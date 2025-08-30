برگزاری مراسم باشکوه نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته به مناسبت در نیشابور + فیلم و عکس

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته دولت مراسم باشکوه نمازعبادی سیاسی این جمعه با حضور نیرو‌های انتظامی و نظامی، "مهدی دونده"فرماندار ویژه شهرستان نیشابور، "حجت الاسلام یعقوبی" امام جمعه نیشابور بزرگ، شورای اسلامی شهرستان، شهرداری و دیگر مسئولان شهرستان، ائمه جماعات، سازمان هلال احمر، سازمان آتش نشانی، سازمان اتوبوسرانی، مردم ولایتمدار شهرستان نیشابور.... درمحل بقعه امامزادگان سید محمد محروق (ع) وسید ابراهیم (ع) در سایه امنیت مجاهدان فی سبیل الله برگزار شد. لازم به ذکر است در این مراسم سخنران پیش از خطبه‌ها "مهدی دونده"معاون استاندار و فرماندار محترم شهرستان نیشابور در سخنانش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر، آیت‌الله رئیسی و ۲۵۳۶ شهید شهرستان نیشابور، هفته دولت را فرصتی مغتنم برای معرفی عملکرد یک‌ساله دولت دانست. همچنین سخنران خطبه‌ها "حجت الاسلام یعقوبی" امام جمعه شهرستان نیشابور بود.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

