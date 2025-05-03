پیام تشکر دختران یمنی و فلسطینی از دختران ایران زمین + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0648 \u062f\u062e\u062a\u0631 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc \u0648 \u06cc\u0645\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u062f\u062e\u062a\u0631\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0648 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u060c \u0627\u0632 \u062f\u062e\u062a\u0631\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632 \u062f\u062e\u062a\u0631 \u0648 \u062a\u0648\u0644\u062f \u062d\u0636\u0631\u062a \u0645\u0639\u0635\u0648\u0645\u0647 (\u0633) \u0628\u0647 \u06cc\u0627\u062f\u0634\u0627\u0646 \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f\u060c \u062a\u0634\u06a9\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n