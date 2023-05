فرنچایز «جان ویک» به یک میلیارد دلار فروش رسید

به نقل از گیزمودو، از سال ۲۰۱۴، فرنچایز «جان ویک» (John Wick) به دلیل ارائه صحنه‌های اکشن زیاد به‌طور مداوم مورد تحسین قرار گرفته و با هر قسمت، این مجموعه فیلم هواداران قابل اعتمادی برای خود ایجاد کرده است؛ هم به دلیل شایستگی‌های هر فیلم و هم توانایی بزرگ‌تر آن در بهره‌گیری از قدرت ستاره‌ای به نام کیانو ریوز و این فرنچایز برای استودیوی لاینزگیت نیز نتیجه داد. زیرا این مجموعه فیلم اکشن اکنون از مرز فروش یک میلیارد دلار عبور کرده است.

به لطف فیلم «جان ویک: فصل ۴» (John Wick: Chapter 4)، این مجموعه فیلم توانسته است این میزان فروش را داشته باشد.

در زمان نگارش این مقاله، میزان فروش بلیط این فیلم‌ها به ۱.۰۱ میلیارد دلار رسیده است و بیشتر آن به لطف جدیدترین فیلم است.

تا به امروز، فصل ۴ با درآمد ۴۲۶.۵ میلیون دلاری بیشترین درآمد را در بین هر چهار فیلم داشته است. «جان ویک: فصل ۳ – پارابلوم» (John Wick: Chapter ۳: Parabellum) با فروش ۳۲۸.۳۵ میلیون دلار رتبه دوم، «جان ویک: فصل ۲» (John Wick: Chapter ۲) با فروش ۱۷۴.۳۵ میلیون دلار در رتبه سوم و فیلم اصلی این فرنچایز یعنی «جان ویک» (John Wick) با فروش ۸۶.۱ میلیون دلار در جایگاه چهارم قرار گرفته‌اند.

درآمد هر فیلم در باکس آفیس، چهار برابر بودجه آن‌هاست. بنابراین، لاینزگیت مطمئناً ارزش پول خود را به دست آورده است.

جو دریک، مدیر فیلمبرداری استودیو در بیانیه‌ای به ورایتی گفت: «نمی‌توان بیشتر از این از تماشاگران سینمای جهانی برای رساندن ما به این دستاورد باورنکردنی سپاسگزار بود.

این نقطه عطف، گواهی است بر کار باورنکردنی چاد استاهلسکی و کیانو ریوز، در کنار [تهیه کنندگان اجرایی کار]باسیل ایوانیک و اریکا لی که مامغوریت خود برای پیشی گرفتن از هر فیلم متوالی در این فرانچایز را به سرانجام رسانده‌اند.

با این که فصل ۴، داستان جان را به پایان رساند، لاینزگیت جان ویک را بازنشسته نمی‌کند.

در ماه سپتامبر، سریال تلویزیونی پیش درآمد این فیلم یعنی «کانتیننتال: از دنیای جان ویک» (The Continental: From the World of John Wick) پخش خواهد شد و آنا د آرماس قرار است نقش اول فیلم اسپین‌آف این مجموعه به نام «بالرین» (Ballerina) باشد که گفته می‌شود کیانو ریوز هم در آن حضور کوتاهی خواهد داشت.

«جان ویک: فصل ۴» ۲۳ می‌ از طریق پلتفرم اینترنتی پیکاک پخش می‌شود و نسخه بلوری آن ۲۳ ژوئن منتشر خواهد شد.