جمعی از اهالی رسانه قم و خادمان حرم بانوی کرامت با حضور در خانه پدری شهیدان محرابیان از صبر و استقامت پدر و مادر این دو شهید والامقام تجلیل کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان -در نشست بسیار صمیمی و معنوی که در آستانه روز پدر و در شب ولادت امام جواد علیه السلام و با حضور تولیت و خادمان حرم مطهر موسی مبرقع فرزند بلافصل امام جواد علیهما السلام، جمعی از اهالی رسانه خبر استان قم، برخی اعضای هیئت رئیسه خانه مطبوعات استان قم، سرپرست روابط عمومی استانداری قم و مشاور امور ایثارگران استاندار برگزار شد، پدر و مادر شهیدان حاج جاسم و محمدحسن محرابیان به بیان خاطراتی از دو شهید خود پرداختند.

حاج حسین کاجی جانباز و راوی مطرح کشوری در این جلسه گفت: می توان گفت پدر شهیدان محرابیان در بین پدران شهدا از خصوصیت منحصربه‌فردی برخوردار است و آن این است که بیش از ده هزار مرتبه قرآن را ختم کرده است و اکنون هم به خاطر کهولت سن، ختم قرآن را رها نکرده و همچنان ادامه می دهد.

وی خاطرنشان کرد: بنده با خانواده مختلف شهدا در کل کشور مرتبط هستم ولی اگر بخواهم یک خانواده شاخص شهید قرآنی در کشور معرفی کنم حتماً خانواده و پدر شهید محرابیان یکی از آنها خواهد بود.

در این جلسه همچنین از دفترخاطرات خودنوشت شهید محمدحسن محرابیان رونمایی شد.

در پایان جلسه هدایای نفیسی از طرف خبرنگاران و تولیت حرم مطهر موسی مبرقع علیه السلام، از جمله سنگ متبرک حرم مطهر سید الشهدا علیه السلام و تابلو فرش منقش اسم حضرت موسی مبرقع که به خط استاد نجابتی کتابت شده بود، به والدین گرامی شهیدان محرابیان اعطا گردید.