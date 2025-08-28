باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت فولاد پخش اهواز با برند فپاکو، پیشرو در حوزه ساخت قطعات و تجهیزات صنعتی، از ابتدای سال ۱۴۰۴ فعالیت خود را با هدف خودکفایی کشور و کاهش وابستگی به شرکتهای خارجی آغاز کرده است.
این مجموعه با سه سوله یک هزارو ۵۰۰ متری و فضای کاری گسترده، بستری عظیم برای تولید فراهم کرده و با ایجاد اشتغال مستقیم برای ۵۰ نفر و غیرمستقیم برای ۱۲۰ نفر، نقش کلیدی در صنعت قطعات و تجهیزات استان خوزستان ایفا میکند.
خط تولید فپاکو از مهندسی معکوس قطعات پیچیده آغاز شده و با مدلسازی، تحلیلهای مهندسی و ساخت قطعات باکیفیت ادامه مییابد. این فرآیند با استفاده از پیشرفتهترین ماشینآلات و تجهیزات اندازهگیری دقیق، توسط پرسنل فنی و مجرب بومی استان اجرا میشود و نشاندهنده توانمندی داخلی در تأمین نیازهای صنعتی کشور است.
افتتاح طرحهای اقتصادی و صنعتی خوزستان با حضور وزیر
علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز پنجشنبه از طریق فرودگاه بین المللی شهید سلیمانی اهواز وارد خوزستان شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از چندین طرح صنعتی شهرهای آبادان و اهواز بازدید خواهند داشت و با فعالان اقتصادی دیدار میکنند.
افتتاح شرکت فولاد پخش اهواز، بازدید از شرکت آهنگ بهتا، آغاز عملیات ساخت فاز دوم آهنگ بهتا و دیدار با فعالان اقتصادی در استانداری خوزستان از جمله برنامههای وی در اهواز است.
همچنین افتتاح شرکت سیراف و دهکده فناور فکور اروند، آغاز عملیات ساخت سوله ۱۵ سوله صنعتی و پست برق شهرک صنعتی خرمشهر، افتتاح دستگاه ایکس ری کامیونی و دیدار با فعالان اقتصادی در منطقه آزاد اروند از دیگر برنامههای سفر ایشان به استان است.