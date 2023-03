خط تولید آنتی‌بیوتیک‌های جدید به‌ویژه آنتی‌بیوتیک‌هایی که می‌توانند باکتری‌های مقاوم به دارو را کنترل کنند، رو به اتمام و توقف است. در حال حاضر تصور می‌شود که تنها حدود دوجین کاندید برای درمان عفونت‌های مهم در آزمایش‌های بالینی قرار دارند، با دارو‌های بالقوه کمتری که می‌توانند به‌طور قابل‌اعتمادی در حال توسعه با ابر میکروب‌ها باشند.

گزارش جدید WHO در نشست آنلاین ویژه کنگره میکروبیولوژی بالینی و بیماری‌های عفونی اروپا در اوایل ماه جاری توسط والریا گیگانته، سرپرست تیم بخش مقاومت ضد میکروبی WHO ارائه شد که بر اساس بررسی WHO در سال گذشته است.

بر اساس این گزارش، تنها ۱۲ آنتی بیوتیک جدید از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ وارد بازار شده است. ۲۷ آنتی بیوتیک آزمایشی دیگر که علیه عفونت‌های باکتریایی «بحرانی» هدف قرار گرفته‌اند مانند اسینتوباکتر بومانی و سودوموناس آئروژینوزا، در حال توسعه بالینی هستند، اما تنها شش مورد از این دارو‌ها به اندازه کافی متفاوت از آنتی بیوتیک‌های موجود هستند که می‌توانند بدون نگرانی علیه باکتری‌های مقاوم به دارو استفاده شوند و تنها چهار مورد با مکانیسم عمل واقعا منحصر به فرد طراحی شده‌اند؛ در حالی که برخی از این دارو‌ها در مراحل پایانی آزمایش هستند و ممکن است به زودی در دسترس عموم قرار گیرند، برخی دیگر ممکن است در طول مسیر شکست بخورند و گزینه‌های کمتری برای ما باقی بگذارند.

باکتری‌ها دائما در حال تکامل هستند و بسیاری از آن‌هایی که می‌توانند باعث بیماری انسان شوند به طور پیوسته با آنتی بیوتیک‌های موجود سازگار شده‌اند. اغلب اوقات ترفند‌هایی که باکتری‌ها برای فرار از یک آنتی بیوتیک می‌آموزند و به باکتری‌های دیگر منتقل می‌کنند، می‌توانند برای شکست سایر دارو‌های متعلق به همان کلاس مورد استفاده قرار گیرند.

بدون عرضه مداوم آنتی‌بیوتیک‌های جدید یا سایر استراتژی‌های درمانی، این باکتری‌ها به سرعت از هر چیزی که ما به آن‌ها می‌فرستیم برتری خواهند داشت.

ما در حال حاضر شاهد مواردی از عفونت‌های باکتریایی هستیم که عملا به تمام دارو‌های موجود مقاوم هستند و به ناچار موارد بیشتری را دنبال خواهند کرد. حتی امروزه نیز تصور می‌شود که سالانه ۵ میلیون مرگ در سراسر جهان به عفونت‌های مقاوم به دارو مرتبط است. در ۳۰ سال آینده، ابر میکروب‌ها می‌توانند بیشتر از سرطان انسان را بکشند.

افزایش سریع عفونت‌های مقاوم به چند دارو در سراسر جهان نگران کننده است. کارشناسان سازمان جهانی بهداشت معتقدند زمان برای عرضه آنتی بیوتیک‌های جدید به بازار و مبارزه با این تهدید فوری برای سلامت عمومی تمام شده است. بدون اقدام فوری، ما در خطر بازگشت به دوران قبل از آنتی بیوتیک هستیم که در آن عفونت‌های رایج کشنده می‌شوند.

منبع: popsci