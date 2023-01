به نقل از ورایتی، هیچ چیز نمی‌تواند جلوی راه آب را بگیرد.

دنباله «آواتار» (Avatar) جیمز کامرون با پشت سر گذاشتن «انتقام‌جویان: جنگ ابدیت» (Avengers: Infinity War), پنجمین فیلم پرفروش تاریخ شد و در روز پنجشنبه, جایگاه خود را به دست آورد.

«آواتار: راه آب» (Avatar: The Way of Water) اکنون در باکس‌آفیس جهانی ۲.۰۵۴ میلیارد دلار فروخته است و «انتقام‌جویان: جنگ ابدیت» پس از اکران در سال ۲۰۱۸، در مجموع به همان اندازه چشمگیر ۲.۰۵۲ میلیارد دلار فروش داشت.

«آواتار» (با فروش ۲.۹۲ میلیارد دلار)، «انتقام‌جویان: پایان بازی» (Avengers: Endgame) (با فروش ۲.۷۹ میلیارد دلار)، «تایتانیک» (Titanic) (با فروش ۲.۱۹ میلیارد دلار) و «جنگ ستارگان: نیرو برمی‌خیزد» (Star Wars: The Force Awakens) (با فروش ۲.۰۷ میلیارد دلار) در رتبه‌های بالاتر در فهرست تاریخ قرار دارند. «آواتار: راه آب» نیز, بیش از «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» (Spider-Man: No Way Home) (با فروش ۱.۹۲ میلیارد دلار) درآمد داشته است و آن را به پرفروش‌ترین فیلم دوران بعد از کرونا تبدیل کرده است.

در سطح بین‌المللی، «آواتار: راه آب» ۱.۵ میلیارد دلار فروخت و چهارمین فیلم بزرگ تاریخ شد. در باکس‌آفیس داخلی، ۶۰۳ میلیون دلار فروش داشته است و در رتبه ۱۳ تمام دوران قرار دارد. این تنها ششمین فیلمی است که تا به حال ساخته شده است که در هفته ششم اکران خود از مرز ۲ میلیارد دلار عبور کرده است.

شایان ذکر است که دستاورد روز پنج‌شنبه, اکنون سه فیلم از پنج فیلم پرفروش تاریخ را به کامرون می‌دهد، اما فیلم‌های او بودجه بالایی نیز دارند. منابع می‌گویند که «آواتار: راه آب» که به توسعه فناوری جدید برای فیلمبرداری به صحنه‌های فیلمبرداری در زیر آب نیاز داشت. از اینرو, به درآمد ۱.۵ میلیارد دلاری هم, احتیاج داشت و بیشتر فیلم‌ها از این مبلغ به بعد, بسیار سودآور بودند.

کامرون امیدوار است که «آواتار» را به یک فرنچایز پنج فیلمی تبدیل کند؛ فیلمی که حماسه‌ای خانوادگی چند نسلی را روایت می‌کند و این فیلمساز, نه تنها جدیدترین فیلم «آواتار» را کارگردانی کرده، بلکه نویسندگی آن را با ریک یافا و آماندا سیلور نیز انجام داده است.

«راه آب» که وارد هفتمین هفته اکران خود می‌شود، توانسته است با پیشی گرفتن از «جنگ ستارگان: نیرو برمی‌خیزد» در جدول تاریخ، از فیلم بزرگ بعدی باکس آفیس یعنی «مرد مورچه‌ای و زنبور: جهان کوآنتومی» (Ant-Man and the Wasp: Quantomania) نیز, پیشی بگیرد.

در «آواتار: راه آب» بازیگرانی چون؛ سم ورثینگتون، زوئی سالدانا، کیت وینسلت، استیون لانگ و سیگورنی ویور به ایفای نقش پرداخته‌اند و این دنباله, با نقد‌های قوی منتقدان مواجه شده و برای چهار جایزه اسکار از جمله بهترین فیلم نامزد شده است.