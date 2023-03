کمین کلاهبرداران با شروع سفر‌های نوروزی؛

با توجه به فرا رسیدن سال جدید، سفر‌های نوروزی با رونق فراوانی مواجه می‌شود و در این میان سفر‌های خارجی نیز طرفداران پر و پا قرص خود را دارد، مسافرانی که با صرف هزینه‌های کلان خواهان دیدن کشور‌های مختلف جهان در ۱۳ روز تعطیلات هستند، از سفر به کشور‌های همسایه مثل ترکیه و امارات تا گشتن دور دنیا با کشتی لوکس کروز که هزینه حضور در این کشتی به بیش از یک میلیارد تومان هم می‌رسد.

علی تهمک کارشناس حوزه مهاجرت با اشاره به افزایش سفرهای خارجی در این ایام، نسبت به کلاهبرداری‌ها هشدار داد و گفت: آنچه که نیاز به بررسی بیشتری دارد، سرنوشت مسافرانی است که علی‌رغم پرداخت تمام هزینه‌های سفر هرگز پایشان به کشور مقصد نرسیده و تمام روز‌های تعطیلات را در شهر مبدا و درگیر فرایند قانونی شکایت از شرکت‌های کلاهبردار توریستی هستند؛ همان شرکت‌هایی که چند هفته قبل از عید نوروز با آگهی‌های مختلف تبلیغاتی در فضای مجازی کار خود را شروع کرده و پس از فریب مسافران به یکباره برای همیشه غیب می‌شوند تا سال بعدی با شگردی جدیدتر اقدام به کلاهبرداری کنند.

در ادامه برخی از شگرد شرکت‌های کلاهبرداری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلاهبرداری‌های شرکت‌های توریستی

این کارشناس حوزه مهاجرت درباره این نوع کلاهبرداری گفت: در این کلاهبرداری، شرکت‌ها جعلی بوده و وجود خارجی ندارند و پس از مدتی فراری یا متواری می‌شوند. بیشتر با تبلیغات پیامکی هست که بهتر است مجوز شرکت استعلام شود و یا شماره بلیط پرواز و واچر هتل استعلام شود (بلیط پرواز از ایرلاین صادرکننده و یا واچر هتل از خود هتل که با سرچ اینترنتی مشخصات هتل در دسترس قرار می‌گیرد). (این نوع کلاهبرداری بعضی وقت‌ها با بریز و بپاش شرکت‌های توریستی مدعی با برگزاری سمینار‌های بزرگ هم دیده شده).

وعده صدور ویزای آسان

این کارشناس حوزه مهاجرت درباره این نوع کلاهبرداری اظهار کرد: دومین کلاهبرداری که بسیار زیاد هم هست در دریافت ویزاست. اگر شرکتی شرایط بسیار راحت و آسانی را در دریافت ویزا اعلام می‌کند، معمولا کلاهبرداری از آب در می‌آید. تجربه می‌گوید یا متقاضی دریافت تور برای ویزا، باید یک شرایط مالی و پشتوانه‌ی خوب ریالی در بانک و املاک مستند داشته باشد و یا مبلغ حداقل چند صد میلیون تومانی در حساب بانکی خودش را در اختیار آژانس قرار بدهد که ویزا صادر شود در غیر این صورت بهتر است مردم فریب شرکت‌هایی که مدعی صدور ویزا با شرایط راحت و آسان هستند را نخورند.

کلاهبرداری خدمات اقامتی و خدمات گردشگری تور

وی درباره کلاهبرداری از نوع خدمات گردشگری تور افزود: بیشترین موردی که در این نوع کلاهبرداری شاهد آن هستیم در ارائه کلاس هتل است؛ یعنی شخص پس از حضور در مقصد متوجه می‌شود که کلاس هتل با ادعای فروشنده‌ی تور همخوانی ندارد و خدمات هتل هم بی کیفیت و در سطحی که فروشنده مدعی بوده نیست (که البته در خیلی از مواقع مسافر متوجه این تفاوت‌ها نمی‌شود).

وی اضافه کرد: متقاضیان باید در نظر بگیرند که خدمات All یا U All از طرف هتل‌ها در مناطق بسیار معدودی در جهان ارائه می‌شود: u All از صبحانه تا شام و میان وعده و خیلی از چیز‌های دیگر به صورت شبانه روزی رایگان در اختیار شخص قرار می‌گیرد. در All نهایتا تا آخر شب خدمات رایگان است و در FB میان وعده حذف می‌شود و سه وعده صبحانه، ناهار و شام به مسافر تعلق می‌گیرد و در HB فقط صبحانه و یک وعده ناهار یا شام سرو می‌شود و در BB فقط صبحانه و در OB حتی صبحانه هم به مسافر تعلق نمی‌گیرد که حتما باید اشخاص قبل از عزیمت این موضوع را از هتل استعلام کنند.

خدمات گشت شهری و خارج از هتل محل اقامت ترفند دیگر کلاهبرداران

تهمک، کارشناس حوزه مهاجرت گفت: یکی دیگر از مواردی که مشاهده می‌شود این است که خدمات گشت شهری و خارج از هتل محل اقامت توسط به اصطلاح تور لیدر‌ها و یا راهنما‌های شهری و برون شهری تبدیل به کلاهبرداری‌های بزرگی شده است.

وی افزود: مثلا تور لیدر یا راهنما با یک رستوران و یا مکان تفریحی زد و بند کرده و مبالغ بسیار سنگینی را از توریست دریافت می‌کنند که به صورت عادی و بعضی اوقات این مبالغ تا چهار برابر قیمت واقعی‌اش دریافت می‌شود. به همین دیل بهتر است که مسافرین از رسپشن و راهنمای خود هتل‌ها مشورت بگیرند و یا خودشان از محل مورد نظر بلیط تهیه کنند و به رستوران‌ها هم بدون راهنما و به صورت شخصی مراجعه کنند.

کلاهبرداری با عدم اطلاع توریست‌ها و دادن وعده‌های اغوا کننده

این کارشناس حوزه مهاجرت با بیان اینکه بهتر است افراد اطلاعات تماس‌های عمومی کشور و شهر مقصد از شماره تماس اورژانس تا پلیس را قبل از سفر تهیه کنند افزود: یکی دیگر از مسائل مربوط به تور‌های مسافرتی این است که مردم به هیچ وجه تور‌های ارائه شده توسط شرکت‌های هرمی را خریداری نکنند.

وی تصریح کرد: به دلیل عدم ارتباط بانک‌های داخلی با بانک‌های خارج از ایران و نداشتن کارت‌های بین المللی اکثر مسافران ایرانی مجبور به استفاده از پول نقد هستند که همین باعث سواستفاده‌های زیادی از مسافران ایرانی می‌شود. مثلا در اکثر مواقع به دلیل پرداخت وجه نقد دیگر مسافر ایرانی قادر به پیگیری پرداخت خودش نیست و یا مشکلات دیگری که برایشان پیش می‌آید. مسافران ایرانی بهتر است که در زمان پرداخت پول حتما رسید و فاکتور خرید را درخواست کنند.