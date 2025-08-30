دستگیری ۴ سارق منزل در تعقیب و گریز پلیس در شهرک قدس

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: طی تعقیب و گریز کوتاه مأموران پلیس پیشگیری پایتخت در شهرک قدس، ۴ سارق را که در حال تخریب درب منزل بودند، دستگیر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: در پی اجرای طرح مبارزه با سارقان منزل و امنیت محله محور، مأموران گشت کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس در حین گشت زنی در سطح حوزه دو نفر که در حال تخریب درب ورودی یکی از منازل بودن را مشاهده کردند و جهت دستگیری آنها اقدام کردند.

سرهنگ افشار در ادامه افزود: متهمان با مشاهده مأموران سوار یک دستگاه پژو پارس که دو نفر هم داخل آن بودند شدند و از محل متواری شدند، مأموران پلیس دستور ایست صادر کردند، اما متهمان بدون توجه به مسیر خود ادامه دادن که در ادامه در یک تعقیب و گریز کوتاه و با استفاده از قانون به کارگیری سلاح و ایجاد طرح مهار خودرو متوقف و هر ۴ متهم زمین گیر و دستگیر شدند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: در بازرسی اولیه از متهمان ابزار و ادوات سرقت به همراه ماسک و دستکش و همین طور ۵ دستگاه تلفن همراه سرقتی کشف شد و به همراه آنها به کلانتری منتقل شدند، متهمان در کلانتری به سرقت از منازل و ۱۶ فقره جرم ارتکابی مشابه اعتراف کردند و جهت انجام تحقیقات بیشتر و کشف جرایم احتمالی دیگر تحویل مقامات قضائی شدند. تا کنون ۷ نفر از شکات این سارقان شناسایی شده‌اند و شناسایی شکات دیگر در دستور کار پلیس قرار دارد.

سرهنگ محمد افشار در پایان خاطر نشان کرد: شهروندان منازل خود را به تجهیزات ایمنی مجهز کنند و در صورت مشاهده و یا وقوع هرگونه سرقت سریعاً موضوع را به سامانه ۱۱۰ پلیس اعلام کنند.

منبع: پلیس

برچسب ها: پلیس ، سارق
