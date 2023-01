آتشپاد دوم ابراهیم مطلبی درباره کپسول‌های آتش‌نشانی، اظهار کرد: در آتش‌نشانی انواع مختلفی از کپسول‌های خاموش‌کننده دستی وجود دارد که برای اطفای حریق استفاده می‌شود.



او با بیان اینکه تشخیص نوع حریق در استفاده از کپسول‌ها برای اطفا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، ادامه داد: در بحث آتش‌نشانی نیز حریق‌ها به کلاس‌های A، B، C، D، E و F تقسیم بندی شده‌اند و کپسول‌های آتش‌نشانی که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد دو نوع پودر و گاز و co ۲ هستند که بیشتر در ساختمان‌ها و اماکن قرار دارند.



مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان تصریح کرد: در کپسول‌های پودر و گاز از پودری استفاده می‌شود که برای محیط‌زیست و افراد بی‌خطر بوده و گاز آن از نوع ازت است، همچنین کپسول co ۲ نیز برای خاموش کردن وسایل اکترونیکی و برقی استفاده می‌شود، زیرا اثری از خود برجا نمی‌گذارد و رسانای برقی نیست.



او اضافه کرد: کپسول co ۲ در وزن‌های شش، هشت، ۱۲ و ۱۸ کیلوگرمی در بازار موجود است و برای مجتمع‌های دارای تابلوی برق و اماکنی که ممکن است اتاق سرور و وسایل الکترونیکی داشته باشد و دفاتر کار الکترونیکی و برقی مورد استفاده قرار می‌گیرد.



مطلبی با اشاره به اینکه کپسول‌های آتش‌نشانی پودر و گاز کارکرد بیشتری دارد، خاطرنشان کرد: این نوع کپسول برای اطفای بیشتر حریق‌های کلاس A، B و C استفاده می‌شود، با این کپسول می‌توان وسایل الکترونیکی را نیز خاموش کرد، اما به دلیل پودری بودن آن توصیه نمی‌شود.



او افزود: در ۹۰ درصد از حریق‌هایی که در منازل و خودرو‌ها رخ می‌دهد، اگر کپسول پودر و گاز در اندازه سه، چهار یا شش کیلوگرمی وجود داشته باشد، از حریق گسترده جلوگیری می‌کند و هیچ‌گاه شاهد خسارت در آتش‌سوزی منازل و خودرو‌ها نخواهیم بود.



مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه توصیه می‌کنم داخل هر خودرو یک کپسول آتش‌نشانی دو یا سه کیلوگرمی قرار داده شود، گفت: از هر کپسولی که جهت اطفای حریق استفاده شود، سازمان آتش‌نشانی مکلف است کپسول را به صورت رایگان برای شهروندان شارژ کند.





منبع:ایمنا