باشگاه خبرنگاران جوان- حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی گفت :آزادی ۱۳ زندانی جرائم غیرعمد در قم در شب ولادت امام جواد (ع)، همزمان با یومالله ۹ دی و آغاز دهه بصیرت، با مشارکت ۵۰۰ میلیون تومانی آستان قدس رضوی محقق شدهاست.
وی اضافه کرد: مجموع بدهی این زندانیان بالغ بر هشت میلیارد تومان بوده که از این مقدار، پنج میلیارد تومان از طریق گذشت شاکیان و پذیرش اعسار (ناتوانی مالی) توسط مراجع قضایی تسویه شدهاست.
وی ادامه داد: همچنین، خانوادههای زندانیان مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان را تامین کردهاند و ۸۰۰ میلیون تومان باقیمانده نیز از طریق کمکهای بلاعوض ستاد دیه استان، با استفاده از کمکهای خیرین، پرداخت شدهاست.
موسوی گفت: این اقدام با همکاری نهادهای قضایی، مشارکت مردمی و حمایت نهادهای خیریه انجام شده و نمونهای از تعامل دستگاههای قضایی و اجتماعی برای حل معضل زندانهای غیرعمد و بازگشت زندانیان به زندگی عادی است.
منبع: دادگستری کل استان قم