شرکت فولاد پخش اهواز روز پنجشنبه با حضور علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیینی رسمی به بهره‌برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت فولاد پخش اهواز با برند فپاکو، پیشرو در حوزه ساخت قطعات و تجهیزات صنعتی، از ابتدای سال ۱۴۰۴ فعالیت خود را با هدف خودکفایی کشور و کاهش وابستگی به شرکت‌های خارجی آغاز کرده است.

این مجموعه با سه سوله یک هزارو ۵۰۰ متری و فضای کاری گسترده، بستری عظیم برای تولید فراهم کرده و با ایجاد اشتغال مستقیم برای ۵۰ نفر و غیرمستقیم برای ۱۲۰ نفر، نقش کلیدی در صنعت قطعات و تجهیزات استان خوزستان ایفا می‌کند.

خط تولید فپاکو از مهندسی معکوس قطعات پیچیده آغاز شده و با مدل‌سازی، تحلیل‌های مهندسی و ساخت قطعات باکیفیت ادامه می‌یابد. این فرآیند با استفاده از پیشرفته‌ترین ماشین‌آلات و تجهیزات اندازه‌گیری دقیق، توسط پرسنل فنی و مجرب بومی استان اجرا می‌شود و نشان‌دهنده توانمندی داخلی در تأمین نیاز‌های صنعتی کشور است.

افتتاح  طرح‌های اقتصادی و صنعتی خوزستان با حضور وزیر

علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز پنجشنبه از طریق فرودگاه بین المللی شهید سلیمانی اهواز وارد خوزستان شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از چندین طرح صنعتی شهر‌های آبادان و اهواز بازدید خواهند داشت و با فعالان اقتصادی دیدار می‌کنند.

افتتاح شرکت فولاد پخش اهواز، بازدید از شرکت آهنگ بهتا، آغاز عملیات ساخت فاز دوم آهنگ بهتا و دیدار با فعالان اقتصادی در استانداری خوزستان از جمله برنامه‌های وی در اهواز است.

همچنین افتتاح شرکت سیراف و دهکده فناور فکور اروند، آغاز عملیات ساخت سوله ۱۵ سوله صنعتی و پست برق شهرک صنعتی خرمشهر، افتتاح دستگاه ایکس ری کامیونی و دیدار با فعالان اقتصادی در منطقه آزاد اروند از دیگر برنامه‌های سفر ایشان به استان است.

