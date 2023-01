رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور:

غلامحسین حسینی نیا رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با اشاره به سرعت پیشرفت تکنولوژی در دنیا، گفت: شبیه سازی، بیگ دیتا، واقعیت افزوده، روبات‌های خودکار، یکپارچه سازی سیستم ها، رایانش ابری، تولید افزایشی، امنیت سایبری و اینترنت اشیاء از تکنولوژی‌های کلیدی پایه‌های انقلاب صنعتی چهارم می‌باشد و با وجود اینترنت اشیاء، تحولی بزرگ در زندگی افراد ایجاد شده است و در آینده ما با بیکارانی روبرو می‌شویم که در حال حاضر اشتغال به کار دارند.

وی با بیان اینکه تقریبا دو سوم دانش آموزانی که در سال ۲۰۱۶ مدرسه را شروع کرده اند، در مشاغلی که هنوز وجود ندارند، کار خواهند کرد، افزود: با توجه به پیچیدگی‌های عصر حاضر و مقوله آینده مشاغل و مشاغل آینده که متأثر از تکنولوژی‌های روز و روند پر شتاب آن است، عمر سودمند مهارت‌ها بسیار کوتاه است و از این رو نیازمند کسب آموزش‌های مهارتی ضمن کار در صنایع و ارتقاء مهارت و فعالیت حرفه‌ای کارکنان و افزایش کیفیت تولیدات می‌باشیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه در دانشگاه ها، برای تعریف دانش بنیان‌ها سه مفهوم، start up آپ ها، skill up و scale up را بنا کرده اند، تصریح کرد: اساس استارت آپ‌ها برخاسته از دانش و تولید فناوری است؛ اما مفهوم اسکیل آپ، به معنای ارتقاء مهارت مطابقت محصولات و خدمات استارت آپ‌ها بر اساس نیاز‌های بازار می‌باشد.

وی گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به عنوان متولی اصلی مهارت آموزی در کشور، نقش حلقه بین start up‌ها و scale up‌ها را با ارائه آموزش‌های مهارتی بر اساس نیاز استارت آپ‌ها در جهت تولید محصولات و خدمات در مقیاس بالا ایفا می‌کند.

حسینی نیا، مهارت آموزی را هنر ایجاد و پایداری اشتغال برای جوانان و همچنین، هنر تبدیل علم نافع به عمل صالح برشمرد و اظهار کرد: اولیا و انبیای خداوند نیز به یک هنر و مهارتی آراسته و حرفه‌ای را پیشه کرده بودند.

وی طرح‌های کهاد، نخلستان و محیط کار واقعی را از برنامه‌های جدید سازمان عنوان کرد و افزود: درطرح کهاد، دوره‌های آموزشی تلفیقی یا هیبریدی مهارتی همزمان با آموزش‌های کلاسیک، برای دانشجویان در نظر گرفته می‌شود که شامل ۵۴۰ ساعت آموزش معادل ۱۸ واحد درسی می‌باشد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اظهار کرد: در طرح نخلستان نیز برای فارغ التحصیلان دانشگاهی که رشته‌های تحصیلی آن‌ها در بازار کار، مشتری ندارد نیز، طرح آموزش مهارتی در حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب دوره‌های ۶ ماهه و یک دوره سه ماهه کارورزی در مراکز پارک علم و فناوری و توسعه مهارت پیش بینی شده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهترین نوع آموزش را آموزش در محیط کار واقعی خواند و اظهار کرد: تجربه و مطالعات نشان می‌دهد که بهترین شیوه آموزش، آموزش در محیط واقعی کار است و ۳۰ درصد از آموزش‌های مهارتی ارائه شده از طریق این سازمان به صورت تئوری و ۷۰ درصد آموزش‌ها به صورت عملی است و افراد در آموزش محیط واقعی کار به واحد‌های کارگاهی معرفی شده و تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرد. طبق آمار بیش از ۸۰ درصد این افراد جذب بازار کار می‌شوند و این طرح باعث افزایش بهره‌بری ملی می‌شود.

حسینی نیا در پایان سخنان خود، مهارت آموزی را سرحلقه زنجیره سعادت و خوشبختی جوانان دانست و گفت: مهارت، کلید اشتغال پایدار است و هر جوان باید یک مهارت یاد بگیرد؛ زیرا مسیر خوشبختی جوانان از مهارت آموزی شروع می‌شود.