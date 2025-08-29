آتش‌سوزی در تالاب بیشه دالان بروجرد پس از چندین ساعت تلاش محیط‌بانان و نیروهای یگان منابع طبیعی شهرستان بروجرد مهار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- تالاب زیبای بیشه دالان، واقع در ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر بروجرد و در دشت سیلاخور، پس از وقوع آتش‌سوزی تحت کنترل نیروهای محیط‌زیست استان لرستان قرار گرفت. 

این آتش‌سوزی که برای چند ساعت محیط طبیعی و زیستگاه گونه‌های مختلف جانوری را تهدید کرده بود، با تلاش محیط‌بانان و یگان منابع طبیعی شهرستان مهار شد.

تالاب بیشه دالان زیستگاه پرندگان مهاجر است که برخی ماه‌های سال را در این منطقه می‌گذرانند.

علاوه بر آن، گونه‌های بومی دیگر از گروه پرندگان، دوزیستان، خزندگان و پستانداران نیز در این تالاب زندگی می‌کنند. حیواناتی همچون مار، مرغابی، خرگوش، لاک‌پشت، حواصیل، گرگ، شغال و سگ آبی از جمله ساکنان تالاب بیشه دالان هستند.

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان لرستان با تأکید بر اهمیت حفاظت از محیط‌زیست، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلفات زیست‌محیطی با شماره تلفن ۱۵۴۰ تماس حاصل نمایند.

تالاب بیشه دالان، علاوه بر ارزش زیست‌محیطی، نقشی مهم در گردشگری طبیعی و تداوم چرخه حیات گونه‌های جانوری منطقه دارد و حفظ آن از اولویت‌های اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان لرستان است.

برچسب ها: بیشه دالان ، آتش سوزی
بیشه‌دالان؛ سرمایه‌ای طبیعی برای اشتغال محلی
لرستان/
بیشه دالان بخش سیلاخور بروجردلرستان در کشاکش مرگ و زندگی
تصویب برنامه جامع مدیریت زیست بومی تالاب‌های پلدختر و بیشه دالان بروجرد
