند دقیقه وارد می‌کند.

نحوه انتقال ویدیو از آیفون به کامپیوتر با استفاده از File Explorer

راه دیگر برای انتقال ویدیو‌ها از آیفون به رایانه شخصی بدون دردسر، از طریق Windows Explorer یا File Explorer است. اگر مدتی است که از لپ‌تاپ ویندوزی استفاده می‌کنید، قبلاً با File Explorer آشنا هستید که این روش را آسان‌تر می‌کند. برای انتقال ویدیو‌های خود از آیفون به رایانه با استفاده از این برنامه، به یک کابل USB نیاز دارید.

آیفون خود را با استفاده از کابل USB به رایانه خود وصل کنید.

در آیفون، روی Allow در درخواست درباره اشتراک‌گذاری عکس‌ها و ویدیو‌ها در دستگاه متصل ضربه بزنید.

My Computer را باز کنید و نام iPhone خود را در قسمت «Devices and Drives» انتخاب کنید.

بر روی آیفون خود کلیک راست کرده و "Import Photos and Videos" را انتخاب کنید.

چند دقیقه صبر کنید تا کامپیوتر شما عکس‌ها و ویدیو‌ها را در آیفون شما جست و جو کند.

"بازبینی، سازماندهی و گروه بندی موارد برای وارد کردن" را انتخاب کنید. روی Next کلیک کنید.

ویدیو‌هایی را که می‌خواهید وارد کنید انتخاب کنید و روی Import کلیک کنید تا آن‌ها را از آیفون به رایانه منتقل کنید.

همچنین می‌توانید روی نام آیفون در قسمت «Hardware & Drivers» کلیک کنید، روی Internal Storage کلیک کنید و DCIM را انتخاب کنید.

در آن جا، عکس‌ها و ویدیو‌های آیفون خود را که در پوشه‌های مختلف ذخیره شده‌اند، پیدا خواهید کرد. آنچه را که نیاز دارید انتخاب کنید، آن را کپی کنید و سپس آن را در پوشه مقصد در رایانه خود جایگذاری کنید.

