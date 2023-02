به نقل از ورایتی، در هفتاد و سومین دوره اهدای جوایز انجمن تدوینگران سینمای آمریکا (ACE)، «تار» (Tár) ساخته «تاد فیلد»، «در جبهه غرب خبری نیست» (All Quiet on the Western Front) به کارگردانی «ادوارد برگر»، «الویس» (Elvis) ساخته «باز لورمن»، «تاپ گان: ماوریک» (Top Gun: Maverick) به کارگردانی «جوزف کوشینسکی» و «زن پادشاه» (The Woman King) ساخته «جینا پرینس -بایدوود» توانستند در فهرست نامزد‌های بهترین تدوین برای فیلم‌های درام قرار بگیرند.

«بنشی‌های اینیشرین» (The Banshees of Inisherin)، «همه چیز همه جا به یکباره» (Everything Everywhere All at Once)، «پیاز شیشه ای: معمای چاقوکشی» (Glass Onion: A Knives Out Mystery)، «منو» (The Menu) و «مثلث غم» (Triangle of Sadness) توانستند نامزد بهترین تدوین برای فیلم‌های کمدی این دوره شوند و «خرس»، «جانشینی» و «لوتوس سفید» هم در فهرست نامزد‌های بخش تلویزیونی قرار گرفتند.



از سال ۱۹۶۱، فقط ۱۲ تدوینگر زن توانستند برنده جایزه بهترین تدوین برای فیلم درام شوند و امسال هم، نام دو تدوینگر زن در میان نامزد‌های بهترین تدوینگران دیده می‌شود که یکی «مونیکا ویلی» و دیگری، «تدریلین شروپشایر» است که به ترتیب، توانستند برای فیلم‌های «تار» و «پادشاه زن» نامزد این بخش شوند.

گفتنی است که مونیکا ویلی، پیش از این هم توانسته بود یک بار نامزد اسکار شود.

همان طور که قبلاً اعلام شده بود جایزه ادی طلایی بهترین فیلمساز امسال به «جینا پرینس -بایدوود»، کارگردان «پادشاه زن» تعلق می‌گیرد.

این جایزه، هر ساله به یکی از فیلمسازانی اهدا می‌شود که آثار او بیشترین تأثیر را روی هنر و صنعت سینما گذاشته است.

گفتنی است که بخش‌های انیمیشن، سریال‌های درام و کمدی، مستند، برنامه‌های زنده تلویزیونی و سریال کوتاه، از دیگر بخش‌های حائز دریافت جایزه ادی هستند و همچنین، برندگان نهایی ادی سال ۲۰۲۳، در روز ۵ مارس معرفی خواهند شد.