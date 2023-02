هنگامی که برنامه‌ای از کار می‌افتد، ممکن است عملکرد دستگاه شما را تحت تاثیر قرار دهد و انجام بسیاری از کار‌ها را با اختلال روبه رو کند.

اما خبر خوب این است که تعمیر برنامه‌های خراب کار چندان دشواری نیست، چه در اندروید، iOS، ویندوز یا macOS باشید. در این راهنما، ما شما را از طریق مراحل کلیدی که باید انجام دهید تا همه چیز دوباره به خوبی اجرا شود، راهنمایی می‌کنیم. با این حال، مطمئن شده و دوباره بررسی کنید که مشکلات شما به طور خاص مربوط به یک برنامه باشد. اگر چندین برنامه اشتباه عمل می‌کنند، ممکن است با مشکل بزرگ‌تری در رایانه یا گوشی هوشمند خود مواجه شوید.

عیب یابی برنامه‌های اندروید

هنگامی که یک برنامه تلفن همراه فعال می‌شود، مقصر اغلب داده‌های خراب است. بسیاری از برنامه‌ها بیت‌هایی از داده‌ها را در حافظه محلی تلفن شما ذخیره می‌کنند؛ این به شما امکان می‌دهد دفعه بعد که برنامه را باز می‌کنید، سریعتر به آن دسترسی پیدا کنید. با این حال، اطلاعات ذخیره شده به صورت محلی نیز ممکن است دچار مشکل شوند و برنامه را از کار بیندازند. گاهی اوقات می‌توانید با وادار کردن برنامه به بازخوانی داده‌های خود از ابر یا فایل‌های اصلی برنامه، به جای ذخیره‌سازی محلی، مشکل را برطرف کنید.

برای انجام یک به روزرسانی اولیه حافظه پنهان در اندروید، یک برنامه را از حافظه اخیر تلفن خود پاک کنید. دستگاه شما برنامه‌های اخیرا استفاده شده را فعال نگه می‌دارد که حافظه پنهان محلی آن‌ها را حفظ می‌کند. با پاک کردن برنامه از حافظه، داده‌های کش را بازنشانی می‌کنید. برای انجام این کار، ابتدا با کشیدن آهسته از پایین صفحه به بالا وارد تنظیمات اپلیکیشن شوید. سپس با کشیدن انگشت به سمت بالا، از برنامه پر اشکال خارج شوید. برای اندازه گیری خوب، بلافاصله پس از آن گوشی خود را راه اندازی مجدد کنید.

برای بازنشانی جامع‌تر، به تنظیمات > برنامه‌ها و اعلان‌ها > مشاهده همه برنامه‌ها بروید و برنامه مشکل‌ساز را از لیست انتخاب کنید. پس از آن به Storage & cache بروید و روی Clear cache ضربه بزنید. دفعه بعد که برنامه بارگیری می‌شود، باید داده‌های خود را به روز و بیت‌های خراب را پاک کند. اگر این ترفند را انجام نداد، روی Clear storage در همان صفحه‌ای که گزینه Clear cache است، ضربه بزنید. این همه اطلاعات ذخیره شده را پاک کرده و برنامه را به حالتی که برای اولین بار آن را نصب کرده‌اید، بازنشانی می‌کند. این بدان معنی است که شما باید به سیستم وارد شوید و تنظیمات خود را مجددا پیکربندی کنید. با این حال اگر این مرحله مشکل را برطرف کند، ارزش دردسرش را دارد.

با برنامه‌ای که همچنان بد رفتار می‌کند، ممکن است مشکل مهمی در کد برنامه وجود داشته باشد یا دیگر با دستگاه شما سازگار نباشد. توسعه دهندگان ممکن است از این مشکلات آگاه باشند، بنابراین باید بررسی کنید که آیا به روز رسانی وجود دارد که آن‌ها را حل کند یا خیر. برنامه Play Store را باز کنید، روی آواتار خود در بالا سمت راست ضربه بزنید، برنامه‌ها و بازی‌های من را انتخاب کنید و ببینید آیا برنامه مورد نظر در لیست به روزرسانی‌های در انتظار است یا خیر.

اگر این طور است، هر به روز رسانی را نصب کنید و ببینید آیا تفاوتی ایجاد می‌کند یا خیر. به روز رسانی سیستم عامل اندروید نیز می‌تواند مشکلات سازگاری را به حداقل برساند. به روزرسانی‌های اندروید را در تنظیمات > سیستم > پیشرفته > به روزرسانی سیستم بررسی کنید.

اگر به‌روزرسانی‌ها را نمی‌بینید یا بر نحوه اجرای برنامه تاثیر نمی‌گذارند، حذف و نصب مجدد برنامه ممکن است کمک کند. به لیست Play Store برنامه برگردید، روی نام برنامه و سپس روی Uninstall ضربه بزنید. پس از تکمیل این فرآیند، دکمه باید به Install برگردد. گوشی را مجدد راه اندازی کنید، سپس Play Store را باز کرده و یک بار دیگر برنامه را نصب کنید.

پس از همه این ها، اگر برنامه همچنان خراب می‌شود، زمان آخرین راه حل است: مستقیما با توسعه دهنده تماس بگیرید و مشکل خود را توضیح دهید. در لیست Play Store برنامه، روی نام برنامه ضربه بزنید، باید یک گزینه Developer Contact را با یک ایمیل و یک وب‌سایت مشاهده کنید تا به شما در برقراری ارتباط کمک کند.

عیب یابی برنامه‌های iOS و iPadOS

فرآیند iOS و iPadOS بسیار شبیه به فرآیند اندروید است: سعی کنید حافظه پنهان داده‌ها را پاک کنید، گوشی را مجددا راه اندازی کنید، نرم افزار را به روز کنید و در نهایت برای کمک بیشتر با توسعه دهنده تماس بگیرید.

ابتدا حافظه پنهان برنامه را با پاک کردن حافظه، تازه‌سازی کنید: از پایین صفحه به بالا بکشید و نگه دارید تا برنامه‌های باز شما ظاهر شوند، یا روی دکمه Home دوبار ضربه بزنید، سپس روی برنامه‌ای که مشکل ایجاد می‌کند، انگشت خود را به بالا بکشید. سپس با نگه داشتن همزمان دکمه‌های Volume down و Side تا زمانی که گزینه slide to power off ظاهر شود، آیفون را مجددا راه اندازی کنید. اگر گوشی شما دارای دکمه Home است، دکمه‌های Home و Side را نگه دارید تا لوگوی اپل ظاهر شود. برای راه اندازی مجدد آیپد، Volume up و سپس Volume down را فشار داده و سپس دکمه بالایی را نگه دارید.

برخلاف اندروید، راه آسانی برای پاک کردن حافظه نهان یا داده‌های یک برنامه در iPhone یا iPad وجود ندارد؛ بنابراین اولین قدم شما باید بررسی به روز رسانی باشد. فروشگاه App را باز کنید، روی آواتار Apple ID خود ضربه بزنید و هر به روزرسانی را که می‌بینید، نصب کنید. در حالی که در حال انجام آن هستید، به روزرسانی‌های معلق را در تنظیمات > عمومی > به روزرسانی نرم‌افزار بررسی کنید.

اگر برنامه مشکل‌ساز به روزرسانی در دسترس ندارد، یا به روزرسانی آن به سادگی کار نمی‌کند، وقت آن است که برنامه را حذف و دوباره نصب کنید. این باید داده‌های خراب یا تنظیمات ضعیف را پاک کرده و برنامه را مجبور کند از ابتدا شروع به کار کند. نماد برنامه را در صفحه اصلی فشار داده و نگه دارید، سپس از منوی ظاهر شده روی حذف برنامه و سپس حذف برنامه ضربه بزنید. گوشی خود را مجددا راه اندازی کنید و برنامه را از اپ استور دوباره نصب کنید.

فراتر از نصب مجدد، مرحله نهایی شما باید تماس با توسعه دهنده باشد. به فهرست اپ استور برنامه برگردید و مدخل وب‌سایت برنامه‌نویس را جست و جو کنید. این باید شما را به جزئیات تماس هدایت کند تا بتوانید در مورد مشکلاتی که دارید بپرسید.

عیب یابی برنامه‌های ویندوز

این روزها، سیستم‌عامل‌های کامپیوتری مانند گوشی‌ها، اپلیکیشن‌ها را مدیریت می‌کنند. این بدان معناست که می‌توانید مراحل عیب یابی مشابهی را دنبال کنید. شما به روزرسانی‌هایی را نصب می‌کنید که می‌توانند اشکالات را برطرف و سازگاری را به روزرسانی کنند و حافظه پنهان برنامه‌ای از داده‌های محلی را که ممکن است خراب شده باشند، پاک کنند.

ویندوز مانند گوشی‌های هوشمند سیستم مدیریت برنامه‌های کاربردی مرکزی ندارد، بنابراین روند به روزرسانی از برنامه‌ای به برنامه دیگر کمی متفاوت است. ابتدا برنامه را باز کنید و ببینید آیا منو دارای گزینه آپدیت است یا خیر. یا به وب سایت رسمی برنامه بروید تا ببینید آیا آخرین نسخه برای دانلود موجود است یا خیر. برنامه‌هایی که از فروشگاه مایکروسافت خریداری کرده‌اید آسان‌تر هستند: می‌توانید آن‌ها را به صورت انبوه به روز کنید. به نوار وظیفه بروید، «Microsoft Store» را جستجو و گزینه بالا را انتخاب کنید، سپس روی دکمه منو (سه نقطه افقی) در بالا سمت راست کلیک کنید و Downloads and updates > Get updates را انتخاب کنید.

رایانه شما دستگاه پیچیده‌تری نسبت به تلفن هوشمند شماست، به این معنی که مناطق مشکل بالقوه بیشتری وجود دارد. به عنوان مثال، یک برنامه کامپیوتری به احتمال زیاد با سایر نرم افزار‌ها و خود سخت افزار مشکل ساز سازگاری دارد، بنابراین علاوه بر به روز رسانی برنامه مشکل ساز، باید مطمئن شوید که سایر برنامه‌های شما نیز به روز هستند. در حالی که در آن هستید، به تنظیمات > به روزرسانی و امنیت بروید و هر به روزرسانی معلقی را که در آن صفحه ظاهر می‌شود، نصب کنید.

اگر به روزرسانی برنامه آن را برطرف نکرد، گام بعدی شما پاک کردن حافظه پنهان داده‌های آن است که احتمالا هر گونه باگ را از بین می‌برد. در ویندوز، تنها راه برای انجام این کار حذف و نصب مجدد برنامه است. برای حذف یک برنامه، منوی Start را بزنید و نماد cog را انتخاب کنید تا تنظیمات ویندوز باز شود. Apps را انتخاب کنید، برنامه مشکل ساز را یافته روی آن کلیک کنید و برای حذف آن Uninstall را انتخاب کنید. سپس برنامه را مجددا از وب یا فروشگاه مایکروسافت نصب کنید.

هنگامی که بعد از آن مشکلات همچنان ظاهر می‌شوند، وقت آن است که با تیم توسعه دهنده تماس بگیرید. وب سایت برنامه باید شما را به سمت هر سیستم پشتیبانی که توسعه دهندگان ارائه می‌دهند، راهنمایی کند.

عیب یابی برنامه‌های macOS

روش موجود در macOS شباهت زیادی به فرآیند ویندوز دارد. مجددا از اصول به روز رسانی و پاکسازی کش پیروی خواهید کرد.

ابتدا به روزرسانی‌ها را نصب کنید. برای برنامه‌هایی که از اینترنت نصب کرده‌اید، منوی برنامه را برای یک گزینه به روزرسانی بررسی کنید یا آخرین نسخه را از وب دانلود کنید. هر چیزی که از اپ استور مک دریافت کرده‌اید، در صورت در دسترس بودن به روزرسانی، به‌طور خودکار به شما هشدار داده می‌شود. با باز کردن App Store و انتخاب برگه Updates، به روزرسانی‌های معلق را بررسی و نصب کنید.

همین برگه همچنین به شما می‌گوید که آیا بروز رسانی macOS در دسترس است یا خیر. اگر نسخه جدیدی از سیستم عامل اخیرا منتشر شده است، اما هنوز آن را نصب نکرده اید، ممکن است برخی از برنامه‌های نصب شده شما به دلیل مشکلات سازگاری، گه گاه دچار اشکال شوند. برای رفع این مشکل، سیستم عامل را به روز کنید. مانند ویندوز، یکی از برنامه‌های شما ممکن است در پاسخ به یک برنامه دیگر یا حتی یک دستگاه سخت افزاری خراب شود. اگر اخیرا چیزی را در مورد سیستم خود تغییر داده‌اید، ممکن است یک سرنخ باشد. به همین دلیل مهم است که همه نرم افزار‌های دیگر خود را به روز نگه دارید، حتی اگر متوجه رفتار باگ در برنامه‌های دیگر نمی‌شوید.

اگر به روزرسانی‌ها برنامه مشکل شما را برطرف نکرد، وقت آن است که با حذف و نصب مجدد برنامه، تا حد امکان اطلاعات آن را پاک کنید. اگر برنامه را از Mac App Store نصب کرده‌اید، Launchpad را باز کنید، روی نماد برنامه کلیک کرده و نگه دارید و نماد X را که ظاهر می‌شود، انتخاب کنید. برای برنامه‌هایی که به طور جداگانه نصب شده‌اند، به دنبال ابزار حذف و نصب باشید که باید در پوشه برنامه در Finder > Applications ظاهر شود. اگر نمی‌توانید گزینه حذف و نصب را پیدا کنید، فقط برنامه را از برنامه‌ها به سطل زباله بکشید، سپس روی سطل زباله کلیک کرده و نگه دارید و خالی کردن سطل زباله را انتخاب کنید.

پس از نصب مجدد نرم افزار از اپ استور یا وب، باید داده‌های باگ را پاک کرده و به تنظیمات کارخانه بازنشانی کند. اگر با این کار مشکلاتی که تجربه کرده‌اید، برطرف نشد، سعی کنید با توسعه دهنده تماس بگیرید. اغلب می‌توانید از طریق برنامه یک گزینه تماس پیدا کنید یا اطلاعات تماس را در وب‌سایت رسمی بررسی کنید.

سایر نکات عیب یابی

همان طور که اشاره کردیم، کامپیوتر شما از گوشی هوشمند شما پیچیده‌تر است، به این معنی که یک مشکل مقصران بالقوه بیشتری دارد. برنامه‌های افزودنی و سخت‌افزار معیوب می‌توانند باعث خرابی برنامه‌های شما شوند.

برنامه‌های رایانه‌ای مانند مرورگر‌های وب اغلب با برنامه‌های افزودنی شخص ثالث کار می‌کنند و یک افزونه بد می‌تواند آن‌ها را خراب کند. اگر فکر می‌کنید این ممکن است دلیل اصلی مشکلات شما باشد، افزونه‌های مرورگر خود یا هر برنامه‌ای که استفاده می‌کنید را یکی یکی غیرفعال کنید. در کروم، به منوی ابزار‌های بیشتر > برنامه‌های افزودنی بروید. در فایرفاکس، منوی فایرفاکس > افزونه‌ها را انتخاب کنید. در Microsoft Edge، منوی Edge > Extensions را انتخاب کرده و برای Safari، Safari > Preferences > Extensions را باز کنید.

علاوه بر برنامه‌های افزودنی، دستگاه‌های سخت‌افزاری که اخیرا نصب شده‌اند، می‌توانند باعث مشکلات برنامه شوند، به‌ویژه زمانی که دستگاه مورد نظر قدیمی‌تر باشد. برای بررسی اینکه آیا مقصر است، سخت افزار را جدا کنید و ببینید که آیا با این کار مشکلات شما برطرف می‌شود یا خیر. در این صورت ممکن است بتوانید با دانلود درایور‌های سخت افزاری به روز شده از وب سایت سازنده، مشکل را برطرف کنید.

در نهایت، چه برنامه‌ای در رایانه و چه در تلفن شما عملکرد نادرست داشته باشد، همیشه می‌توانید با اینترنت مشورت کنید. یک جست و جوی سریع وب می‌تواند مشکلات شناخته شده برنامه‌های خاص را همراه با رفع مشکلات احتمالی پیدا کند. حتی اگر تحقیقات شما نتوانست راه حلی پیدا کند، حداقل می‌دانید که تقصیر متوجه شما نیست.

