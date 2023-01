کارشناسان توصیه می‌کنند که با رعایت کردن نکات امنیتی، تا حد امکان از مفقود یا دزدیده شدن لپ تاپ خود پیشگیری کنید.

با این حال این ترفند‌ها ممکن است شانس شما را برای ردیابی لپ تاپ گم شده افزایش دهند.

برای آشنایی با مؤثرترین ترفند‌های ردیابی لپ تاپ سرقتی، ادامه مطلب را دنبال کنید.

ردیابی لپ تاپ گم شده با Find My Device در ویندوز ۱۰

مایکروسافت در سیستم عامل محبوبش ویندوز، شرایطی را برای کاربران فراهم کرده است تا در صورت گم شدن لپ تاپ، بتوانند آن را پیدا کنند.

ویژگی Find my Device به کاربران کمک می‌کند که مکان لپ تاپ را به صورت تقریبی پیدا کنند؛ البته بر اساس توصیه تکنسین‌های تعمیر لپ‌تاپ، شرط استفاده از این سرویس این است که قبل از مفقود شدن یا به سرقت رفتن لپ تاپ، آن را فعال کرده باشید. برای فعال کردن قابلیت مکان یابی روی منوی ویندوز کلیک راست کرده و گزینه Settings را انتخاب کنید.

گزینه Update & Security و سپس Find My Device را انتخاب کرده و Find my device را به حالت On تغییر دهید.

اگر از مسیر System→ About→ Rename PC نام دستگاه را تغییر دهید، ردیابی لپ تاپ گم شده برای شما راحت‌تر و سریع‌تر خواهد بود.

حالا اگر دستگاه گم شد، از طریق یک سیستم دیگر وارد اکانت مایکروسافت خود شوید. سپس لپ تاپ خود را انتخاب کنید تا از آخرین موقعیت آن مطلع شوید.

ردیابی لپ تاپ اپل با Find my Mac

کاربران مک هم می‌توانند برای ردیابی لپ تاپ گم شده از سرویس Find my Mac استفاده کنند. مانند ویندوز، باید این ویژگی را نیز قبل از به سرقت رفتن مک بوک فعال کنید.

پس از آن کافی است وارد حساب کاربری خود شده و موقعیت دستگاه را شناسایی کنید. حتی این امکان را نیز دارید که لپ تاپ را از راه دور قفل کنید.

همچنین می‌توانید برای سارق پیام بفرستید!

ردیابی لپ تاپ سرقتی با استفاده از آدرس IP

یکی دیگر از روش‌های ردیابی لپ تاپ گم شده، استفاده از آدرس IP دستگاه است. این قابلیت زمانی کاربرد دارد که سارق لپ تاپ را روشن کرده و با آن کار کند.

آن طور که کارشناسان عنوان می‌کنند، این ویژگی تنها شهر یا نهایتاً خیابان محل دستگاه را به شما نشان می‌دهد. وارد اکانت جیمیل خود شده و در سمت راست پایین صفحه، گزینه جزئیات (Details) را انتخاب کنید.

در این مرحله پنجره‌ای باز می‌شود که در آن دستگاه‌هایی که اخیراً به جیمیل شما دسترسی داشته‌اند، نمایش داده می‌شوند. گزینه نمایش جزئیات (Show Details) را برای لپ تاپی که گم کرده‌اید بزنید تا آدرس آی پی آن نمایش داده می‌شود. آن را یادداشت کرده و از طریق مراجع قضائی، مسئله را پیگیری کنید.

پیدا کردن لپ تاپ گم شده با نرم‌افزار PREY

یکی دیگر از روش‌های ردیابی لپ تاپ گم شده، استفاده از نرم‌افزار Prey است.

این برنامه، بدون اطلاع سارق، اطلاعات کاملی را برای شما ارسال می‌کند. به محض این که لپ تاپ روشن شده و به اینترنت متصل شود، یک لیست کامل از برنامه‌های در حال اجرا و نرم‌افزار‌ها و ابزار‌های فعال، تصویری از صفحه دسکتاپ، اطلاعات کامل از شبکه WiFi، وضعیت عمومی سیستم و ده‌ها بخش دیگر برای شما ارسال می‌شود.

نرم‌افزار Prey به صورت خودکار و مخفی، وبکم دستگاه را روشن کرده و از چهره فردی که در حال استفاده از لپ تاپ است و حتی محیط اطراف آن عکس می‌گیرد.

بهتر است یک اکانت مهمان در لپ تاپ بسازید تا سارق وارد آن شود؛ به این ترتیب اگر PREY را از قبل در سیستم نصب کرده باشید، گزینه‌های متنوع این اپ به شما کمک می‌کنند که محل دقیق دستگاه و حتی فردی که با آن کار می‌کند را پیدا کنید.