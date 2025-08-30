شرایط سخت مدیران خودرو در تحویل؛ مشتریان را در دوراهی تحویل گذاشت

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از شرایط سخت پیش فروش شرکت مدیران خودرو برای مشتریان ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت‌های خودروساز زیادی برای تامین بازار خودرو؛ خودرو‌های بسیاری را روانه بازار کرده است؛ شرکت مدیران خودرو یکی از خودرو‌های شرکت خودروساز است که طرفداران بسیاری دارد؛ اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی پیش این شرکت خودروساز را به صورت پیش فروش به فروش می‌رساند. اما شرایط سخت این شرکت مشتریان را در دوراهی تحویل گذاشته است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی به شرح این مشکل پرداخت و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
شرکت مدیران با اعلام پیش فروش محصولات خود به صورت نقد و اقساط کرده و قرار شده مشتریان نصفی نقدا بدن مابقی بصورت اقساط پنج ساله یک ماه پس از گرفتن وجوه نقد اعلام کرده باید مابقی مبلغ هم نقدی پرداخت کنید. اکثر ثبت نام کنندگان کارمند و کارگر بودند که توانستند نصف نقدی را بپردازند و حال توانایی پرداخت نصف دیگه را ندارند و باید انصراف دهند و شرکت اعلام کرده تا ۴۵ روز پس از انصراف پول واریز شده را پس نمی‌دهد یعنی عملا شرکت مبلغ قابل توجهی پول از مردم گرفته و پس از سه ماه با سود ناچیزی به مردم بر می‌گرداند. کدام بانکی چنین وامی بدون ضامن را پرداخت می‌کند.

 

