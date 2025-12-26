مشارکت مردمی‌ رمز موفقیت نظم و انضباط شهری قم

باشگاه خبرنگاران جوان - احمدرضا شفیعی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به وضعیت نظم و انضباط شهری اظهار کرد: تعاملات ارزنده قضایی و انتظامی و مشارکت مسئولانه مردم دو عامل مهم در ایجاد شهری منظم و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

وی افزود:شهر مقدس قم به دلیل وجود بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران و حوزه‌های علمیه، و همچنین قرار گرفتن در مسیر مواصلاتی ۱۷ استان کشور، یکی از کلانشهرهای حساس کشور است و نیازمند ارائه خدمات ویژه به شهروندان و زائران است.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری کلانشهر قم با اشاره به برنامه‌های مدیریت شهری در حوزه نظم و انضباط خاطرنشان کرد: با سیاست‌گذاری صحیح و اجرای برنامه‌های متنوع، اقدامات موثری در نظم و انتظام شهر، رفع سد معبری، کاهش تخلفات ساخت و ساز و کنترل آسیب‌های اجتماعی برداشته شده است.

وی گفت: رفع سد معبری و آزادسازی زمین‌های تصرف‌شده و قلعه‌های غیرمجاز بر اساس احکام قضایی انجام شده و با نظارت مستمر، این تخلفات به حداقل رسیده است.

شفیعی به اقدامات شهرداری در کاهش آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و بیان داشت: ساماندهی متکدیان، کارتن‌خواب‌ها، کودکان کار و معتادین متجاهر با ادغام مرکز غربالگری متکدیان با مرکز ماده ۱۶ استان و فعالیت شبانه‌روزی آن، همراه با همکاری مؤسسات توانمند و دستگاه‌های استانی، توفیقات قابل توجهی داشته است.

وی تاکید کرد: براساس این فرایندها، حضور متکدیان تکراری در شهر به حداقل رسیده و قم در میان کلانشهرهای کشور در این زمینه پیشرو است.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری کلانشهر قم در پایان با تأکید بر نقش مشارکت مردمی گفت: تعاملات قضایی و انتظامی همراه با مشارکت مسئولانه مردم می‌تواند عوامل بازدارنده در بروز تخلفات باشد و زمینه‌ساز شهری سالم، ایمن و منظم برای شهروندان شود.