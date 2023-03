به نقل از collider، امسال، سال باورنکردنی دیگری برای دنیای انیمیشن خواهد بود؛ به طوری که «فیلم برادران سوپر ماریو» (The Super Mario Bros. Movie) و «اسپایدر من» (Spider-Man: Across the Spider-Verse) از تماشایی‌ترین آثار امسال هستند و در این میان، فرنچایز بزرگ دیگری چون؛ «لاک‌پشت‌های نینجا» (Teenage Mutant Ninja Turtles) هم اکران خواهد شد.

این فیلم، بر اساس قهرمان‌های کتاب‌های مصور ساخته شده است و یکی از نکات جالب توجه در قسمت جدید «لاک پشت‌های نینجا» این است که «جکی چان»، بازیگر آسیایی از بازیگران اصلی این اکشن فانتزی به شمار می‌آید و همچنین، جان سینا، قهرمان مشهور کشتی کج هم که چندی است در دنیای سینما حضور دارد، در این فیلم به صداپیشگی یکی از شخصیت‌ها می‌پردازد.

کمپانی پارامونت اعلام کرده است که هزینه چندانی برای ساخت این نسخه از فیلم صرف نشده است و «جف راو»، کارگردان آن هم، از ساخت نسخه احیا شده این کار ابراز امیدواری کرده است.

گفتنی است که «لاک پشت‌های نینجا» برای اولین بار در سال ۱۹۹۰ مهمان تماشاگران سینما شد و با حضور موفق خود توانست مخاطبان قدیمی را با خود همراه کرده و تماشاگران جدیدی نیز، پیدا کند.

قرار است «لاک‌پشت‌های نینجا» در تاریخ ۴ آگوست سال ۲۰۲۳ در سینما‌ها اکران شود و گفته می‌شود که اولین تریلر آن، در روز دوشنبه ۶ مارس منتشر خواهد شد. این در حالی است که طرفداران لاک پشت‌های نینجا به شدت مشتاق اکران این نسخه جدید هستند.