به نقل از ورایتی، قبل از این که کرونا هیجان جشنواره فیلم ساندنس را بر هم بزند، این جشنواره با شور و شوق زیادی دنبال می‌شد و همه تلاش می‌کردند تا بهترین صندلی‌ها را برای حضور در این جشنواره داشته باشند، اما پس از دو سال وقفه افتادن در حضور در این مراسم به دلیل شرایط جهانی کرونا، حالا این جشنواره از فضای مجازی دور شده و دوباره به صحنه بازگشته است.

جشنواره فیلم ساندنس، همیشه عرصه فیلم‌های مستقلی بوده است که می‌توانند با شرکت در آن سرمایه‌گذاران خوبی جذب کنند و فرصت بیشتر درخشیدن در جهان را داشته باشند.

در ادامه به معرفی ۱۲ عنوان هیجان‌انگیز خواهیم پرداخت که ارزش دیده شدن را دارند:

۱ – دریفت (Drift)

بازیگران: سینتیا اریوو، آلیا شوکت

کارگردان: آنتونی چن

نماینده فروش: UTA

گفته می‌شود که اریوو در نقش ژاکلین، پناهنده‌ای که از لیبریای جنگ‌زده برای امنیت جزیره‌ای یونانی فرار می‌کند، جذاب نیست. او از طریق دوستی با یک راهنمای تور (شوکت)، شروع به یافتن راهی می کند برای عبور از خشونت و آسیبی که متحمل شده است تا زندگی جدیدی برای خود رقم بزند.

۲ – انسان گربه‌ای (Cat Person)

بازیگران: امیلیا جونز، نیکلاس براون و جرالدین ویسواناتان

کارگردان: سوزانا فوگل

نماینده فروش: Studiocanal/ UTA

ستاره‌های پرهیاهوی «جانشینی» (Succession) و «کودا» (CODA) برای تشریح فشار‌های اجتماعی با هم متحد می‌شوند. بر اساس داستانی از نیویورکر که با تصویری قابل تأمل از جنسیت در فضای مجازی منتشر شد، به نظر می‌رسد که «انسان گربه‌ای» به فیلم مورد بحث در ساندنس تبدیل شده است.

۳ – رویا‌های مجله‌ای (Magazine Dreams)

بازیگران: جاناتان میجرز، هیلی بنت، تیلور پیج

کارگردان: ایلایجا باینوم

نماینده فروش: CAA

میجرز به عنوان یک مرد جوان بی‌ثبات که رویای ابرستاره شدن در رشته ورزشی بدنسازی را در سر می‌پروراند، تغییر شکل می‌دهد. در سالی که این بازیگر قرار است در دنباله‌های «کرید» (Creed) و «مرد مورچه‌ای و زنبور» (The Ant-Man and the Wasp) ظاهر شود، این فیلمی است که می‌تواند باعث دعوت میجرز به اسکار شود.

۴ – جوان. وحشی. آزاد (Young. Wild. Free)

بازیگران: سانا لاتان، الگی اسمیت، سیرا کاپری و مایک اپس

کارگردان: تمبی بنکس

نماینده فروش: UTA

گفته می‌شود «جوان. وحشی. آزاد» اولین ویژگی شیک بانک‌ها را نشان می‌دهد. این فیلم به‌عنوان برداشتی مدرن از «بانی و کلاید» توصیف می‌شود که داستان هنرمندی مشتاق را دنبال می‌کند که به خاطر یک دختر کتک می‌خورد.

۵ – آیلین (Eileen)

بازیگران: آن هاتاوی، توماسین مک کنزی، جفرسون وایت، مارین ایرلند

کارگردان: ویلیام اولدروید

نماینده فروش: WME

رمان بلوغ اوتسا مشفق با پیچش‌های روایی و نگاه بی‌دریغ به سوءاستفاده و غفلت، منتقدان را شگفت زده کرد. این مسائل چیز‌های قدرتمندی هستند و فیلمی که مک‌کنزی و هاتاوی به عنوان دو زن در این فیلم ایفای نقش کرده‌اند، باعث شده است که زندگی‌شان به طرز خطرناکی با هم برخورد کند.

۶ – جاموجایا (Jamojaya)

بازیگران: برایان ایمانوئل، یایو ای. اونرو، کیت لین شیل، هنری ایان کوزیک، آنتونی کیدیس

کارگردان: جاستین، چون نماینده فروش: UTA

گفته می‌شود که ایمانوئل در این فیلم، یک خواننده رپ تحسین شده اندونزیایی است و به عنوان یک نوازنده نوظهوری که رابطه‌اش با پدرش تبدیل به مدیر شده است، اجرای درخشانی را ارائه می‌دهد. این داستانی از پیوند‌های خانوادگی و جاه‌طلبی است که توسط « چون » چرخانده شده است.

۷ – کمبود‌ها (Shortcomings)

بازیگران: جاستین اچ مین، شری کولا و الی مکی

کارگردان: رندال پارک

نماینده فروش: WME/UTA

اولین کار کارگردانی «پارک» از آن دسته کار‌هایی است که به نظر می‌رسد مقرر شده است به یک موفقیت در ساندنس تبدیل شود.

داستان بلوغ یک سینمافیل منطقه خلیج به نام بن را دنبال می‌کند که مدیریت یک سینما را بر عهده دارد، اگرچه ترجیح می‌دهد عناوین فهرست تماشای مجموعه معیار‌های خود را بررسی کند یا با بهترین دوستش آلیس در یک اغذیه‌فروشی محلی وقت بگذراند. وقتی نامزدش، میکو برای کارآموزی به نیویورک نقل مکان می‌کند، او باید تصمیم بگیرد که واقعاً از زندگی چه می‌خواهد.

۸ – صدای ضعیف و آرام (A Still Small Voice)

کارگردان: لوک لورنزن

نماینده فروش: زیردریایی / CAA

زمانی که به فشار وارده بر کارکنان مراقبت‌های بهداشتی در روز‌های اولیه شیوع کرونا فکر می‌کنید، سخت است که احساساتی نشوید.

این مستند مذهبی درباره یک کشیش بیمارستان است که در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، یکی از مرگبارترین دوره‌ها در تاریخ ایالات متحده، یک سال اقامت در مراقبت معنوی در بیمارستان «Mount Sinai» نیویورک را آغاز می‌کند و او از طریق این فرآیند، کشف می‌کند که بهترین راه برای ارائه حمایت عاطفی به بیماران این است که به درون خود نگاه کند.

۹ – گاهی اوقات به مردن فکر می‌کنم (Sometimes I Think About Dying)

بازیگران: دیزی ریدلی، دیو مرهجه، بریتنی اوگریدی، مگان استالتر

کارگردان: راشل لمبرت

نماینده فروش: CAA

فران (ریدلی) زنی است که همان طور که از عنوانش پیداست، دوست دارد به مردن فکر کند.

عادت بیمارگونه او زمانی که با رابرت، همکار جدیدی ملاقات می‌کند، به چالش کشیده می‌شود. پس از سال‌ها انزوا و کار از خانه به خاطر شیوع کرونا، این یک داستان جذاب است که تقریباً حس نوستالژیک دارد.

۱۰ - AUM: فرقه‌ای در انتهای جهان (AUM: The Cult at the End of the World)

کارگردان: بن براون و چیاکی یاناگیموتو

عامل فروش: Submarine/ Fifth Season

آیا عنوان به تنهایی شما را جذب نکرده است؟ مستند گیرای «Aum Shinrikyo»، نگاهی بی‌امان به علائم هشداردهنده و رفتار وحشتناکی دارد که در نهایت منجر به نام‌گذاری آن به عنوان یک سازمان تروریستی شد.

در مرکز، شوکو آساهارا قرار دارد که یک مدرسه به ظاهر بی‌ضرر یوگا را در ژاپن راه‌اندازی کرد. حتی ۱۰ سال بعد، این گروه - که نامشان به معنای حقیقت عالی است - طراح جنایات جنگی، از جمله حمله مرگبار با گاز سارین در سال ۱۹۹۵ به متروی توکیو بود.

۱۱ - فراتر از آرمان‌شهر (Beyond Utopia)

کارگردان: مادلین گاوین

نماینده فروش: زیردریایی

ممکن است این مستند قوی‌ترین مستند از نظر سیاسی در جشنواره‌ای باشد که مملو از فیلم‌های غیرداستانی سیاسی است.

«فراتر از آرمان‌شهر»، خانواده‌های مختلفی را دنبال می‌کند، در حالی که تلاش می‌کنند از کره شمالی فرار کنند، به امید یافتن زندگی بهتر به دور از رژیم وحشی، همه چیز را به خطر می‌اندازند.

فیلم سفر آن‌ها چیزی است که مردم را وادار به صحبت می‌کند، اما مصاحبه‌های صریح گاوین با پناهجویان شجاع همان چیزی است که مدت‌ها پس از روشن شدن چراغ‌ها باقی می‌ماند.

۱۲ - فلورا و پسر (Flora and Son)

بازیگران: جوزف گوردون-لویت، ایو هیوسون، جک رینور، اورن کینلان

کارگردان: جان کارنی

نماینده فروش: فصل پنجم/WME/FilmNation

کارنی استاد ترکیب موسیقی خاطره‌انگیز و نشاط احساسی در فیلم‌هایی مانند «دوباره شروع کن» و «یک بار» است. آخرین تلاش او، داستان یک مادر مجرد (هیوسون) است که با همکاری با یکدیگر در چند انفجار راهی برای ارتباط دوباره با پسر خود (Kiln) پیدا می‌کند. این سفری است که در آن، او با یک معلم گیتار (گوردون-لویت) در یک سری از درس‌های زوم رابطه برقرار می‌کند.