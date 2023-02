شرکت ایسوس به‌تازگی دو لپ‌تاپ Vivobook Go ۱۵ OLED و Vivobook Go ۱۴ را رونمایی کرده است.

این محصولات به تراشه‌های سری هفت هزار AMD Ryzen مجهز شده‌اند.

لپ‌تاپ Vivobook Go ۱۵ OLED دارای پردازشگر AMD R۵، ۷۵۲۰U است که با ۱۶ گیگابایت حافظه رم LPDDR۵ و ۵۱۲ گیگابایت حافظه ذخیره‌سازی داخلی PCIe ۳.۰ SSD همراه شده است.

همان طور که از نام لپ‌تاپ Vivobook Go ۱۵ OLED مشخص است، دارای نمایشگر ۱۵.۶ اینچی OLED با میزان روشنایی ۴۰۰ نیت است.

ضخامت این محصول ۱۷.۹ میلی‌متر و وزن آن ۱.۶۳ کیلوگرم است و در سه رنگ نقره‌ای، مشکی و سبز مایل به خاکستری عرضه می‎‌شود.

طراحی لپ‌تاپ Vivobook Go ۱۴ بسیار شبیه لپ‌تاپ Vivobook Go ۱۵ OLED است. وزن این محصول ۱.۳۸ کیلوگرم است و دارای نمایشگر ۱۴ اینچی IPS با میزان روشنایی ۲۵۰ نیت است. لپ‌تاپ Vivobook Go ۱۴ دارای باتری ۴۲ کیلووات ساعت است و از باز و بسته شدن ۱۸۰ درجه همچنین پردازنده R۵، ۷۵۲۰U پشتیبانی می‌کند.

هر دو لپ‌تاپ یادشده دارای یک پورت USB ۳.۲ Gen ۱ Type A، یک پورت USB ۳.۲ Gen ۱ Type C و یک پورت HDMI هستند. هنوز اطلاعاتی در مورد قیمت این محصولات در دسترس قرار نگرفته است.