محدودیت‌های ترافیکی تا روز سه شنبه ۱۱ شهریور در جاده‌های مازندران اعمال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محدودیت‌های ترافیکی یک هفته‌ای که از روز چهارشنبه ۵ شهریور جاده‌های مازندران آغاز شد تا روز سه شنبه ۱۱ شهریور ادامه دارد.

محدودیت‌های ترافیکی اعلام شده:

۱. موتورسیکلت:

تردد موتور سیکلت تا ساعت ۶ صبح روز سه شنبه ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ از محور‌های کرج - چالوس، هراز، سوادکوه، محور تهران - سمنان – مشهد و بالعکس و محور‌های بزرگراهی مشهد – سبزوار، مشهد تربت حیدریه، مشهد – قوچان و بالعکس ممنوع می‌باشد.

* تبصره: تردد موتور سیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

۲. محور چالوس:

(۱-۲) تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع می‌باشد.

(۲-۲) پیش بینی اعمال محدودیت در صورت پر حجم بودن ترافیک:

(۳-۲) روز یکشنبه در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا به صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت انجام خواهد شد.

(۳-۲) محدودیت قطعی تردد:

- روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱) از ساعت ۱۱:۰۰ از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد به مقصد چالوس انجام می‌شود.

۲) از ساعت ۱۲:۰۰ از ابتدای پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) انسداد بصورت کامل.

۳) از ساعت ۱۴:۰۰ از مرزن آباد به سمت تهران یکطرفه اعمال می‌گردد. (شمال به جنوب)

۴) از ساعت ۲۳:۰۰ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه می‌گردد.

۵) در صورت کم حجم بودن ترافیک محور، اتمام طرح یکطرفه زودتر از زمان اعلامی اجرا می‌گردد.

*تبصره: تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد بوده، ولی تردد خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس در روز‌های اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت ۱۱:۰۰ از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع می‌باشد.

۳. محور هراز:

(۱-۳) تردد کلیه تریلر‌ها در محور هراز و بالعکس کماکان ممنوع می‌باشد.

(۲-۳) تردد کلیه کامیون‌ها وکامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۶ الی ۲۴ روز‌های یکشنبه و دوشنبه از محور هراز ممنوع می‌باشد.

(۳-۳) در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی از روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ تا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ به صورت رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خواهد شد.

۴ – محور تهران – فیروزکوه – قائم شهر:

(۱-۴) در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه تردد انواع تریلر‌ها به استثنای حاملین سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۶ الی ۲۴ روز دوشنبه مورخ ۱۰/۰۶/۱۴۰۴ از مسیر شمال به جنوب محور تهران – فیروزکوه – قائم شهر ممنوع می‌باشد.

منبع:مرکز مدیریت راه‌های کشور

برچسب ها: پلیس راه مازندران ، وضعیت راه ها
خبرهای مرتبط
برقرار بودن محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های شمال
ادامه محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال تا ۱۱ شهریور
جاده‌های شمال زیر بار محدودیت‌های ترافیکی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جاده‌های شمال تا روز سه شنبه زیر بار محدودیت‌های ترافیکی
گشایش باشگاه تخصصی قایقرانی در بابلسر
افتتاح پروژه‌های جدید آبرسانی برای غرب مازندران
تامین و توزیع مرغ سراسر کشور از مازندران
باند جعل و کلاهبرداری در غرب مازندران متلاشی شد
کشف ۲۰۰ موتور برق و پمپ آب قاچاق در بابل
آخرین اخبار
کشف ۲۰۰ موتور برق و پمپ آب قاچاق در بابل
باند جعل و کلاهبرداری در غرب مازندران متلاشی شد
تامین و توزیع مرغ سراسر کشور از مازندران
افتتاح پروژه‌های جدید آبرسانی برای غرب مازندران
گشایش باشگاه تخصصی قایقرانی در بابلسر
جاده‌های شمال تا روز سه شنبه زیر بار محدودیت‌های ترافیکی
نقش‌آفرینی خیرین در توسعه مراکز سلامت الگویی ماندگار برای آینده 
بازداشت راننده پرایدی که ۳ زن را زیر گرفت+ فیلم
کشور به ۱۰۰ هزار پرستار جدید نیاز دارد
نمره بابلی‌ها به عملکرد یک ساله دولت
دستگیری سارقان سریالی از ویلا‌ها و منازل خالی از سکنه در بابل
کشف ۳۰ تن انواع چوب جنگلی قاچاق در عباس آباد