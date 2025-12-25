مدیر مرکز پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شهرداری قم از اتمام پروژه شناسایی، ارزیابی و جانمایی مکان‌های مناسب اسکان اضطراری در سطح شهر قم با همکاری جمعیت هلال‌احمر استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی برزویی،مدیر مرکز پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شهرداری قم در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تکالیف قانونی شهرداری‌ها در حوزه مدیریت بحران اظهار کرد: در راستای اجرای وظایف محوله و با هدف ارتقای آمادگی شهر در مواجهه با حوادث و سوانح طبیعی، پروژه شناسایی مکان‌های مناسب برای اسکان اضطراری شهر قم با همکاری جمعیت هلال‌احمر استان به طور کامل اجرا شده است.

وی افزود: در این طرح، کلیه فضا‌هایی که در شرایط اضطراری قابلیت بهره‌برداری به‌عنوان مکان اسکان موقت شهروندان را دارند، شناسایی و نقشه‌های تخصصی مورد نیاز تدوین شده است.

مدیر مرکز پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شهرداری قم با بیان اینکه در این فرآیند بانک اطلاعاتی جامعی از فضا‌های بالقوه اسکان اضطراری تهیه شده است، گفت: بیش از ۱۵۰۰ مکان شامل پارک‌ها و بوستان‌ها، فضا‌های ورزشی روباز و سرپوشیده، مدارس، دانشگاه‌ها و سایر فضا‌های عمومی در سطح شهر شناسایی و موقعیت مکانی آنها به‌صورت دقیق جانمایی و نشانه‌گذاری شد.

برزویی ادامه داد: پس از انجام ارزیابی‌های اولیه فنی و بازدید‌های میدانی، بیش از ۶۰۰ مکان واجد شرایط به‌عنوان فضا‌های مناسب اسکان اضطراری انتخاب و در فهرست نهایی قرار گرفت.

وی با اشاره به اقدامات تکمیلی این پروژه تصریح کرد: نقشه‌های اجرایی و راهنمای استقرار اسکان اضطراری و همچنین طرح اولیه تابلو‌های راهنمای این مکان‌ها تهیه شده و پس از تأیید در مراجع ذی‌ربط، تابلو‌های مذکور در سطح شهر نصب خواهد شد تا در شرایط بحرانی، هدایت سریع و ایمن شهروندان تسهیل شود.

مدیر مرکز پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شهرداری قم در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه نقش مؤثری در افزایش تاب‌آوری شهری، تسریع فرآیند پاسخ اضطراری و ساماندهی مدیریت اسکان در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه خواهد داشت.

