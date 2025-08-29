باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ عبدالکریم حسینزاده روز جمعه در آیین کلنگزنی طرح انتقال آب آشامیدنی چشمهسفید به شهرها و روستاهای شهرستان بروجن تاکید کرد: من طرح انتقال آب آشامیدنی چشمهسفید را «طرح وفاق» مینامم.
وی با اشاره به محرومیت روستای سرپیر شهرستان بروجن از نعمت برق افزود: برقرسانی آسفالت جاده این روستا انجام خواهد شد.
حسینزاده تصریح کرد: برای تسریع در روند اجرای طرح انتقال آب آشامیدنی چشمهسفید به شهرستانهای بروجن، لردگان، خانمیرزا و فلارد کمک میکنیم.
استاندار چهارمحال و بختیاری نیز گفت: کمترین میزان بارش استان در قسمت شرق یعنی شهرستان بروجن است.
جعفر مردانی گرمدره چهارمحال و بختیاری را دارای رتبه نخست کاهش بارشها در کشور اعلام و تاکید کرد: طرح انتقال آب آشامیدنی چشمهسفید پس از سالها انتظار عملیاتی شد که در کاهش تنش آبی منطقه تاثیرگذار است.
وی افزود: طرح انتقال آب آشامیدنی چشمهسفید برای مردم چهار شهرستان بروجن، لردگان، خانمیرزا و فلارد پیشبینی شده است تا در افق بلندمدت با مشکل آب آشامیدنی مواجه نباشند.
طرح انتقال آب آشامیدنی چشمهسفید آب آشامیدنی چهار شهرستان چهارمحال و بختیاری را تامین میکند
نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: طرح انتقال آب آشامیدنی چشمهسفید یکی از مهمترین طرحهای چهارمحال و بختیاری است که چهار شهرستان از مزیت این طرح بهرهمند میشوند.
غلامرضا میرزایی تاکید کرد: برای اجرای این طرح ۶۰۰ لیتر بر ثانیه تخصیص یافته که نیمی از آن به شهرستان بروجن و نیمی دیگر به شهرستانهای لردگان، خانمیرزا و فلارد اختصاص دارد.
وی افزود: با اجرای طرح انتقال آب آشامیدنی چشمهسفید بههمراه تکمیل طرح آبرسانی قانونی آشامیدنی بن به بروجن مشکل آب تمامی شهرستان بروجن رفع و باعث ارتقای وضعیت سلامت جامعه میشود.
میرزایی به خشکسالیهای ۲ دهه اخیر در چهارمحال و بختیاری بهویژه در شهرستان بروجن اشاره و تصریح کرد: آب آشامیدنی این شهرستان هماکنون از منابع زیرزمینی تامین میشود که این منابع بهعلت استمرار خشکسالیها بهشدت کاهش پیدا کرده است.
وی یادآور شد: انتظار میرود طرح انتقال آب آشامیدنی چشمهسفید بهعنوان یکی از مهمترین اولویتها و خواستههای مردم شهرستان بروجن و مهمترین پروژه آبرسانی چهارمحال و بختیاری با جدیت پیگیری و تا ۲ سال آینده تکمیل بهرهبرداری شود.
برای اجرای طرح انتقال آب آشامیدنی چشمهسفید ۵۰ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری میشود
معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب نیز گفت: طرح انتقال آب آشامیدنی چشمهسفید از مهمترین طرحها برای رفع تنش شدید آبی در شهرستانهای بروجن، لردگان، خانمیرزا و فلارد است و برای اجرای آن ۵۰ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری میشود.
هاشم امینی تاکید کرد: رفع چالش کمآبی در شهرستانهای بروجن، لردگان، خانمیرزا و فلارد یکی از مطالبههای دیرینه مردم این شهرستانها بوده است.
قرارگاه محرومیتزدایی امام حسن مجتبی (ع) در طرحهای آبرسانی چهارمحال و بختیاری نقش اثرگذار دارد
جانشین قرارگاه محرومیتزدایی امام حسن مجتبی (ع) نیز گفت: این قرارگاه در اجرای طرحهای آبرسانی چهارمحال و بختیاری نقش فعال و اثرگذار دارد.
سردار مجیدرضا حسنزاده تاکید کرد: برای آبرسانی در سطح کشور پروژههای قابلتوجه و مطلوبی اجرا شده است که اقدام ارزشمندی در سطح کشور بهشمار میرود.
وی افزود: افزونبر ۵۰ درصد طرحهای آبرسانی در کشور از سوی قرارگاه محرومیتزدایی امام حسن مجتبی (ع) اجرا شده و این طرحها در چهارمحال و بختیاری جزو پروژههای مهم است.
حسنزاده تصریح کرد: قرارگاه محرومیتزدایی امام حسن مجتبی (ع) بیش از سه برابر اعتبارات اختصاصی به طرحهای آبرسانی چهارمحال و بختیاری را هزینه کرده است.
طرح انتقال آب آشامیدنی چشمهسفید ۱۵۰ کیلومتر خط اصلی دارد
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری نیز گفت: برای این طرح ۱۵۰ کیلومتر خطوط اصلی اجرا میشود.
محمد کریمی شیاسی به آبرسانی به ۱۵۱ روستای چهارمحال و بختیاری با اجرای طرح انتقال آب آشامیدنی چشمهسفید اشاره و تاکید کرد: از این تعداد ۳۸ روستا و شهرهای گندمان، نقنه و بلداجی در شهرستان بروجن قرار دارد.
وی افزود: طرح انتقال آب آشامیدنی چشمهسفید پس از ۲۳ سال تلاش و پیگیری هماکنون عملیاتی شد و تکمیل و بهرهبرداری از آن نیازمند اختصاص اعتبارات ملی و استانی است.
مهمترین چالش شهرستان بروجن بحران آب است
فرماندار بروجن نیز با اشاره به قابلیتهای این شهرستان بهویژه در حوزههای صنعت، گردشگری و کشاورزی گفت: مهمترین چالش شهرستان بروجن بحران آب در بخشهای مختلف کشاورزی، صنعت و آشامیدنی است.
مسعود زمانی گندمانی تاکید کرد: تنها منبع تامین آب آشامیدنی پایدار برای شهرها و روستاهای شهرستان بروجن چشمهسفید است که از خواستههای اصلی مردم منطقه بهشمار میرود.