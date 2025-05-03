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پیام تشکر دختران یمنی و فلسطینی از دختران ایران زمین + فیلم

دختران غزه و یمن از دختران ایرانی که در روز دختر و تولد حضرت معصومه (س) به یادشان بودند، تشکر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دو دختر فلسطینی و یمنی که به نمایندگانی از دختران این دو کشور، از دختران ایرانی که در روز دختر و تولد حضرت معصومه (س) به یادشان بودند، تشکر کردند.

 

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